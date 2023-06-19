Избил соседей: чемпион России Хютте получил два года тюрьмы

Скандально известный легкоатлет, чемпион России по бегу Александр Хютте получил два года колонии общего режима за инцидент, который произошел около года назад. В конце мая 2022 года Хютте напал на своих соседей в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» — о том, чем, кроме спортивных достижений, прославился легкоатлет.

Избиение соседей

Чемпион России Александр Хютте напал на своих соседей в конце мая 2022 года, однако об инциденте стало известно только 3 июня. ТАСС сообщил, что 23 мая в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области позвонили из больницы и сообщили о поступлении мужчины 1957 года рождения. У него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, переломы стенок правой глазницы и травмы придаточных пазух носа.

«В состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали, а сам он рассказал, что был избит неизвестным в парадной дома 137 по Приморскому проспекту в Петербурге», — сообщил собеседник агентства.

Тогда же, 23 мая, правоохранительным органам стало известно, что в парадной того же дома, где напали на мужчину, была избита женщина. В полицию также обратились из больницы, у потерпевшей были диагностированы гематома в области правого глаза, ушибы мягких тканей головы и затылка. Женщину после оказания медицинской помощи отпустили домой.

«В 16:20 того же дня по подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел полиции Александр Евгеньевич Хютте 1988 года рождения. 25 мая в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — до 8 лет колонии — прим.)», — рассказал источник ТАСС.

3 июня Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал подробности произошедшего. По сообщению источника, сначала Хютте напал на мужчину: в лифте он внезапно ударил соседа по голове, после чего завязалась драка, которая продолжилась на лестничной клетке.

Хютте, который в момент нападения был в одних трусах, нанес мужчине еще несколько ударов по голове. Спустя некоторое время атлет напал на женщину.

19 июня суд в Санкт-Петербурге признал Хютте виновным, атлет получил два года колонии общего режима. Также он обязан выплатить пострадавшим 40 221 рубль для компенсации материального ущерба и 450 тысяч рублей для возмещения морального вреда. Спортсмен лишь частично признал свою вину.

Уголовное дело из-за наркотиков

Инцидент с избиением соседей стал не первым в уголовной истории Хютте. За год до нападения легкоатлет был задержан в Санкт-Петербурге, поскольку в его кроссовке был обнаружен пакетик с запрещенным наркотическим веществом.

«21 сентября в 17:05 у дома 41 по улице Планерная патрульным нарядом полиции по подозрению в совершении административного нарушения задержан уроженец Петрозаводска Хютте Александр Евгеньевич, проживающий в Приморском районе Санкт-Петербурга», — сообщал источник «КП-Петербург» в 2021 году.

Спортсмен отказался проходить освидетельствование, однако рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что заказал наркотическое средство (мефедрон) в интернете.

Атлет мог получить три года тюрьмы по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», против него было возбуждено уголовное дело.

Хютте сумел избежать наказания, поскольку преступление не считалось тяжелым, а адвокат спортсмена ходатайствовал о прекращении дела. Чемпион России предоставил в суд документ, подтверждающий, что он не принимает наркотические вещества, а также сделал ряд пожертвований в благотворительные фонды. В связи с этим суд ограничился штрафом в 15 тысяч рублей.

В 2021 году во Всероссийской федерации легкой атлетики отказались комментировать задержание и уголовное дело в отношении Хютте, заявив, что после его дисквалификации с 2015 по 2019 год ничего о спортсмене не знают.

«Никаких сведений о нем мы не имеем. С момента начала дисквалификации он был исключен из всех списков национальной команды. Чем дальше занимался спортсмен, мы не знаем. Он взрослый человек и должен сам отвечать за свои поступки. ВФЛА по-прежнему придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и нарушение антидопинговых правил считает абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий и заслуг», — цитирует заявление организации РБК.

Дисквалификация за допинг и контакты World Athletics

Хютте четырежды становился чемпионом России по бегу, выиграл командное первенство чемпионата Европы в 2011 году. С 2015 по 2019 год он отбывал дисквалификацию за использование запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов и неявку на допинг-пробу. Денег для того, чтобы нанять адвоката, который бы помог ему уменьшить срок, у Хютте не было, однако он пошел другим путем.

Спортсмен вел переписки с чиновниками Международной федерации легкой атлетики, известно это стало в 2017 году. Атлет уверял, что запрещенные препараты в его организм попали из-за тренера Зухры Верещагиной, которая заставляла его принимать лекарства. Также Хютте рассказал, что другие атлеты в группе тренера также употребляли допинг. Однако работа информатором не помогла ему смягчить наказание.

«22 мая 2015 года к нам в Сочи приехали офицеры из международной компании IDTM. Я был в списке тех, у кого они должны были взять пробы. Я подтвердил свое имя, подписал протокол и, на самом деле, уже даже успел бы сдать пробу, если бы буквально за полчаса до этого не был в туалетной комнате. И тут мне стали поступать эсэмэски от тренера, которая говорила, что сдавать допинг-контроль нельзя ни в коем случае. Я спросил: «Что же мне делать? Они тут, я уже все подписал». Она ответила: «Убегай». Я пошел на завтрак, а там по лестнице быстренько ушел», — рассказал Хютте в апреле 2017 года в интервью «Спорт-Экспрессу».

Спортсмен рассказал, что после этого тренер все же попросила его вернуться и сдать пробу, что он и сделал. Именно этот анализ дал положительный результат на запрещенный препарат. В спорт после дисквалификации Хютте не вернулся и завершил карьеру в 2019 году.

В 2016 году эпизод с бегством спортсмена вошел в доклад Дика Паунда о допинге в российском спорте. Однако было указано, что Хютте убежал от инспекторов через окно, что разнится с версией самого атлета.