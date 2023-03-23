Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Ученики Тутберидзе бьются за медали на чемпионате мира. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Сайтаме продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины показывают короткие программы, а в соревнованиях принимают участие ученики российского тренера Этери Тутберидзе — итальянец Даниэль Грассль и грузины Морис Квителашвили и Ника Егадзе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:57

Ух, как жестко упал Владимир с четверного сальхова! Прямо на копчик. Невероятно больно.

10:56

Следующим выступает Владимир Самойлов — россиянин, перешедший в сборную Польши. Он катается под Moner (Pink Floyd).

10:55

Демирбога получает за свой прокат 65,73 балла.

close
100%
10:52

С прыжками у Демирбоги пока не заладилось.

Он оперся одной рукой об лед после приземления с тройного акселя, а затем исполнил только тройной лутц с плохим выездом и не смог прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад.

К счастью, в конце турецкий фигурист сумел исполнил сложный каскад тройной флип + тройной тулуп и немного спас положение.

10:50

На льду — турецкий фигурист Бурак Демирбога! Он катается под композицию No Man No Cry (Jimmy Sax) с элегантным саксофоном.

close
100%
10:49

Украинец Кирилл Марсак получает за свой прокат 68,60 балла.

close
100%
10:46

В конце программы Кирилл исполнил тройной риттбергер. Технический контент у 18-летнего спортсмена пока не самый сложный, четверных прыжков нет, но зато элементы исполнены чисто.

Украинский фигурист хорошо передал лирическое настроение своей программы.

10:45

Марсак очень уверенно исполнил тройной аксель! Затем украинец показал каскад тройной лутц + тройной тулуп — не самый сложный для мужчин, но все равно довольно дорогостоящий.

10:43

Открывает выступления второй разминки украинский фигурист Кирилл Марсак! Арена заходится в долгих аплодисментах, многие зрители поднимают флаги. Он катается под лиричную композицию Pale Yellow (Woodkid).

close
100%
10:36

На разминку вышли представители второй группы, в которой выступит россиянин Владимир Самойлов, сменивший спортивное гражданство и представляющий сборную Польши.

close
100%
10:30

Результаты первой разминки мужчин пока не впечатляют:

close
100%
10:15

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию коротких программ у мужчин на чемпионате мира. В соревнованиях принимают участие Даниэль Грассль, Морис Квителашвили и Ника Егадзе, которые тренируются у Этери Тутберидзе.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 393-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 393-й день
«Это война на истощение». Столтенберг призвал страны НАТО передать Украине больше боеприпасов
Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине
«Не надо сюсюкать с ребенком»: как избежать задержки развития речи
Невролог Чутко рассказал, как не допустить задержки развития речи у ребенка
Власти Запорожской области назвали взрыв в Мелитополе терактом
Жителя Приморского края заподозрили в работе на разведку Китая
Зампред СБ Медведев: турецкий беспилотник Bayraktar оказался так себе, не фантастика
«Ведомости»: правкомиссия одобрила проект о разрешении физлицам добывать золото
Новости и материалы
Врач объяснила, почему опасно купать ребенка в воде с марганцовкой
Внук основателя Porsche разводится с женой из-за ее болезни
Американский боксер Джонсон признался, что мечтает сыграть в шахматы с Путиным
Медведев рассказал о «раскочегаривании» военно-промышленного комплекса России
Экс-директор Ротару заявил, что концерты Повалий отменили из-за «украинской истории»
В Таиланде мужчина убил и ранил шестерых и был застрелен после 15 часов сопротивления
В Москве возбудили уголовное дело на мужчину, который вез львенка на машине каршеринга
Медведев намерен «взбодрить» телеграммами Сталина глав предприятий ОПК России
Турецкий журналист: по окончании сезона Захарян бы перешел из «Галатасарая» в «Челси»
Продажи российского смартфона AYYA T1 за полтора года не превысили тысячи штук
Newsweek: Подоляк раскритиковал западные СМИ за раскрытие военных планов ВСУ
В МИД России высмеяли планы США повысить потолок госдолга
El Pais: премьер Испании посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина
Chevrolet снимет с производства модель Camaro в 2024 году
Эммануил Виторган рассказал о звонке от мошенницы, которая представилась его внучкой
Фильм «Три мушкетера: Д'Артаньян» с Венсаном Касселем выйдет в России
Bloomberg: США опасаются поддержки мирного плана Китая по Украине другими странами
Руководство иркутского медуниверситета предупредило студентов о риске обрушения потолка бумажными объявлениями
Все новости
Анастасия Миронова
Остались лишь могилы да карточки в поликлинике
О том, как незаметно вышли из моды веганы, сыроеды, бегуны и прочие избранные
«Не хотел стычек с ней»: Том Круз, Ольга Бузова и другие звезды, которые игнорируют бывших при встрече
Бывшие супруги и влюбленные, которые избегают друг друга на светских мероприятиях
«Он час оправдывался перед женой, стоя на моем балконе в трусах»
6 историй о том, что стало последней каплей в отношениях
Лукашенко допустил поставку из России боеприпасов с «настоящим ураном»
Так он ответил на новости о поставках Украине снарядов с обедненным ураном из Британии
«Окружение или есть, или его нет». Что не так с терминологией «военных аналитиков»
Эксперт Ходаренок рассказал, как неверной терминологией искажают обстановку в зоне спецоперации
Как у Си Цзиньпина: какие китайские иномарки может начать выпускать бывший завод Mercedes
На бывшем заводе Mercedes в России могут наладить сборку моделей Hongqi и XPeng
Грузчик, авиамеханик, герой мемов. Валерию Сюткину – 65
Матрос и старшина отбили атаку беспилотников на Севастополь
Шойгу пообещал наградить девушек-военных, уничтоживших украинские беспилотники
Монархист, историк, коллега Путина: умер экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров
В Кремле выразили соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя ЦИК Владимира Чурова
Социофобия, зависимость, навязчивые мысли: нейропсихолог – о привычках, убивающих психику
Нейропсихолог Кушалиева: привычка все успевать грозит истощением нервной системы
Как «перекрасить» iPhone 14 в желтый. Три бюджетных способа
Инструкция о способах сделать iPhone 14 желтого цвета и не переплачивать за новинку
Военная операция на Украине. День 392-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 392-й день
Аллергия, проблемы с почками, риск инфаркта: почему нельзя злоупотреблять протеиновыми коктейлями
Врач Тараненко: высокобелковые диеты и протеиновые коктейли увеличивают нагрузку на почки и печень
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть