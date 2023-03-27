«Кровоизлияние в мозг»: врачи назвали причину смерти чемпиона мира по фристайлу Кротова

Чемпион мира по фристайлу Павел Кротов, скончавшийся 25 марта в возрасте 30-ти лет, умер от кровоизлияния в мозг. У титулованного российского спортсмена лопнул сосуд в голове, пока он спал.

Стала известна причина ухода из жизни знаменитого 30-летнего российского фристайлиста Павла Кротова, скончавшегося 25 марта в Москве. Как сообщил тренер сборной России Александр Понгильский, причиной трагедии стало кровоизлияние в мозг.

«Врачи сообщили, что Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг. Во сне лопнул сосуд. Прощание с Кротовым состоится во вторник в Ярославле. Во вторник же его похоронят в Ярославской области», – добавил он.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отправила сообщение с соболезнованиями в адрес близких ушедшего из жизни спортсмена.

«FIS выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Павла», — говорится в опубликованном релизе международной федерации.

«Для меня весть об уходе Павла стала громадным ударом. Причины смерти мне пока неизвестны, вскрытие будет только в понедельник. Родственники сказали, что он умер во сне в ночь с пятницу на субботу, — рассказывал агентству ТАСС сразу после случившегося старший тренер сборной России Понгильский, также являвшийся личным наставником спортсмена.

— В сезоне после Олимпиады Павел не выступал, так как у него была травма колена, он решал проблемы со здоровьем и планировал после восстановления вернуться в спорт».

Кротов обучался в одной детско-юношеской спортивной школе в Ярославле вместе с другим знаменитым отечественным фристайлистом Ильей Буровым, выигравшим две бронзовые награды Олимпийских игр.

На этапах Кубка мира Павел дебютировал очень рано – в 2011 году в 19-летнем возрасте. А уже в следующем сезоне смог одержать свою первую победу на соревнованиях такого уровня в Мон-Габриэле.

Вторую победу на этапах Кубка мира в соревнованиях по акробатике Кротов одержал в Москве в 2020 году. Кроме того, на его счету четыре вторых места – на этапах в Пекине (2014 год), Красноярске (2020), финской Руке (2020) и родном Ярославле (2021).

В командных соревнованиях по акробатике он выиграл в 2019 году этап Кубка мира в Китае вместе с Максимом Буровым и Люовью Никитиной, а также имеет одно второе и два третьих места, которые завоевал в командах с Вероникой Корсуновой и Ильей Буровым, а также с Александрой Орловой и Василием Поленовым.

Лучшим индивидуальным результатом в общем зачете Кубка мира для россиянина было достаточно высокое восьмое место.

Выступал Кротов на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. В первой квалификации он занял девятое место, не сумев пробиться в финал с ходу. Однако, показав третий результат во втором квалификационном раунде он все же пробился в решающую стадию.

Там, правда, у Павла не получилось: он показал десятый результат, в то время как во второй раунд выходили восемь лучших фристайлеров.

Ну а самым успешным соревнованием в карьере Кротова стал прошедший незадолго до полученной им травмы колена чемпионат мира, прошедший в казахстанской Алма-Ате.

Уже в квалификации он показал второй результат, опередив более титулованных братьев Буровых. Чемпионом мира, правда, в итоге стал именно Максим Буров, но Павел смог со второго места за ним выйти во второй финал, где выиграл бронзовую награду.

И на том же турнире в команде с Любовью Никитиной и Максимом Буровым он стал чемпионом мира, причем выиграли российские акробаты соревнования за явным преимуществом над боровшимися с ними соперниками из Швейцарии и США.