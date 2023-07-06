«В принципе счастлив, что живой»: Костомарова выписали из больницы спустя 175 дней

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров выписан из больницы в Коммунарке после полугода лечения и реабилитации. Спортсмен поблагодарил врачей за спасение жизни, а также заметил, что его уже «достали» журналисты. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала его выздоровление чудом и праздником жизни, а врач-реабилитолог Валерий Васильев объяснил, почему у Костомарова после ампутации конечностей пока нет протезов на руках.

Фигурист Роман Костомаров выписан из больницы в Коммунарке, где находился с начала января 2023 года. На странице спортсмена в соцсети было опубликовано видео, снятое его супругой Оксаной Домниной во время прощания с медперсоналом. Костомаров поблагодарил тех, кто боролся за его жизнь и помогал в реабилитации после ампутации конечностей.

«Спасибо всем, что спасли мою жизнь. Полгода назад я думал, что покашлял, приехал в больницу, чтобы мне сделали укол или прополоскали мне рот, и через час я бы уже вернулся домой. Но приключилось, что приключилось. Сложная болезнь, которая, скажем так, чуть не забрала мою жизнь. Много мыслей в голове после этого. Но в данном случае я в принципе счастлив, что живой», — сказал фигурист.

Он также обнародовал в соцсетях обращение ко всем, кто переживал за него и поддерживал.

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь. Благодаря врачам я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак.

Огромная команда под руководством Проценко Дениса Николаевича сделала невозможное. Вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал. Здоровья всем», — говорится в сообщении спортсмена.

После выписки с ним попытались связаться представители СМИ. Однако Костомаров категорично ответил, что сейчас не дает никаких интервью.

«Журналисты достали? Достали, да. Ничего говорить пока не хочу»,

— цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала журналистов не мешать чемпиону восстанавливаться. Она назвала чудом то, что Костомаров сумел справиться с болезнью, и заявила, что сейчас он должен проводить время в кругу семьи.

«Я счастлива! Это такое счастье для всех нас, праздник жизни. Спасибо врачам, которые вытащили Романа из того страшного состояния и спасли от ужасной болезни. Мы все молились за него, и произошло чудо. Надеюсь, что дальше все будет хорошо. Мы все поддерживаем Романа и его семью. Только не нужно их сейчас мучить звонками, надо иметь совесть и дать человеку восстанавливаться дома с семьей», — сказала Тарасова в интервью Sport24.

Знаменитый фигурист попал в больницу в начале января, и изначально сообщалось о том, что у него диагностирована пневмония. Однако позже начались настолько серьезные осложнения, что стали отмирать ткани конечностей, и потребовались операции по ампутации. В итоге Костомаров лишился голеней обеих ног, кисти правой руки и пальцев на левой руке.

За несколько дней до выписки появились видео его тренировок в больнице под присмотром врачей. На ногах фигуриста уже были протезы, а на руках — нет. Врач-реабилитолог Валерий Васильев объяснил, почему руки пока остаются без протезов. По его словам, мозг сложнее научить работать руками, чем ногами.

«Нужно научить мозг работать остаточными импульсами — управлять мышцами и настраивать протез. Мышцу, которая раньше разгибала трицепс, например, теперь нужно научить работать протезом», — приводит слова Васильева «Вечерняя Москва».

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время Костомаров еще будет возвращаться в больницу. Ожидается, что протезирование рук будет проведено в августе.

«Роман еще будет лечиться в больнице, процесс протезирования рук не завершен. Скорее всего, как ранее и сообщалось, он полноценно вернется домой в августе», — утверждает источник.

Причины заболевания спортсмена до сих пор неизвестны. Но, по мнению бывшего тренера Костомарова Александра Жулина, роковую роль могла сыграть инъекция противовоспалительного препарата.

«Для нас было шоком, когда мы узнали о Роме. Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего два процента. Насколько я знаю, 1 января он потянул плечо, и чтобы он мог продолжать кататься, ему вкололи противовоспалительное, которое снимает температуру, и человек не чувствует боли. Думаю, тогда он и заболел пневмонией. А за счет того, что из-за укола температура снизилась, симптомов, кроме кашля, не было, и картина получилось смазанной. Думаю, это и довело его до такого состояния за 10 дней. А Роман — такой человек: он не выйдет кататься только при условии, что он уже умер», — рассказал Жулин в эфире телеканала «Россия 1».