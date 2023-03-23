«Мы сформулируем условия». Отстранение легкоатлетов России может быть отменено

World Athletics объявил о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики, которая была лишена статуса соответствия еще в 2015 году. Теперь в ближайшее время будет создана рабочая группа по выработке условий возвращения отечественных спортсменов в международные соревнования.

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) объявил о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики.

ВФЛА была лишена своего статуса еще в 2015 году из-за большого количества нарушений антидопинговых правил и расследования немецкого журналиста Хайо Зеппельта, а также показаний супругов Степановых.

Это была первая отечественная спортивная федерация, лишившаяся права выступлений на международной арене, и с тех пор, несмотря на все попытки вернуться, ВФЛА оставалась отстраненной.

Но теперь президент World Athletics Себастьян Коу объявил о возвращении ВФЛА статуса полноценного члена международной ассоциации.

«Многолетняя работа, которую мы проводили, чтобы вернуться во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию завершена. Сложный, кропотливый труд по восстановлению нашего статуса оценен положительно. В работе принимали участие сотрудники ВФЛА и члены Президиума, наши спортсмены, тренеры, региональные федерации и все, кому небезразлична судьба российской легкой атлетики. В работе участвовали Рабочая группа World Athletics, международные эксперты, Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России и РУСАДА, — цитирует пресс-служба ВФЛА президента организации Петра Иванова.

— Мы продолжим проводить жесткую антидопинговую политику, чтобы соответствовать всем международным требованиям. Вопросы спортивной и антидопинговой составляющей работы федерации соответствуют международным требованиям, что закреплено сегодня решениями Совета WA».

Правда, это только часть дела, поскольку российские спортсмены, несмотря на положительные новости, все равно останутся пока вне международных стартов. Связано это с санкциями из-за специальной военной операции на Украине.

«В течение нескольких следующих недель мы сформулируем условия, при которых отстранение России и Белоруссии может быть отменено», — уже заявил Коу.

— Совет одобрил создание рабочей группы для проработки условий, которые необходимо будет выполнить для снятия ограничений со спортсменов и официальных лиц национальных федераций России и Белоруссии. Она будет создана в ближайшие несколько недель».

«Решение World Athletics демонстрирует признание нашей системной и результативной работы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В стопроцентном объеме выполнены все предписания по штрафным санкциям со стороны World Athletics, — цитирует ТАСС министра спорта России Олега Матыцина.

— Это яркая констатация эффективной системы борьбы с допингом в спорте, которая неоднократно отмечалась на площадке конвенции ЮНЕСКО».

Позитивно оценила новости и экс-заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Я хочу поздравить и поблагодарить всех тех, кто внес свой вклад в процесс восстановления ВФЛА и в изменение антидопинговой культуры в российской легкой атлетике и в российском спорте. Насколько тяжелым оказался путь к восстановлению? Было по-разному, хотя, наверное, другого и нельзя было ожидать, — рассказала Пахноцкая.

— Когда идут процессы изменения, то всегда возникают какие-то сложности, но их наличие не означает, что нельзя добиться желаемого результата, просто нужно потратить на преодоление больше времени».

Отстранение ВФЛА принесло много проблем ведущим российским спортсменам. Звезды отечественной легкой атлетики не только вынуждены были выступать все это время под нейтральным флагом, но и пропускали ведущие международные старты. Так, на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в 2014 году допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину, в то время как такие звезды, как Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова и другие пропускали главные старты во время своего расцвета.