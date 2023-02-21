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Спорт

Ответить за финал: «Ливерпуль» играет вничью с «Реалом» в Лиге чемпионов. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч. «Ливерпуль» (Англия) — «Реал» (Испания). ОНЛАЙН

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Phil Noble/Reuters
В 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимает испанский «Реал», которому уступил в финале прошлого розыгрыша турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча противостояния.
Лига чемпионов.
21 февраля 23:00
Ливерпуль (Англия)
0:0
Реал Мадрид (Испания)
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

Звучит свисток! Невероятный первый тайм мы увидели — продолжат ли команды шоу после перерыва?

'45+3

Начо делал диагональный заброс к дальней штанге — получился, скорее, удар. Неточно.

'45+2

К слову, три минуты добавлено к первому тайму.

'45+1

Молниеносную контратаку начал Куртуа, мяч дошел до Винисиуса, тот с левого фланга прострелил в штрафную, но в последний момент Робертсон в подкате успел снять мяч с ноги Родриго, уже готового расстреливать пустой угол!

'45

Трент пробил — в руки Куртуа.

'44

Мяч попал в руку Модричу после скидки Байчетича — не то чтобы явное нарушение, но Ковач решил назначить штрафной. До ворот метра 23, у мяча Салах и Александер-Арнольд. В принципе, можно бить. Телекамера как раз в этот момент выхватила легендарного мастера ударов со штрафных, знаменитого «мадридиста» Роберто Карлоса.

'43

Сбавили темп обе команды — надо довести игру до перерыва и выдохнуть. Всем.

'40

Перепасовка Винисиуса и Бензема завершилась потерей мяча.

'38

«Ливерпуль» все еще доминирует по владению мячом — но, как показывают цифры на табло, это вовсе не залог успеха.

'36

«Ответочка» от Бекера! Винисиус атаковал, его опередил вратарь «Ливерпуля», пробил, очевидно, в направлении партнера — но попал в ногу форварда «Реала»! Винисиус уже начал отворачиваться, поняв, что атака запорота, однако мяч от его ноги по высокой дуге полетел в пустую сетку! Бекер только проводил его взглядом под оглушительный рев фанатов «Реала» и саркастические аплодисменты Юргена Клоппа! Несчастные случаи произошли сегодня с обоими вратарями — безумие творится этим вечером на «Энфилде»!

'35

ГОЛ!!!

'34

Салах через центр пробивался, но уткнулся в частокол ног защитников «Реала». Захлебнулся эпизод, но, в целом, по-прежнему хозяева контролируют мяч.

'31

Вальверде от линии штрафной пульнул по ливерпульским воробьям.

'30

Модрич подал угловой, Винисиус практически на той же точке, откуда забил несколькими минутами ранее, обработал и пробил — потащил Бекер в этот раз!

'27

Вынужденная замена у «Реала». Получил травму Алаба, вместо него выходит Начо.

'25

Совершенно непонятно, как третий не забили «красные»! Мяч заметался от игрока к игроку в пределах штрафной, Салах ковырнул в сторону ворот, Рюдигер в падении попытался вынести, попал в Дарвина, но тот тоже не смог толком пробить, и с ленточки мяч вынес Карвахаль. Очень динамичный эпизод!

'23

Александер-Арнольд от правого фланга сделал мощный заброс в штрафную, Робертсон попытался пробить в касание, но попал в защитника.

'22

Стоило хозяевам чуть сбавить обороты, как «Реал» моментально этим воспользовался. Затяжная позиционная атака завершилась великолепным ударом Винисиуса из пределов штрафной в дальний нижний гол из-под ноги Гомеса — Бекер вытянулся в струнку, но не достал мяч. 2:1!

'21

ГОЛ!!!

'18

Перспективной могла быть атака «Реала», но Родриго справа отдал передачу «в спину» Бензема, набегавшего к вратарской, и защитники «красных» перехватили мяч.

'15

Уже второй забивает «Ливерпуль»! И за этот гол хозяева могут поблагодарить Куртуа: бельгийский вратарь принял мяч грудью после скидки от своего защитника, попытался обыграть набегавшего на него Салаха, но мяч отскочил от колена голкипера точно на ногу форварду сборной Египта — Мо не растерялся и в касание пробил мимо Куртуа в сетку! Кто мог ждать такого начала матча?..

'14

ГОЛ!!!

'13

Салах едва не решил в одиночку! Вошел в штрафную, проскочил мимо нескольких соперников и несильно пробил в ближний угол — рядом со штангой!

'12

Ух! А это могло бы быть опасно: Бензема вывел Родриго под удар, и тот плотно пробил от радиуса штрафной — но ван Дейк в подкате заблокировал.

'11

Кажется, в первый раз дошел мяч до Бекера — бразильский голкипер «Ливерпуля» без проблем перехватил заброс к свой вратарской.

'8

Все это время мяч практически не покидает половину поля «Реала». Прессингуют хозяева, в очередной раз довели игру до чужой штрафной, но в этот раз защитники «сливочных» отбились.

'7

Фабиньо падает в чужой штрафной после контакта соперником, но рефери был рядом и видел эпизод — по мнению Ковача, игровой момент.

'5

И все-таки не понадобилось много времени «мерсисайдцам» для того, чтобы открыть счет! Салах точно от правого угла штрафной выдал пас к линии вратарской, Нуньес был на грани офсайда, но все же в правильном положении. В касание он отправил мяч в сетку, при этом сделал это пяткой, обманув Куртуа, который ждал удара с другой ноги! Красивейший гол, «Ливерпуль» впереди!

'4

ГОЛ!!!

'2

Едва не организовали хозяева голевую атаку в дебюте встречи! Камавинга недалеко от левого угла штрафной потерял мяч, Гакпо подхватил его и устремился в штрафную, но упал — сам — и не смог отдать свободному партнеру острый пас.

'1

Начали! Главный судья — Иштван Ковач из Румынии.

23:01

Стартовый свисток предваряет минута молчания в память о почетном президенте «Реала», девятикратного чемпиона Испании и обладателя Кубка европейских чемпионов Амансио Амаро, скончавшемся на 84-м году жизни.

22:55

Матч начнется в 23:00 мск.

22:50

«Ливерпуль»: Бекер, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Байчетич, Хендерсон, Фабиньо, Салах, Гакпо, Нуньес.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба, Вальверде, Камавинга, Модрич, Родриго, Бензема, Винисиус Жуниор.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола» «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где встречаются «Ливерпуль» и «Реал» — команды, которые в прошлом сезоне бились за трофей.

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