Первая победа за полгода: Карпин похвалил Пиняева и рассказал про будущее сборной России

О самой большой психологической проблеме: «Боязнь ошибиться. Мы боимся, когда обороняем нужный счет, забитый гол. В этом глобальная проблема. Мы пытаемся, в том числе благодаря выходу из обороны через короткий пас, ее решить».
О том, будет ли легче выходить на чемпионат мира из АФК, чем из УЕФА: «Не знаю, легче или не легче. Я даже не изучал, по какому принципу происходит отбор, кто и как выходит. Поэтому мне трудно сказать, будет легче или не легче. Но то, что будет нелегко, это точно».
Об общем уровне азиатского футбола: «Нельзя говорить в общем. Что значит сильнее или не сильнее европейского? Какие сборные европейские вы берете? По сравнению с кем? По мне, Иран сильнее, чем Словения и Словакия, например. Так же, как и в Европе, в Азии есть команды послабее, есть команды посильнее».
Об удовлетворенности вызванными игроками в расположение национальной сборной: «Здесь по-разному. Кем-то доволен, кем-то очень доволен, кем-то недоволен, кем-то очень недоволен. Сказать, что всеми доволен — нет».
О предстоящих планах сборной: «Ближайшая цель — июнь. То, о чем сейчас говорят — Кубок стран центральной Азии. Что будет конкретно — не знаю».
О том, кто должен стать безоговорочным первым номером в воротах сборной России: «Никто никому ничего не должен. Что значит должен? Может. У кого есть возможность застолбить? Кандидат №1 — Сафонов. Но здесь все зависит от его состояния. Говорить о том, что он безоговорочный номер один в любой форме, наверное, неправильно».
О собственном состоянии:
«Если говорить про физическое, то нормально. То, что вы говорите про двойные переезды, для нас, ростовских, отдых. Сели в самолет и перелетели. На автобусе 6-7-8 часов ехать не надо. Психологическое состояние — опустошение, после игры всегда так».
О том, почему сборная России три предыдущих матча свела к ничейному результату? «Вам самим даже смешно. Сами спрашиваете — сами смеетесь. Потому что не забили на один гол больше соперника, могу так ответить».
Об ошибках Песьякова в первом тайме, которые чуть не привели к двум пропущенным мячам: «Претензий (именно претензий) в этих эпизодах к Сергею нет, это был технический брак. Один раз он хотел развернуть, второй — выбить, но не получилось. От технического брака не застрахован никто».
Вопрос от «Спорт-Экспресса»: может ли сборная России принять участие в Кубке Азии или Кубке Персидского залива? «Без понятия. Не ко мне вопрос», — ответил Карпин.
Общие впечатлял по игре: «Сегодня, естественно, больше вторым таймом доволен. В первом если бы играли правильно, выходили бы из обороны и шли к воротам, которые находятся на другой половине поля, а не на своей, то было бы хорошо. Задача — голы забивать, а не держать мяч у своих ворот. Вот об этом тренерский штаб сказал в перерыве».
Ответ министру спорта Олегу Матыцину, который упрекнул вчера Карпина в безразличии. «Нужны, наверное, правильные слова и лозунги. «Мы с вами», «Мы вместе». Что тут еще ответить? Я вчера уже все разжевал.
Первый вопрос Валерию Карпину о первом голе Пиняева за сборную России: «Всю игру он провел очень активно. Был, возможно, даже лучшим игроком в составе нашей команды».