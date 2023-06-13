«Протезирование начнется через две-три недели». Что известно о состоянии Костомарова

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров готовится к протезированию, в настоящее время он проходит реабилитацию после подготовительных мероприятий. По данным ТАСС, протезирование начнется через две-три недели. «Газета.Ru» — о том, что на данный момент известно о состоянии Костомарова.

Фигурист Роман Костомаров остается в больнице и готовится к началу протезирования. Как сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник, спортсмен пребывает в нормальном настроении и проходит реабилитацию после подготовки к операции.

«Настроение у него нормальное. Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию, оно начнется через две-три недели»,

— заявил источник.

Пока неизвестно, сколько еще времени Костомарову предстоит провести в больнице. При этом сам процесс привыкания к протезам будет длительным, об этом заявил реабилитолог Константин Терновой.

«На протяжении нескольких лет Роман будет привыкать и модифицировать свои протезы под свой стиль жизни. Он будет проводить очень много времени со своими специалистами по протезам.

Но пока до этого ему все еще далеко. Сейчас надо избавиться от всех последствий инфекций в организме.

Потом он будет носить простой механический протез, а уже после этого бионический. Это очень долгий процесс, но современные технологии могут позволить ему бегать, прыгать и кататься на коньках», — сказал Терновой Sport24.

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Фигурист попал в реанимацию из-за сильной пневмонии, ему делали ЭКМО, и он долгое время находился на ИВЛ. 8 мая Костомаров впервые сам вышел на связь со своими поклонниками, опубликовав пост в социальной сети.

В течение всего времени, что Роман находится в больнице, он получает слова поддержки от друзей и поклонников. Его партнерша Татьяна Навка, вместе с которой он завоевал золото туринской Олимпиады, накануне, в честь Дня России, опубликовала фото с Романом в момент получения заветных золотых олимпийских медалей. Она поддерживает связь с Костомаровым и еще в апреле сообщила, что фигурист лично поздравил ее с днем рождения.

Однако есть и те, кто скептически воспринимают ситуацию, в которой оказался Костомаров. Паралимпиец, чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев признался, что не испытывает сочувствия к фигуристу, поскольку, по его мнению, Костомаров сам спровоцировал тяжелое течение заболевания, когда полез купаться в проруби. Отметим, что информация о купании спортсмена в ледяной воде действительно появлялась в СМИ в первые дни после его госпитализации, однако подтверждения не получила и впоследствии была опровергнута. Также Федяев заявил, что первые два-три года Костомарову будет очень тяжело.

«Я, когда узнал об этом, сразу сказал: каждое действие влечет за собой последствия. Если ты болеешь, не лезь в ледяную воду. Он поплатился за свои действия серьезной ценой. Никто его не заставлял окунаться в прорубь.

У меня его история не вызывает большого сочувствия, я сам на протезе уже десять лет, у меня друзья на протезах ходят, знаю, как можно легко и спокойно жить с протезами.

<…> Я постоянно с такими людьми общаюсь, меня подключают в военно-медицинскую академию, мы ездим к ребятам, которые с Украины возвращаются. Я им лекцию читаю на час-полтора, рассказываю, что надо делать, как заново учиться ходить, где лучше протезироваться. Объясняю, что первые два-три года — это ад, который надо перетерпеть. Главное — терпение.

Говорю сразу, что сильно больно будет. Но если это все перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей. Потому что жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях», — приводит слова Федяева NEWS.ru.