Ливерпуль (Англия)

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И все-таки не понадобилось много времени «мерсисайдцам» для того, чтобы открыть счет! Салах точно от правого угла штрафной выдал пас к линии вратарской, Нуньес был на грани офсайда, но все же в правильном положении. В касание он отправил мяч в сетку, при этом сделал это пяткой, обманув Куртуа, который ждал удара с другой ноги! Красивейший гол, «Ливерпуль» впереди!