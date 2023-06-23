Ссора с девушкой, проблемы с деньгами: талантливый хоккеист погиб в Рязани, выпав из окна

Форвард системы подмосковного «Витязя» Георгий Савин погиб, выпав из окна. Спортсмен считался одним из самых перспективных в юниорском возрасте, был победителем первенства России до 16 лет, но закрепиться в основе «Витязя» не смог, после чего был отправлен в фарм-клуб в Рязань. По версии СМИ, причиной гибели хоккеиста могли стать трудности с финансами, а также проблемы во взаимоотношениях с девушкой, которая находилась в квартире в момент случившегося.

«Кто-то пишет, что все случилось из-за проблем с деньгами»

По данным агентства «Рзн.Инфо» смерть Георгия Савина наступила в результате падения из окна 18 этажа многоквартирного дома в Олимпийском городке в Рязани, где проживал хоккеист. Как сообщает РЕН ТВ, в квартире с Савиным находилась его девушка. Когда он выпал из окна, она принимала душ.

Свои соболезнования в официальном Telegram-канале выразила пресс-служба подмосковной команды.

«Не стало Георгия Савина.

Светлый, добрый и позитивный — именно таким нам запомнился Георгий. Выпускник подольской школы «Витязь» 2002 года рождения провел в «Русских Витязях» три сезона, в сезоне-2021/22 был капитаном клуба.

Сложно поверить — 22 июня его не стало. Он остался навсегда в нашей памяти и в истории «Русских Витязей» 2019-2022 гг. Приносим соболезнования родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — говорится в некрологе.

По словам директора по работе с болельщиками «Рязани-ВДВ» Дмитрия Федорова, причиной смерти могли стать финансовые проблемы или сложности в личной жизни.

«Георгий выпал вчера из окна 18 этажа съемной квартиры. Подробностей пока никаких четких нет, кто-то говорит, что из-за ссоры [с девушкой], кто-то пишет, что из-за проблем с деньгами.

Я общался с ним все время в клубе, про эти проблемы не знаю. Не думаю, что человек был способен на подобное. У меня просто нет слов, я в шоке пребываю и не знаю как это комментировать.

Он перспективный игрок был, в голове такое вообще не укладывается», — приводит слова Федорова РИА Новости.

Также сотрудник клуба заявил, что открыл сбор средств для помощи членам семьи погибшего и пообещал в ближайшее время связаться с матерью игрока. Менее чем за сутки болельщикам «Рязани-ВДВ» и другим неравнодушным удалось собрать порядка 30 тысяч рублей на поддержку семьи Савина.

«Мы называли его Добрым Великаном. Он же здоровый был, абсолютно классный и скромный парень, влюбленный в хоккей. С ним всегда было весело и интересно общаться. По сезону так вышло, что закрепиться ни в «Витязе», ни в «Рязани» он не смог. Центрфорвард здоровый, но молодой. Поэтому с радостью заявился за молодежную команду в Национальную молодежную хоккейную лигу (НМХЛ), это уровень ниже МХЛ — и там отпахал весь плей-офф», — заявил представитель »Рязань-ВДВ» в беседе с «Матч ТВ».

Рязанские следователи уже начали проверку по делу о гибели хоккеиста.

«Железнодорожным МСО города Рязань организована доследственная проверка по факту смерти гостя Рязанской области 2002 года рождения, проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в следственном управлении СК России по Рязанской области агентству РИА Новости.

Свою профессиональную карьеру форвард начал под руководством Геннадия Кудрина. В 2017 году Савин стал победителем первенства России среди юниоров в возрасте до 16 лет.

В 2019 году Савин перебрался в систему «Витязя», который на тот момент базировался в Чехове. Всего за «Русских Витязей» Савин сыграл 156 матчей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), записав на счет 29 голов и 35 голевых передач.

В сезоне-2021/22 нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), провел 13 матчей и отметился одной заброшенной шайбой в матче против новосибирской «Сибири» (5:2), состоявшемся 18 октября 2021 года.

В сезоне-2022/23 Савин защищал цвета команды «Рязань-ВДВ» Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), которая является фарм-клубом «Витязя». В составе «десантников» провел пять матчей. В молодежной команде «Рязань-ВДВ» хоккеист провел шесть игр, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.