Борьба с расизмом на новом уровне: футболисты сорвали два матча за день из-за шовинизма и оскорблений

19 июня в международном футболе произошло сразу два расистских скандала — не были доиграны встречи между сборными Катара и Новой Зеландии и между молодежными командами Ирландии и Кувейта. В обоих случаях причиной стали дискриминационные высказывания футболистов. В мае 2023 года борьба с расизмом в футболе вышла на новый уровень после того, как его объектом один из сильнейших футболистов современности — бразильский полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» поделился мнением о том, как футбольные чиновники должны бороться с проявлениями нетерпимости по расовому признаку.

Судья не предпринял никаких действий

19 июня в Австрии состоялся товарищеский матч между сборными Катара и Новой Зеландии. Игра была прервана досрочно из-за расистского скандала, который произошел в концовке первого тайма.

На 40-й минуте встречи 23-летний полузащитник катарского клуба «Аль-Вакра» Юсуф Абдурисаг оскорбил на расовой почве 34-летнего защитника «Миннесоты Юнайтед» Майкла Боксолла. Эта реплика вынудила отреагировать почти половину участников новозеландской команды, которые они были в пределах слышимости.

Несколько новозеландских игроков подбежали к судье с вопросом: «Вы слышали, что он сказал?»

В результате конфликта возникла небольшая стычка — несколько футболистов «Олл Уайтс» окружили одного из соперников перед штрафным ударом, в ход чуть не пошли кулаки.

Пострадавший футболист следом также обратился к главному арбитру встречи австрийцу Мануэлю Шюттенгруберу с просьбой вмешаться и наказать виновника, однако тот проигнорировал просьбу игрока сборной Новой Зеландии и продолжил встречу.

Команды доиграли первый тайм и отправились в раздевалку. На второй тайм на поле вышла только сборная Катара, новозеландцы остались в подтрибунном помещении и сорвали игру.

Судье ничего не оставалось сделать, кроме как признать матч завершенным при счете 1:0 в пользу островитян. Единственный мяч на свой счет на 17-й минуте игры с передачи 31-летнего хавбека чилийского «Коло-Коло» оформил 21-летний полузащитник датского «Копенгагена» Марко Стаменич.

После досрочного завершения игры пресс-служба сборной Новой Зеландии опубликовала заявление, в котором объяснила решение игроков отказаться продолжить встречу.

«Майкл Боксолл подвергся дискриминационным высказываниям на расовой почве со стороны игрока команды соперника в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда договорилась не выходить на второй тайм», — приводит заявление пресс-службы «Олл Уайтс» New Zealand Herald.

Главный тренер сборной Катара Карлос Кейруш заявил, что инцидент на поле не был связан с проявлением расизма, а просто являлся спором между двумя игроками, добавив, что судья не слышал того, что именно было сказано Юсуфом Абдурисагом.

«Очевидно, два игрока на поле обменялись несколькими репликами. Кто начал первым, кто продолжил — это останется только между ними. Они поддерживают позицию своего игрока, мы поддерживаем позицию нашего игрока. Они решили отказаться от продолжения игры.

То, что судья не прислушался... Послушайте, это был просто спор между двумя игроками. Мне кажется, наступила новая эра в футболе, которую наверняка никто сразу не сможет понять.

Давайте позволим футбольным властям решить, что произошло здесь, в этой товарищеской игре», — сказал Кейруш после того, как матч был прекращен.

Второй расистский скандал за сутки

19 июня из-за проявлений расовой нетерпимости досрочно был остановлен еще один футбольный матч — не была доиграна встреча молодежных сборных Ирландии и Кувейта. Как сообщает Sky Sports, расовый выкрик был адресован одному из игроков европейской команды, находящемуся в тот момент на скамейке запасных.

Главный тренер ирландцев Джим Кроуфорд принял решение увести игроков в раздевалку за несколько минут до конца основного времени матча при счете 3:0 в свою пользу.

Позднее Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) опубликовала пресс-релиз, в котором объяснила ситуацию и пообещала направить материалы дела в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для проведения дальнейшего расследования.

Борьба с проявлениями расизма в футболе вышла на новый уровень после матча 35-го тура чемпионата Испании сезона-2022/23 между «Валенсией» и мадридским «Реалом». По ходу той встречи болельщики «летучих мышей» на протяжении большей части поединка оскорбляли чернокожего бразильского вингера столичной команды Винисиуса Жуниора.

Реакция на произошедшее была беспрецедентной — глава ФИФА Джанни Инфантино объявил о создании специального комитета по борьбе с расизмом, который доверил возглавить Винисиусу. Новый орган должен рассмотреть меры ужесточения наказания для расистов и выработать меры, дающие право останавливать игру в случае, если оскорбления с трибун стадионов не будут прекращаться.

Поддержала Винисиуса и национальная сборная Бразилии, которая впервые в своей истории провела матч в черных футболках.

close 100% Joilson Marconne/CBF

«Пентакампеоне» сыграли в них первый тайм товарищеского матча против сборной Гвинеи, сменив в перерыве форму на традиционную, в цветах национального флага. Эта акция была посвящена всем жертвам расовой дискриминации.

Все проистекает из детско-юношеского футбола

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что проблему расовой нетерпимости нужно решать с детства.

«Я не думаю, что есть какой-то один чудодейственный способ, который позволит в одночасье изменить отношение, выработанное десятилетиями, а, может быть, и большим временным отрезком. Полагаю, что это комплекс вопросов, прежде всего, вопрос воспитания неприятия расизма на глобальном уровне. Должно быть серьезное неприятие расизма. Причем, не просто голословное, а реакция болезненная, чтобы всем было понятно, что это делать нельзя. Нужно это воспитывать с раннего возраста, на детском уровне прививать дух коллективизма, товарищества. О расизме я раньше не слышал, не знал, и такого не было, когда проводилась работа или более жесткая, или более объемная – и, в то же время, наверное, более понятная. Когда ребенок к ребенку должен относиться как к такому же члену коллектива, команды. Это задача специалистов детско-юношеского футбола, все проистекает оттуда», — заявил эксперт.

Также Игнатьев положительно отреагировал на создание ФИФА комитета по борьбе с расизмом.

«Это шаг, наверное, необходимый, потому что кто-то должен этим заниматься каждодневно, на постоянной основе. Это и будет делать комитет, а не просто декларировать, как сейчас происходит. А между случаями расизма проходит большой отрезок времени, и люди теряют ориентиры. На мой взгляд, должны быть специалисты во всех федерациях, тем более, в международных, которые понимают задачу, чувствуют пульс, откуда все это происходит. И они должны постоянно находить пути и решать, как правильно действовать, нарабатывать определенную программу», — заключил специалист.