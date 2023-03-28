Врачи остановили распространение некроза: состояние Костомарова улучшилось

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова продолжает улучшаться: фигурист заново учится сидеть, жевать и глотать, проходит медикаментозную терапию, направленную на восстановление внутренних органов, а распространение некроза медики сумели остановить. Также сейчас проводится мониторинг состояния спортсмена, чтобы выяснить, готов ли его организм к протезированию.

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду наблюдается положительная динамика. Как сообщает «Спорт-Экспресс», медики зашили трахеостому — место смыкания трахеи и внешней среды, делали перевязки. В настоящее время также остановлено распространение некроза, из-за которого несколько дней назад, по информации СМИ, фигурист перенес еще одну операцию по ампутации (одни источники сообщали об удалении пальцев на левой кисти, другие – об удалении кисти полностью). Сейчас врачи считают, что новое хирургическое вмешательство больше не требуется.

Источник сообщает, что мозговое кровообращение находится в норме, при этом врачи продолжают ставить капельницы и делать уколы, введенные лекарства направлены на восстановление внутренних органов. Стоит напомнить, что несколько дней назад появилась информация, согласно которой у фигуриста из-за большого количества медикаментов начали нарушаться функции печени. Сейчас орган получает «большие дозы терапии».

При этом фигурист, который находится в сознании, постепенно восстанавливает повседневные функции организма — пьет специальное питание, заново учится жевать и глотать, а также делает попытки сидеть — пока это получается только с помощью других людей.

Об улучшении состояния фигуриста 27 марта сообщил RT со ссылкой на свой источник, отметив, что Костомаров готов начать реабилитацию, сейчас проводятся различные мониторинги, направленные на изучение организма с целью выяснить, готов ли спортсмен к протезированию.

«Аппарат искусственной вентиляции легких отключили, трахеостому убрали, все операции завершены. Сейчас проводится мониторинг с тем, чтобы убедиться, что можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию. Он постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию», — заявил источник.

Заведующий отделением медицинской реабилитации Константин Терновой заявил, что процесс реабилитации Костомарова может занять много времени, однако бионические протезы, которые могут поставить фигуристу, способны дать ему возможность заниматься спортом.

«Восстановление — длительный процесс. По моим представлениям, Романа можно будет привлекать к протезированию через три месяца. Костомаров пережил два инсульта, у него дефицит, поэтому восстановление предстоит долгое. Для протезирования он должен быть полностью здоров и выписан из реанимации. После этого можно работать над бионическими протезами. Не думаю, что сейчас протезирование является самым главным для Романа.

Сегодня протезирование, конечно, не сможет сделать протез как у Люка Скайуокера, но мы уже близки к этому. Мы занимаемся такой реабилитацией с помощью биопротезов, но это очень индивидуальный процесс.

Над этим нужно работать непосредственно с Костомаровым», — приводит слова Тернового Sport24.

О том, что с протезами Костомаров сможет вернуться к обычной жизни, сообщила и реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина, отметив, что для Костомарова сделают необходимые протезы.

«Если кисть ему сохранят, это хорошо. А если нет, то сейчас же не каменный век, медицина развивается. Сделают нужные протезы, — и Роман займется всем, чем захочет: может, откроет для себя что-то новое или на старом поприще найдет что делать. Главное, чтобы у человека голова была ясная. В 46 лет жизнь только начинается», — приводит слова Юдиной MSK1.RU.

При этом стоит отметить, что 24 марта «Спорт-Экспресс» сообщил, что Костомарову может грозить частичная ампутация левой руки сверх той, что уже была проведена. Юдина предположила, что решение о необходимости ампутации принимает целый консилиум врачей, которые по несколько раз в день осматривают фигуриста. Она подчеркнула, что еще одна ампутация не поставит крест на шансах Костомарова вернуться к полноценной жизни.

«Я видела много комментариев, в которых пишут, мол, зачем жить без конечностей, но это абсолютная глупость. Нужно Романа продолжать лечить, спасать и поддерживать, человек он молодой и сильный», — сказала реаниматолог.

При этом Юдина выразила мнение, что Костомаров еще долго будет страдать от астенического синдрома — расстройства, которое характеризуется повышенной утомляемостью, раздражительностью, эмоциональной неустойчивостью и возможными нарушениями работы дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, выделительной и эндокринной систем.

«Роман — спортсмен, и у него, возможно, будут бонусы от его организма во время реабилитации. Но астенический синдром может длиться достаточно долго. Даже после тяжелого гриппа человек ходит недели три слабый. Роман знает, как поддержать себя физически, а с моральным состоянием помогут ему справиться психолог и семья. Сейчас самое основное — выжить», — заключила она.