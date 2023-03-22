Овечкин побил рекорд Гретцки и забил «Коламбусу» 40-й гол в сезоне

«Вашингтон» устроил своему капитану Александру Овечкину шикарное чествование перед домашним матчем против «Коламбуса» в честь выхода на второе место в списке лучших снайперов НХЛ, а россиянин ответил 40-й заброшенной шайбой в сезоне и побитыми рекордами Уэйна Гретцки и Фила Эспозито. «Газета.Ru» рассказывает самое интересное об игровом дне НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 6:7 ОТ

Встреча «Вашингтона» с «Коламбусом» в Verizon Centre началась с торжественной 13-минутной церемонии в честь Александра Овечкина. Торжество было посвящено событию, состоявшемуся уже относительно давно, — выходу Александра Великого на второе место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.

Овечкин еще в середине декабря забросил свою 802-ю шайбу, обойдя легендарного Горди Хоу. Но сразу церемонию не провели, а потом у российского хоккеиста скончался отец, и стало не до того. Сейчас же капитан снова играет и забивает, а потому момент был выбран явно удачно.

Мероприятие вышло впечатляющим. Все началось с самого утра, когда в клубных соцсетях поменялись аватарки и обложки на картинки с цифрой 802, а в течение дня начали выходить короткие видео с поздравлениями от других звездных игроков лиги.

«То, как ты продолжаешь забивать, — это невероятно, — сказал давний соперник-коллега Ови — Сидни Кросби из «Питтсбурга», с которым они в тандеме зажгли на недавнем Матче всех звезд. — И я знаю, что ты припас еще очень много голов. Продолжай в том же духе!»

Высказались также Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс, Патрик Кейн, Патрис Бержерон, Джонни Годро и Александр Барков — бомбардирская элита.

Весь «Вашингтон» вышел на разминку в джерси с восьмым номером и фамилией капитана на спине, а ролик с яркими моментами карьеры Овечкина озвучил его многолетний партнер по команде и лучший диспетчер Никлас Бэкстрем.

На ковровую дорожку перед началом игры вышли и супруга хоккеиста Анастасия Шубская, и мать игрока, знаменитая баскетболистка и тренер Татьяна Овечкина, и его сыновья Илья и Сергей.

На льду появился трон, сделанный из 802 шайб. НХЛ подарила Александру Великому хрустальное изделие с гравировкой в память о 800-м голе в лиге, советскую клюшку из Суперсерии-1974 и шайбу, которой Горди Хоу забил первый гол в том турнире. А партнеры по команде Бэкстрем и Ти Джей Оши вручили россиянину кулон с гравировкой GR800 с одной стороны и цифрами «8» (номер игрока) и «800» с другой.

Отдельный увесистый трофей в честь 800 голов Ови получил в подарок от клуба, а его сыновьям досталось по клюшке. Кроме того, нападающему подарили большую картину, на которой он был изображен с Горди Хоу, а вручал ее сын легендарного канадца — Марк.

Матч Овечкин начал соответствующим образом, открыв счет на шестой минуте. Правда, Александр делал передачу на дальнюю штангу Дилану Строуму, а шайбу в свои ворота переправил защитник «Блю Джекетс» Ник Бланкенбург. Но тот был под давлением Строума, который иначе спокойно отличился бы сам.

Интересно, что этот гол тоже стал для Ови одновременно и юбилейным, и рекордным. Он отличился в 40-й раз в текущем чемпионате, и таким образом обошел Уэйна Гретцки, выйдя на единоличное первое место по числу сезонов с таким количеством голов (13 кампаний).

Кроме того, Овечкин проводит уже шестой сезон с 40 заброшенными шайбами в возрасте после 30-ти лет. И это тоже новый рекорд лиги! Пять таких чемпионатов за карьеру есть у Фила Эспозито.

Также россиянин присоединился к тому же Хоу, Джонни Бычику и Брендану Шэнахану, которые смогли забить 40 голов в возрасте 37 лет (Хоу вообще сделал это в 40 лет).

Сам матч вроде бы складывался для «Кэпиталз» здорово, но обернулся разочарованием. Гол Овечкина зарядил «столичных», и они вели со счетом 3:0, потом 5:3, а когда «Блю Джекетс» смогли отыграться (5:5), «столичные» снова вышли вперед (6:5).

Однако гости заменили вратаря Даниила Тарасова шестым полевым игроком и сравняли счет на последней минуте основного времени (6:6), а в овертайме Джек Рословик принес им победу (7:6).

Правда, с точки зрения турнирной борьбы матч особого значения не имел, так как реальных шансов на плей-офф нет уже ни у одних, ни у других.

Отсутствие травмированного Андрея Свечникова и присутствие в составе соперников голкипера Игоря Шестеркина и форвардов Артемия Панарина и Владимира Тарасенко не помешало «Каролине» одержать выездную победу над «Рейнджерс».

Получилась она очень тяжелой. Гол нападающего «Нью-Йорка» Тайлера Мотта в первом периоде (1:0) долгое время оставался единственным в матче, но в заключительной 20-минутке «Харрикейнз» все-таки смогли все перевернуть.

Сначала на 50-й минуте отличился защитник Джале Четфилд (1:1), но Каапо Какко всего через 29 секунд восстановил перевес «рейнджеров» (2:1). И тут подспорьем для «ураганов» стала шайба Стефана Носена, случившаяся всего через 18 секунд (2:2).

Ну а за две с половиной минуты до конца Теуво Терявяйнен в третий раз заставил капитулировать сделавшего за игру 36 сейвов Шестеркина, принеся гостям победу (3:2).

Ни Панарин, ни Тарасенко результативными баллами не отметились, закончив встречу с показателем полезности -1 каждый.

Таким образом, завершилась четырехматчевая победная серия нью-йоркцев, а их соперник набрал уже 100 очков, добравшись до этой отметки за 69 встреч — быстрее всего в клубной истории.

«Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2

Сенсационное поражение в матче с «Монреалем» потерпела борющаяся с »Торонто» за второе место в Атлантическом дивизионе «Тампа-Бэй». На кону — преимущество своей площадки в серии первого раунда плей-офф, что в противостоянии таких команд может быть ключевым фактором.

И вот выезд к не хватающему звезд с неба «Монреалю», который голкипер Андрей Василевский к тому же обыграл во всех 11-ти проведенных против него встречах...

Но на этот раз российский страж ворот не блеснул, отразив только 17 бросков по своим воротам и пропустив трижды.

Причем с преимуществом 2:0 «Канадиенс» повели уже в первом периоде, а открыл счет не игравший больше месяца из-за травмы Кирби Дак.

Во второй шайбе в матче и второй в сезоне для ее автора — Джонатана Друена — в качестве ассистента поучаствовал обменянный в дедлайн из «Далласа» Денис Гурьянов, а у «Лайтнинг» голевой передачей отметился защитник Михаил Сергачев, в то время как Никита Кучеров закончил встречу без очков: с двумя бросками и показателем полезности -2.

^^^^Другие матчи^^

«Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз» — 6:3

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Миннесота Уайлд» — 1:2 ОТ

«Баффало Сэйбрз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:7

«Бостон Брюинз» — «Оттава Сенаторз» — 2:1

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 7:2

«Виннипег Джетс» — «Аризона Койотис» — 2:1

«Сент-Луис Блюз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:3

«Даллас Старз» — «Сиэтл Кракен» — 4:5 ОТ

«Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймз» — 1:5

«Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 3:4

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил победную шайбу в матче против «Ванкувера», удачно подставив клюшку. Это его четвертый гол и шестое очко в пяти последних встречах.