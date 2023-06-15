Не дождался «скорой»: ушел из жизни олимпийский чемпион Шмелев

В Подмосковье ушел из жизни знаменитый советский спортсмен, олимпийский чемпион по современному пятиборью мюнхенских Игр 1972 года Владимир Шмелев. Федерация современного пятиборья России сообщила, что не знает о причине смерти 76-летнего атлета.

В Московской области ушел из жизни прославленный советский спортсмен, олимпийский чемпион Мюнхена – 1972 по современному пятиборью Владимир Шмелев.

«ФСПР подтверждает смерть олимпийского чемпиона Владимира Шмелева, которая наступила 14 июня 2023 года. Официальным заключением о смерти Владимира Константиновича федерация в настоящее время не располагает», — сообщила пресс-служба Федерации спортивного пятиборья России.

По информации Telegram-канала «112», Шмелеву стало плохо дома, после чего ему вызвали бригаду скорой помощи. Бывший спортсмен находился без сознания и скончался до приезда медиков.

Он был знаменитым и титулованным пятиборцем. Его главным триумфом стала победа в командном первенстве на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.

Там сборная СССР выступала в своем «золотом», вероятно, самом звездном составе за всю историю. Шмелев был самым молодым в компании с Борисом Онищенко и Павлом Ледневым. Все трое претендовали как минимум на медали и в личных соревнованиях.

В итоге 34-летний Онищенко завоевал в них серебро, а 29-летний Леднев остался с бронзой. Золотая же медаль ушла к венгерскому пятиборцу Андрашу Бальцо, который к тому моменту был уже двукратным олимпиоником в команде и 10-кратным чемпионом мира по совокупности личных и командных турниров.

Что до Шмелева, то он остался в общем зачете на пятом месте, пропустив вперед еще и британца Джима Фокса. Виной всему нестабильность советского атлета. Он разделил с Ледневым первое место в стрельбе, стал третьим в беге и выиграл соревнования по плаванию, но провалился в конкуре и фехтовании.

Через четыре года Шмелев вошел в состав команды, отправившейся на Олимпиаду в канадский Монреаль, но тренерский штаб в конце концов принял решение оставить его в качестве запасного, предпочтя поставить на соревнования вместе с Онищенко и Ледневым Бориса Мосолова.

Мосолов, который был младше Шмелева на четыре года, занял в итоге только восьмое место в личном первенстве и в целом не достиг больших успехов в карьере. А для сборной СССР та Олимпиада обернулась колоссальными провалом и потерей репутации.

Все дело в том, что Онищенко был пойман на том, что втайне от всех вмонтировал в свою шпагу устройство, автоматически фиксировавшее укол соперника при нажатии кнопки. Советского спортсмена заподозрил вышедший с ним на дорожку британец Фокс, и в итоге исследование орудия Онищенко дало сенсационный результат.

Советский атлет был снят с соревнований после двух видов, в результате чего сборная потеряла шансы в командном турнире. Ну а в личном вся нагрузка легла на плечи лидера команды Леднева, ставшего в итоге вторым и так и не выигравшего за карьеру личного первенства Олимпиады. При этом Леднев взял в таких турнирах четыре медали, а еще пять раз выиграл индивидуальный чемпионат мира.

Что до Шмелева, то его карьера тоже получилась великолепной, пусть и обошлась без личных медалей Олимпиад. В командных турнирах он по два раза брал золото чемпионатов мира и Кубков Европы, а также дважды становился вице-чемпионом мира в личных соревнованиях, оба раза уступая как раз Ледневу.

Кроме того, на счету Шмелева две личных победы в Кубке СССР, а также серебро в командном турнире таких соревнований. Он был заслуженным мастером спорта СССР и мастером спорта СССР международного класса.