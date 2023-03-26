Первая победа за полгода: Карпин похвалил Пиняева и рассказал про будущее сборной России

20:30

Общие впечатлял по игре: «Сегодня, естественно, больше вторым таймом доволен. В первом если бы играли правильно, выходили бы из обороны и шли к воротам, которые находятся на другой половине поля, а не на своей, то было бы хорошо. Задача — голы забивать, а не держать мяч у своих ворот. Вот об этом тренерский штаб сказал в перерыве».