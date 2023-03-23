Ученики Тутберидзе бьются за медали на чемпионате мира. LIVE

Следующим выступает Владимир Самойлов — россиянин, перешедший в сборную Польши. Он катается под Moner (Pink Floyd).
С прыжками у Демирбоги пока не заладилось.
Он оперся одной рукой об лед после приземления с тройного акселя, а затем исполнил только тройной лутц с плохим выездом и не смог прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад.
К счастью, в конце турецкий фигурист сумел исполнил сложный каскад тройной флип + тройной тулуп и немного спас положение.
На льду — турецкий фигурист Бурак Демирбога! Он катается под композицию No Man No Cry (Jimmy Sax) с элегантным саксофоном.
В конце программы Кирилл исполнил тройной риттбергер. Технический контент у 18-летнего спортсмена пока не самый сложный, четверных прыжков нет, но зато элементы исполнены чисто.
Украинский фигурист хорошо передал лирическое настроение своей программы.
Марсак очень уверенно исполнил тройной аксель! Затем украинец показал каскад тройной лутц + тройной тулуп — не самый сложный для мужчин, но все равно довольно дорогостоящий.
Открывает выступления второй разминки украинский фигурист Кирилл Марсак! Арена заходится в долгих аплодисментах, многие зрители поднимают флаги. Он катается под лиричную композицию Pale Yellow (Woodkid).
На разминку вышли представители второй группы, в которой выступит россиянин Владимир Самойлов, сменивший спортивное гражданство и представляющий сборную Польши.