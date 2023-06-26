«Впереди самое сложное — жизнь»: Костомаров показал, как занимается в протезах на велотренажере

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который уже больше полугода находится в больнице, выложил видео, на котором он занимается на велотренажере, крутя педали с помощью протезов. Фигуристка Катарина Гербольдт в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что очень рада за Романа, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила характер спортсмена, а президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поздравил Костомарова от имени всех любителей спорта.

«Ох уж, непросто это все… мягко говоря!!! Но едем дальше! Впереди самое сложное, жизнь!!! Хотя она и не была простой», — подписал видео Костомаров.

На ролик сразу отреагировали люди из мира спорта.

Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала «Газете.Ru» первое появление Романа Костомарова в протезах, заявив, что она очень рада за него.

«У меня самые положительные эмоции! Я очень рада за Рому. Он большой молодец, борется, доказывает всем, что он не зря стал олимпийским чемпионом. Он крутой спортсмен и человек. Хочу пожелать ему в дальнейшем таких же крутых результатов. Ожидала ли я, что он так быстро сможет тренироваться на тренажерах? Я надеялась на это, зная его характер, желание и умение добиваться того, чего он хочет», — сказала Гербольдт.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отметил, что Костомаров является человеком с безграничными возможностями.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила в разговоре с «Чемпионатом», что у Костомарова железный характер, а также пожелала ему терпения и крепкого здоровья.

«Просто железный характер! Иначе никак это видео описать нельзя. У Костомарова непреодолимое стремление жить — это настоящая любовь к жизни! Достойно уважения. Желаю ему терпения и крепкого здоровья! Я уверена, что у него все получится», — сказала она.

В Олимпийском комитете России (ОКР) Костомарова назвали назвали мужественный и стойким человеком.

«Сегодня олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал первое после долгого вынужденного перерыва видео своей тренировки! Мужественный, стойкий человек! Настоящий чемпион! Так держать! От всей души желаем Роману сил и крепости духа!» — говорится в социальных сетях организации.

Заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой рассказал, как долго Костомаров будет привыкать к протезам.

«Раз он уже тренируется в протезах, значит, однозначно к ним привыкает. Время самого привыкания к протезам зависит от состояния мягких тканей. От месяца до четырех могут стоять временные протезы. Процесс реабилитации запущен, раз он тренируется, есть положительная динамика. Раньше месяца обсуждать привыкание бессмысленно»,

— передает слова Тернового News.Ru.

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев сказал, что он искренне рад за Костомарова.

«Я искренне рад за Костомарова! Да и не только я, но и тысячи любителей спорта и фигурного катания. Мы все за него переживали. Настоящий подвиг, что он приступил к тренировкам. Молодец! Мы его все искренне будем поддерживать. Хочу поздравить Романа от моего имени и от всех любителей спорта», — передает слова Лайшева «Чемпионат».

На протяжении последних лет Костомаров был участником различных ледовых шоу. С 2006 года он является постоянным участником проектов Первого канала. В 2008 году фигурист попробовал себя в роли актера.

С начала января Роман Костомаров продолжает находиться в больнице. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

7 февраля ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки. Сообщалось о скором протезировании фигуриста.