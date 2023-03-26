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Спорт

Первая победа за полгода: Карпин похвалил Пиняева и рассказал про будущее сборной России

Футбол. Пресс-конференция после матча Россия — Ирак. ОНЛАЙН

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Александр Вильф/РИА Новости
Сборная России в Санкт-Петербурге переиграла в товарищеском матче сборную Ирака со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Валерия Карпина.
Трансляция
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21:30

На этом мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами!

21:20

О самой большой психологической проблеме: «Боязнь ошибиться. Мы боимся, когда обороняем нужный счет, забитый гол. В этом глобальная проблема. Мы пытаемся, в том числе благодаря выходу из обороны через короткий пас, ее решить».

21:15

О том, будет ли легче выходить на чемпионат мира из АФК, чем из УЕФА: «Не знаю, легче или не легче. Я даже не изучал, по какому принципу происходит отбор, кто и как выходит. Поэтому мне трудно сказать, будет легче или не легче. Но то, что будет нелегко, это точно».

21:10

Об общем уровне азиатского футбола: «Нельзя говорить в общем. Что значит сильнее или не сильнее европейского? Какие сборные европейские вы берете? По сравнению с кем? По мне, Иран сильнее, чем Словения и Словакия, например. Так же, как и в Европе, в Азии есть команды послабее, есть команды посильнее».

21:05

Об удовлетворенности вызванными игроками в расположение национальной сборной: «Здесь по-разному. Кем-то доволен, кем-то очень доволен, кем-то недоволен, кем-то очень недоволен. Сказать, что всеми доволен — нет».

21:00

О предстоящих планах сборной: «Ближайшая цель — июнь. То, о чем сейчас говорят — Кубок стран центральной Азии. Что будет конкретно — не знаю».

20:55

О том, кто должен стать безоговорочным первым номером в воротах сборной России: «Никто никому ничего не должен. Что значит должен? Может. У кого есть возможность застолбить? Кандидат №1 — Сафонов. Но здесь все зависит от его состояния. Говорить о том, что он безоговорочный номер один в любой форме, наверное, неправильно».

20:50

О собственном состоянии:

«Если говорить про физическое, то нормально. То, что вы говорите про двойные переезды, для нас, ростовских, отдых. Сели в самолет и перелетели. На автобусе 6-7-8 часов ехать не надо. Психологическое состояние — опустошение, после игры всегда так».

20:45

О том, почему сборная России три предыдущих матча свела к ничейному результату? «Вам самим даже смешно. Сами спрашиваете — сами смеетесь. Потому что не забили на один гол больше соперника, могу так ответить».

20:40

Об ошибках Песьякова в первом тайме, которые чуть не привели к двум пропущенным мячам: «Претензий (именно претензий) в этих эпизодах к Сергею нет, это был технический брак. Один раз он хотел развернуть, второй — выбить, но не получилось. От технического брака не застрахован никто».

20:35

Вопрос от «Спорт-Экспресса»: может ли сборная России принять участие в Кубке Азии или Кубке Персидского залива? «Без понятия. Не ко мне вопрос», — ответил Карпин.

20:30

Общие впечатлял по игре: «Сегодня, естественно, больше вторым таймом доволен. В первом если бы играли правильно, выходили бы из обороны и шли к воротам, которые находятся на другой половине поля, а не на своей, то было бы хорошо. Задача — голы забивать, а не держать мяч у своих ворот. Вот об этом тренерский штаб сказал в перерыве».

20:25

Ответ министру спорта Олегу Матыцину, который упрекнул вчера Карпина в безразличии. «Нужны, наверное, правильные слова и лозунги. «Мы с вами», «Мы вместе». Что тут еще ответить? Я вчера уже все разжевал.

20:20

Первый вопрос Валерию Карпину о первом голе Пиняева за сборную России: «Всю игру он провел очень активно. Был, возможно, даже лучшим игроком в составе нашей команды».

20:10

Добрый вечер! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Валерия Карпина после матча Россия — Ирак.

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