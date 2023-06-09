Котики, хаос и пустота: что происходит в Стамбуле за день до финала Лиги чемпионов

Уже завтра в Стамбуле состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2023 года между «Манчестер Сити» и миланским «Интером». Собственный корреспондент «Газеты.Ru» Максим Гужевский подготовил репортаж, в котором рассказал о том, чем живет город за сутки до главного матча европейского футбольного сезона.

Слова «финал Лиги чемпионов в Стамбуле» знакомы абсолютно для каждого футбольного болельщика — именно здесь, на Олимпийском стадионе Ататюрка, в 2005 году прошел самый эпичный финал в истории турнира между «Ливерпулем» и «Миланом».

Итальянская команда после первого тайма вела со счетом 3:0, но мерсисайдцы за несколько минут второго тайма смогли сравнять счет, а затем при помощи космических танцев польского вратаря Ежи Дудека смогли выиграть серию пенальти и выиграть Кубок чемпионов.

Спустя 18 лет Стамбул вновь принимает английско-итальянский финал — 10 июня на том же стадионе сойдутся «Манчестер Сити» и миланский «Интер». По прибытию в аэропорт, не узнать о этом, невозможно.

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Пассажиров встречают спонсорские активации партеров УЕФА, а выходить из терминала вы будете по импровизированному футбольному полю.

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Новый аэропорт Стамбула соединен с линией метро, поэтому добраться в центр города можно без особых сложностей примерно за 45 минут. В подземке тоже есть артефакты, намекающие на скорую развязку в европейском футболе.

«Манчестер Сити» в случае завтрашней победы впервые в истории сможет оформить требл. Последний раз подобное удавалось мюнхенской «Баварии» в 2020-м, а среди английских команд в одном сезоне чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов последним брал «Манчестер Юнайтед» в 1999 году.

В подземных переходах на станции Таксим «Манчестер Сити» арендовал несколько рекламных стендов, из которых сделал промо — Джек Грилиш и Хосеп Гвардиола приветствуют гостей и жителей города бодрым девизом «Мы действительно здесь».

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close 100% Максим Гужевский/«Газета.Ru»

Поднявшись из подземки на площадь Таксим, вас встретит большая копия лигочемпионского трофея.

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На другой стороне площади болельщики «Галатасарая» растянули большой баннер, высотой в три этажа — стамбульская команда по итогам сезона в Суперлиге стала первой, прервав серию из четырех лет без чемпионств, добыв в общей сложности 23-й чемпионский титул в истории.

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Уличные фонари тоже не дадут забыть о предстоящем финале. Любопытно, что на них в качестве номинальных хозяев игры представлен «Интер», а не «Манчестер Сити».

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Отправляемся на фан-фестиваль Лиги чемпионов. Фан-зона для болельщиков расположена в городском парке Еникапы, который расположен на берегу Мраморного моря. Доехав до одноименной станции метро, на выходе вы не встретите ни одного указателя, способного помочь вам добраться до пункта назначения. На неприметном заборчике неровно висит баннер, из которого ясно лишь то, что фан-фест в принципе существует.

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Турецкие сотрудники полиции разобраться тоже не помогли, сославшись на незнание английского языка и другие заботы.

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Усложняло ситуацию и то, что в принципе ни одного футбольного фаната, в атрибутике какой-либо из команд, потенциально заинтересованного в посещений фан-зоны, и за которым можно было бы пройти, в округе не оказалось.

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Побродив примерно полчаса вокруг да около, найти выход на фан-фестиваль все же получилось. Путь до него лежал через нефункционировавший железнодорожный мост и грузовой терминал, окруженный Мраморным морем, и большой улицей Кеннеди шириной в 14 полос.

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За терминалом уже виднелась арка, стилизованная в лигочемпионские цвета — мы на месте! Для прохода в периметр необходимо пройти первую линию контроля безопасности — стюард без особого энтузиазма рассматривает вещи в рюкзаке и пропускает ко второй линии.

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Вход в нее больше напоминал взлетно-посадочную полосу для самолетов — бетонная дорога упиралась в шатер, где три десятка стюардов стояли без дела. На открытие фан-зоны пришло совсем немного людей, поэтому финальный досмотр прошел почти мгновенно.

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Церемонию открывал президент Турецкого футбольной федераций Йылдырым Демиронен. Он произнес вступительную речь и представил главную экспозицию — трофей Лиги чемпионов.

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Партнеры УЕФА подготовили разнообразные активности — болельщики могли развлечь себя игрой в теннисбол,

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сыграть в футбольный дартс,

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или простоять с мячом на шее в упоре лежа на время.

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В центральной зоне фан-феста УЕФА организовал интерактивную выставку. Гости могли прикоснуться к фигурам Гарета Бэйла, который пробил бисиклетой в киевском финале ЛЧ-2018, Стивена Джеррарда или Лионеля Месси, запечатленными в момент празднования голов, ставших в итоге легендарными.

close 100% Максим Гужевский/«Газета.Ru»

Рядом с фигурами футболистов были выставлены игровые майки всех 32 клубов, принявших участие в групповом этапе Лиги чемпионов этого сезона. По периметру данной экспозиции стоял лишь один охранник, лениво стороживший футболку джерси нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

close 100% Максим Гужевский/«Газета.Ru»

Занятно, что фан-зоне матча «Манчестер Сити» — «Интер» можно приобрести футболку туринского «Ювентуса». В фестивальном фан-шопе продается футболка нападающего Криштиану Роналду, который с января этого года выступает за «Аль-Насср».

close 100% Максим Гужевский/«Газета.Ru»

Игровая футболка португальца стоит 45 тысяч лир (порядка 160 тыс. рублей), что делает ее самым дорогим лотом, представленным в магазине.

Чуть поодаль фан-шопа расположилась сцена, на которой местные звезды будут давать свои концерты. 8 июня на фан-фесте выступали турецкая поп-звезда Селин и победительница конкурса «Евровидение-2003» Сертаб Эренер.

Днем при отсутствии зрителей концертная площадка выглядит апокалиптически пустынно.

close 100% Максим Гужевский/«Газета.Ru»

Впрочем, на эмоциях тех, кто все же пришел на фан-фестиваль, подобное никак не сказывается. Тем более, когда в местах отдыха к тебе может подсесть вот такой милый персонаж.

close 100% Максим Гужевский/«Газета.Ru»

За сутки до финала лигочемпионское настроение в Стамбуле пока ощущается слабо. Город пока несильно предвкушает главную игру года — болельщиков «Сити» и «Интера» на улицах практически нет. Но это ничего не значит, ведь уже завтра все будет по-другому.

Развязка близка.