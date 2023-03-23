Ученики Тутберидзе бьются за медали на чемпионате мира. LIVE

10:52

С прыжками у Демирбоги пока не заладилось.

Он оперся одной рукой об лед после приземления с тройного акселя, а затем исполнил только тройной лутц с плохим выездом и не смог прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад.

К счастью, в конце турецкий фигурист сумел исполнил сложный каскад тройной флип + тройной тулуп и немного спас положение.