Полтора года за нападение на брата: в Нидерландах вынесли приговор лидеру «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был осужден в Нидерландах на полтора года тюремного заключения по делу о нападении с ножом на своего двоюродного брата. Экс-футболист сборной России, а ныне депутат Госдумы Дмитрий Булыкин и знаменитый тренер Рашид Рахимов считают, сто голландец должен продолжить свои выступления за красно-белых, несмотря на приговор.

Полтора года тюрьмы, но будет апелляция

Королевский суд Нидерландов вынес в Амстердаме приговор в отношении нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Футболист получил полтора года реального тюремного заключения за нападение с ножом на своего двоюродного брата во время семейной вечеринки несколько лет назад.

Родственник Квинси обвинил его в нападении в конце 2020 года, хотя сам эпизод случился за полгода до того. По словам потерпевшего, во время семейной вечеринки они с футболистом поссорились, после чего Промес набросился на него с ножом и ударил в колено, нанеся травму, от которой брат Квинси не оправился до сих пор.

Полиция стала расследовать дело, а дополнительные улики получила благодаря прослушиванию телефона игрока «Спартака», который в тот момент выступал за амстердамский «Аякс». Санкцию на прослушку выдали по другому делу – о контрабанде и торговле наркотиками. В нем футболист проходит как соучастник и тоже может получить срок заключения.

Таким образом, в случае возвращения в Нидерланды Квинси будет заключен под стражу и направлен в тюрьму, однако в данный момент он находится в России, где будет готовиться к стартующему в июле новому сезону.

В прошлом сезоне голландец стал лучшим бомбардиром «Спартака» и вторым во всей РПЛ, забив 20 мячей в 27 матчах. Кроме того, на его счету было еще семь результативных передач. Красно-белые финишировали на третьем месте после «Зенита» и ЦСКА.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года, но в нем есть пункт, согласно которому российская сторона может расторгнуть его в одностороннем порядке, если Промес получит реальный тюремный срок по итогам рассмотрения хотя бы одного из своих дел. При этом «Спартак» в этом случае не будет обязан выплачивать оставшиеся деньги по трансферу Квинси «Аяксу».

Правда, вряд ли красно-белые будут расторгать договор с футболистом прямо сейчас, так как точка в процессе еще не поставлена.

«Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком, — приводит ТАСС слова адвоката игрока Роберта Малевича. — После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято».

«Политическое решение»

Для «Газеты.Ru» приговор Промесу прокомментировали депутат Государственной думы, а в прошлом нападающий голландских «Твенте» и «Аякса», а также сборной России Дмитрий Булыкин и заслуженный тренер страны Гаджи Гаджиев.

«Конечно это немного влияет на репутацию «Спартака», но в то же время это очень важный футболист, поэтому они будут искать варианты, как все это решить в пользу футбола. Как они будут решать, покажет время. Но что Квинси является одним из лидеров команды – это факт, — рассказал Булыкин. — Естественно, будет апелляция, будут что-то решать. Но эта ситуация наносит удар как по «Спартаку», так и по самому Промесу. Надеюсь, все решится мирно, и все будут довольны».

При этом депутат считает, что Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-лига (РПЛ) не должны решать судьбу игрока и отстранять его от выступлений на фоне уголовного преследования в Нидерландах.

«Этот вопрос вне юрисдикции РФС и РПЛ. Все решает иностранный суд, и как он решит – это их дело. А здесь, думаю, судьбу Квинси будет решать «Спартак», а не лига. Он заявлен, является футболистом команды. Не знаю всех юридических моментов, но, как по мне, «Спартак» и Промес должны искать решение, чтобы клуб и футболист не пострадали во время этого процесса. «Спартак» должен сделать все возможное, чтобы Промес играл за команду и приносил пользу», — подчеркнул Булыкин.

Гаджи Гаджиев же и вовсе не уверен, что на строгость приговора не повлиял факт выступлений игрока в России.

«Промес должен выступать дальше за российский клуб. Думаю, вполне возможно, что на этот приговор могла повлиять международная обстановка. Могло повлиять, что он находится в России. Даже играет, не играет – это другой разговор. Но сам факт нахождения в России мог повлиять. Я не знаю, конечно, как там принимаются решения, но думаю, что такое возможно. Мы не знаем, из чего сложилось это решение. В другом случае мог бы защитить его адвокат или нет? – рассказал Гаджиев.

— Вероятно, это политическое решение, а срок мог бы быть условным. На решение судьи влияет масса факторов. В том числе и такие детали. Если бы он играл не в России, а в другой стране, неизвестно, был бы приговор таким же. Те санкции, которые они к нам применяют, говорят, что нашу страну, как бы, игнорируют. Ну и мы должны игнорировать все их решения, с моей точки зрения.

Мы должны игнорировать все их решения точно так же, как они игнорируют нас. У нас Промес не совершил же ничего? Не совершил. Совершит – надо будет наказывать. Он сейчас находится в России и должен жить по законам России».

«Вообще ничего не грозит»

Не считает, что у Промеса будут проблемы с выступлениями в России, и адвокат по уголовным делам Максим Калинов, также давший комментарий «Газете.Ru».

«Промесу ничего не грозит вообще, потому что преступление он совершил на территории Нидерландов, там был осужден на полтора года лишения свободы. Поэтому ему ничто не мешает работать в России, играть в России. И в России каких-то правовых последствий для него нет, — отметил Калинов.

— К вопросу о том, смогут ли его выдать российские власти властям Нидерландов. Я думаю, что к этому вопросу вообще не стоит обращаться. Приговор небольшой, вряд ли кто-то будет пытаться Промеса вызволить из другой страны. На всю эту процедуру по акту оказания правовой помощи, которая организуется между государствами, когда выдается преступник, уходит достаточно много времени. К этому времени истечет срок лишения свободы. Но если власти Нидерландов захотят вернуть Промеса, то с Россией заключен международный правовой договор об оказании помощи, и, конечно, Промеса могут вернуть на родину».