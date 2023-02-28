«Будут проблемы с логистикой»: Россия перешла в Азиатскую шахматную федерацию

Федерация шахмат России официально стала первой отечественной спортивной федерацией, перешедшей в Азию. Вице-президент ФШР Сергей Смагин, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин и депутат Госдумы Дмитрий Свищев положительно оценили это событие в беседе с «Газетой.Ru».

Шахматы официально — в Азию

Федерация шахмат России (ФШР) стала членом Азиатской шахматной федерации (ACF). Это стало официально известно после того, как делегаты во время генеральной ассамблеи ACF проголосовали «за» по данному вопросу.

Сама генеральная ассамблея проходит в эти дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. При этом за включение ФШР в свой состав проголосовали 29 делегатов при шести воздержавшихся и одном голосе против.

Еще 14 апреля прошлого года наблюдательный совет Федерации шахмат России принял решение о переходе из Европейского шахматного союза (ECU) в Азию. А затем 22 февраля уже текущего года совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрил это, после чего переход стал возможен юридически.

При этом переход произойдет не мгновенно, а потому российские шахматисты смогут принять участие в предстоящем первенстве Европы, которое начнется в сербском городе Врнячка-Баня 3 марта.

«Юридически мы входим в ACF с 1 мая. И мы не будем затягивать – будем сразу вливаться в азиатские соревнования. Про выступление на чемпионате Европы? Надеюсь, мы там покажем достойный результат», – приводит агентство ТАСС слова президента ФШР Андрея Филатова.

Первая реакция

Естественно, такое событие мгновенно вызвало реакцию в мире шахмат.

«Азиатские коллеги и друзья положительно оценивают вклад России в развитие шахмат. Для российских шахматистов это возможность свободнее играть на турнирах, участвовать в континентальных чемпионатах в такое трудное время, которое мы переживаем сейчас, — приводит ТАСС слова главы ФИДЕ Аркадия Дворковича.

— Это взаимное решение, взаимное согласие – у нас одна шахматная семья. Рассчитываем, что в конечном счете вся семья будет в хорошей ситуации».

Высказался и Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина:

«Хорошая новость. Это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях».

«Это первый звонок»

Для «Газеты.Ru» это решение также прокомментировали депутат Госдумы, глава и вице-президент Федерации шахмат Подмосковья.

«Решение правильное, и в данном контексте оно верное со всех точек зрения – и с политической, и со спортивной. Там соперники более сильные, в особенности это сборные Индии и Китая, но и другие страны – тоже. Нам там будет сложнее. Надо понимать, что на европейские соревнования мы изначально приезжали как фавориты, а в Азии будут другие фавориты – мы будем, в лучшем случае, одними из многих, — рассказал гроссмейстер и глава Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

— К этому надо быть готовым. Но это и хорошо – это спорт, борьба, это будет хорошим стимулом для наших спортсменов. Я уверен, что нам будет очень интересно выступать в азиатских первенствах, к тому же, там и отношение к россиянам лучше».

Еще более развернутый комментарий дал вице-президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Смагин.

«Сама жизнь подтверждает правильность такого решения. Главный результат в том, что все категории наших спортсменов – от профессионалов до любителей – могут совершенно спокойно играть в любых азиатских соревнованиях, официальных или коммерческих. Очень важно, что дети безо всяких ограничений могут участвовать в детских первенствах. Появляется возможность и у ветеранов, и у лиц с ограниченными возможностями. Мы полностью восстанавливаем весь спектр шахматных соревнований для участия наших спортсменов. Это главный итог – потому что события, которые разворачивались вокруг Европейского шахматного союза, никакой перспективы на ближайшие годы нам не давали. И ждать было абсолютно нечего, — рассказал функционер в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

— Да, конечно, первое время будут серьезные проблемы с логистикой, надо будет понимать, сколько куда лететь – раньше этими вопросами мало кто озадачивался. Но, мне кажется, все это преодолимо.

Если делать это заранее, то цены даже в самые дальние азиатские страны могут оказаться сопоставимыми с теми ценами, которые сейчас есть в Европу. Но все-таки главный итог, еще раз подчеркиваю, это то, что мы полноценно можем участвовать во всех официальных международных соревнованиях».

Ответил на запрос «Газеты.Ru» также депутат Госдумы и глава комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Это первая федерация, которая заявила, что перешла под азиатские знамена. Это очень важный шаг, и то, что первопроходцами являются наши коллеги из ФШР, — звоночек для других федераций, чтобы они внимательно к этому отнеслись, изучили опыт перехода, посмотрели, как будет происходить развитие российских шахмат в Азии. Ну и чтобы другие федерации задумались о переходе. Потому что для представителя любого вида спорта очень важен тренировочный и соревновательный процесс, — рассказал Свищев.

— Насколько положительным будет этот опыт, мы как раз узнаем. Я очень надеюсь, что они сделали обдуманный, правильный шаг. Другой вопрос, что это дает. В каждом виде спорта надо подходить индивидуально. Но Азия – это родина шахмат. Исторически китайские спортсмены, азербайджанские, индийские и из других стран – мастера высочайшего уровня. Поэтому, думаю, нашим спортсменам будет комфортно с ними выступать в различных турнирах.

Но дает ли переход в Азию право отбираться на чемпионат мира, другие соревнования? Это неолимпийская дисциплина – а как быть с олимпийскими? МОК отдал ситуацию на откуп международным федерациям, те сейчас очень аккуратно прощупывают ситуацию – допускать россиян или нет. Не думаю, что это будет простой путь, но они потихоньку задумываются. Повторюсь, у каждой федерации свой выбор, но права на ошибку нет, потому что цена неудачи – судьба молодых спортсменов, которые продолжают спортивный рост и карьеру».