Сотникова сделала скандальное заявление: у нее нашли допинг после Олимпиады-2014

Аделина Сотникова, завоевавшая золотую медаль на соревнованиях по фигурному катанию в женском одиночном катании на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год

Первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала о том, что в 2014 году после победы на Играх в Сочи у нее якобы нашли положительную допинг-пробу. Избежать дисквалификации помогло лишь вскрытие дополнительной пробы «Б», что подтвердило чистоту спортсменки и сняло с нее обвинения. При этом бывший тренер Сотниковой Елена Буянова назвала это признание «полной ерундой», а РУСАДА не подтвердило факт наличия положительного теста на допинг.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в индивидуальном турнире по фигурному катанию Аделина Сотникова призналась, что якобы сдала положительную допинг-пробу во время тех Игр, однако позже с нее были сняты подозрения, так как вскрытая проба «Б» дала отрицательный результат.

Неожиданными подробностями Сотникова поделилась в интервью Лилии Абарамовой на YouTube-канале Tatarka FM, когда в беседе затронули тему другой российской фигуристки-олимпионика Камилы Валиевой, чье дело об употреблении допинга должно быть рассмотрено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

«Мне кажется, все прекрасно видели, в каком она была состоянии. Особенно когда ее уже допустили до соревнований (обсуждалось снятие Валиевой после командного турнира, когда стало известно о положительной допинг-пробе — «Газета.Ru») и она вышла на короткую программу. Ну, 15-летний ребенок, который вышел на Олимпиаду… У нее были все шансы взять еще одно золото (после победы в командном турнире Олимпиады — «Газета.Ru»), а тут с каждых сторон: СМИ, сообщения какие-то, комментарии. Психологически это очень тяжело, — рассказала Сотникова.

— Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд... Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо. А тут другая история.

Мне было ужасно, я была в подавленном состоянии. А представляете: ребенок... из-за того, что вот эта вся история произошла, я не знаю, как Камила просто нашла в себе силы выйти на лед».

Примечательно, что бывший тренер Сотниковой — Елена Буянова, которая привела ее к олимпийскому золоту, — заявила, что не в курсе допинговых разбирательств, которые якобы происходили вокруг ее спортсменки.

«Это ерунда полная. Без комментариев», — сказала Буянова в комментарии Sport24.

Дело Валиевой

Валиева сдала положительную пробу на триметазидин во время чемпионата России еще в конце 2021 года, однако шведская лаборатория затянула с анализом, и все выяснилось только во время Олимпийских игр в Пекине — 2022, причем на тот момент сборная России с ученицей Этери Тутберидзе в составе уже выиграла командный турнир.

Валиеву сразу же отстранили от соревнований, потом все-таки допустили, но она не выдержала психологического давления и провалила произвольную программу, оставшись в итоге без индивидуальной награды, хотя была главным фаворитом соревнований.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не проводить награждение за командный турнир до окончательного вердикта по делу спортсменки. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в итоге оправдало Валиеву, но МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляцию, и точку в истории теперь должен поставить CAS.

История Сотниковой

А вот о положительной пробе Сотниковой ранее ничего известно не было, и рассказанная ей в интервью история стала настоящим откровением, если не сенсацией.

Новости уже прокомментировали в РУСАДА, заявив, что ничего не знают о какой бы то ни было положительной пробе спортсменки, сданной в 2014 году.

Возможно, что-то напутала сама Сотникова, поскольку вопрос по законности ее золотой медали действительно поднимался, но тремя годами позже — и только после доклада канадского профессора Ричарда Макларена о государственной системе поддержки допинга, которая якобы существует в России.

Тогда Макларен отметил, что на одной из пробирок с анализами россиянки была царапина, а потому ее дело рассматривалось в контексте манипуляций российских спортсменов с пробами на домашней Олимпиаде. Правда, решение МОК вынес в пользу фигуристки, и победу в Сочи Сотникова сохранила.

«Комиссия пришла к выводу, что нет достаточных доказательств, которые установили бы нарушение антидопинговых правил спортсменкой.

Дисциплинарное разбирательство, возбужденное в отношении Аделины Сотниковой, завершено, дело закрыто», – было сказано в официальном заявлении МОК.

Срок давности истек

В любом случае, что бы там ни имелось в виду, дело Сотниковой уже не повлияет на результаты тех Игр. Об этом заявил «Матч ТВ» юрист, специализирующийся на вопросах допинга и пожелавший остаться анонимным.

«Есть два сценария, по которым положительная допинг‑проба не считается нарушением антидопинговых правил. Первый — если у спортсмена есть разрешение на терапевтическое использование (ТИ). Сообщается положительный результат и потом проверяется концентрация запрещенной субстанции – выдали ТИ спортсмену на две таблетки в день, а там концентрация на все десять. Тогда, несмотря на наличие ТИ, это будет нарушение антидопинговых правил,

Второй случай — со вскрытием пробы «Б», о котором говорила Сотникова. Это очень редкий случай, когда ее вскрывают и она не подтверждает пробу «А». Но эти случаи бывают, особенно с рядом субстанций эндогенного и экзогенного происхождения, лаборатория не всегда может четко это различить.

Наказания Сотниковой никакого быть не может, вернуться к этой теме сейчас никто не может. Дело абсолютно закрыто».

На Олимпийских играх в Сочи Сотникова не попала в командный турнир, где россияне победили, а обе программы в женской части соревнований откатала Юлия Липницкая. Зато в индивидуальном турнире Аделина сотворила сенсацию, обыграв не выдержавшую напряжения и статуса фаворита соотечественницу, а также всех остальных соперниц.