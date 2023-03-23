21 удар Ирана: Россия с трудом выстояла в Тегеране

Сборная России сумела выстоять в первом товарищеском матче в 2023 году, удержав ничью в противостоянии с Ираном в Тегеране. «Газета.Ru» рассказывает о ходе встречи.

Сборная России по футболу проовела свой первый матч в новом году. В 2022-м подопечные Валерия Карпина выходили на поле лишь трижды в товарищеских встречах против коллективов из Средней Азии — Кыргызстана (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана.

В ситуации, когда национальная команда страны отстранена от участия в международных турнирах из-за специальной военной операции на Украине, а иностранные сборные отказываются даже от запланированных встреч с ней, как уже сделала Босния и Герцеговина, встреча в Тегеране была очень важной.

Сборная Ирана является одной из сильнейших команд в регионе, постоянно участвует в финальной стадии чемпионатов мира и показывала весьма неплохой футбол осенью на мундиале в Катаре, хоть и не вышла из группы.

К тому же иранцы отнеслись к матчу со сборной России со всей серьезностью, выставив основной состав (Сердар Азмун не сыграл из-за травмы), а болельщики заполнили трибуны национального стадиона в Тегеране почти под завязку и активно поддерживали своих любимцев шейпурами — дудками, по звуку очень напоминающие южноафриканские вувузелы.

Валерий Карпин тоже выставил на игру вполне боевой состав. Правда, сразу надо оговориться, что в его распоряжении не оказалось легионеров — и французский «Монако», и итальянский «Торино» прислали бумаги о том, что Алексей Миранчук и Александр Головин травмированы.

Место в воротах занял Матвей Сафонов из «Краснодара» (при этом ожидается, что против Ирака выйдет Александр Селихов), в центре обороны связку составили Максим Осипенко из «Ростова» и Руслан Литвинов, который в «Спартаке» обычно выходит все-таки в опорной зоне, хотя опыт в центре обороны все же имеет немалый

Вячеслав Караваев и Даниил Хлусевич оборонялись и поддерживали атаки по краям, в центре расположился кулак из Данила Глебова, Антона Миранчука и Далера Кузяева. В роли вингеров-инсайдов выступили Антон Зиньковский и Арсен Захарян из «Спартака» и «Динамо» соответственно, а на острие с первых минут оказался подопечный главного тренера по «Ростову» Николай Комличенко.

При этом в запасе остались такие игроки, как Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Даниил Фомин и Александр Соболев, кого логично было бы увидеть с первых минут, если бы встреча была официальной.

Сам матч начался довольно спокойно. Некоторым территориальным преимуществом владели хозяева. При этом бросалась в глаза разность подходов: если гости старались комбинировать низом и брать на себя игру уже на подступах к штрафной, то иранцы грузили со своей половины поля длинные передачи к штрафной, где выигрывали борьбу, скидывали и рассчитывали на подбор.

Такой футбол у команды Амира Галенои вполне получался, и она создавала давление и зарабатывала многочисленные стандарты. С одного из угловых, выиграв у Кузяева борьбу на дальней штанге, на 12-й минуте головой опасно, но рядом со штангой пробил экс-игрок «Ростова» Сеяд Эзатоллахи.

В середине первой половины Канаани решился на штрафной почти с тридцати метров, и Сафонову пришлось в прыжке вытаскивать из нижнего угла пушечный выстрел.

А на 27-й минуте дриблинг Зиньковского вдруг неожиданно привел к пенальти. Техничный спартаковец ворвался с мячом в штрафную слева и обыграл Эзатоллахи, который неловко выставил ногу и сбил россиянина, хотя особых шансов создать момент у того не было.

Арбитр без колебаний указал на точку, а Антон Миранчук после эффектной паузы красиво развел Алирезу Бейранванда и мяч по разным углам.

Минимальный перевес сборной России продержался до перерыва, хотя иранцы создали несколько острых ситуаций с игры и со штрафных.

Зато сразу после возобновления игры уже Руслан Литвинов наступил в не предвещавшей проблем ситуации на ногу сопернику в собственной штрафной, и к точке подошел Мехди Тареми. Нападающий «Порту» пробил по центру, а Сафонов не угадал.

После этого тренеры делали много замен, а на поле только нарастало преимущество хозяев. Все, что Россия создала в оставшееся время, это разве что прорыв и удар выше ворот в исполнении Захаряна.

Сафонову же пришлось как следует поработать, выручая команду. Иран был очень близок к победе. Чего только стоит 21 нанесенный по российским воротам удар. И все же команда Карпина выстояла и увезла из Тегерана ничью. Не самую яркую, оставившую двоякое впечатление, но стратегически важную.