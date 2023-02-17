Катастрофа без Овечкина: «Вашингтон» проиграл в важнейшей битве за плей-офф

«Вашингтон» без улетевшего в Москву на похороны отца Александра Овечкина продолжает падение в пропасть. После поражения от «Флориды» «Кэпиталз» находятся на грани вылета из зоны плей-офф. Андрей Свечников сделал три голевые передачи, Павел Бучневич и Алексей Торопченко забросили за «Сент-Луис», а Владислав Гавриков не попал в состав «Коламбуса». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» — 3:6

Александр Овечкин по-прежнему не в США. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» улетел в Москву из-за обострения проблем со здоровьем у его отца, который затем скончался.

Бомбардир, естественно, остался в столице России на похороны, и пока не сообщается, когда он точно вернется в Штаты. Впрочем, изначально он должен был пропустить матч против «Флориды», да и ко второй почти подряд игре с «Каролиной» он тоже не вернется.

Матч в столице США начался с церемонии прощания с Михаилом Овечкиным, который оказал ключевое влияние на карьеру лучшего хоккеиста в клубной истории.

В итоге «столичные» подошли к встрече с конкурентом за место в плей-офф на серии из двух неудач подряд («Сан-Хосе» они уступили еще с Овечкиным в составе), в то время как «Пантерз» выиграли четыре из шести последних поединков и вплотную подобрались к кубковой зоне.

«Вашингтон» пока еще в ней, но соперника он опережал всего на два очка, правда, имея встречу в запасе, так что значение противостояния сложно недооценить. И без Ови у его команды снова ничего не получилось.

Надо заметить, что дело не только в самом результате. Команда Питера Лавиолетта и по игре смотрелась ощутимо хуже гостей. В первом периоде это вылилось только в шайбу Густава Форслинга, но в самом начале второго отрезка опытнейший защитник Марк Стаал своим первым голом в сезоне увеличил перевес «пантер».

Ну а дальше случился ключевой момент встречи. В середине второго отрезка российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский потащил в мертвой ситуации от Ларса Эллера, а в ответном выпаде Антон Лунделл своей второй голевой передачей вывел на результативный бросок Колина Уайта.

Дилан Строум еще до второго перерыва удачно подставил клюшку под бросок Ти Джея Оши, но всего через пару минут финский капитан гостей Александр Барков восстановил статус-кво с перевесом своей команды в три шайбы.

За второй период «Флорида» нанесла 20 бросков в створ ворот Дарси Кюмпера, а по итогам двух третей матча имела очень солидный перевес по этому показателю: 30-18.

Правда, в третьем периоде хозяева и без Овечкина едва все не перевернули. Сначала Никлас Бэкстрем, а затем и Евгений Кузнецов реализовали по большинству ближе к финальной сирене.

Правда, когда Кюмпер уступил место на льду шестому полевому игроку, в пустые ворота «Кэпс» влетела еще пара шайб, установив окончательный счет.

В 50 матчах без Овечкина с момента его появления в НХЛ «Вашингтон» одержал 23 победы при 23 поражениях в основное время и четырех неудачах в овертаймах или буллитах.

Теперь в воскресенье «Кэпиталз» предстоит выезд в Роли к «Каролине», причем это будет матч «стадионной серии» и пройдет на открытом воздухе. В случае поражения «Кэпс» могут выпасть из зоны плей-офф. При этом «Каролина» находится на первом месте в Столичном дивизионе.

Чем дольше отсутствует в расположении команды Овечкин, тем ее шансы на успешный сезон выглядят более призрачными.

А у «Каролины» сейчас все просто прекрасно. После домашней победы над «Монреалем» баланс «Харрикейнс» в 13 последних встречах составляет 11-1-1. Правда, последняя виктория над одним из аутсайдеров лиги далась команде Рода Бриндамора непросто.

Именно «Канадиенс» открыли счет, а по итогам двух периодов на табло горел ничейный результат — 2:2.

Зато в третьем периоде «ураганы» в очередной раз оправдали свое название и буквально развалили соперника, заставив стража ворот «хабов» Стива Монтембо капитулировать четырежды.

Главным героем встречи стал 21-летний нападающий Сет Джарвис, оформивший свой первый хет-трик в НХЛ.

Яркий матч выдал и российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, который поучаствовал в трех голевых комбинациях так называемыми вторыми передачами.

Интересно, что Свечников, на старте сезона бывший главным снайпером команды, не может забросить шайбу уже на протяжении 18 игр кряду, но в то же время успел сделать на этом отрезке 14 результативных передач.

А вот у форварда «Монреаля» Евгения Дадонова игра совсем не получилась. За 13:13 на льду он схлопотал показатель полезности -4, как и еще два игрока «Канадиенс».

«Сент-Луис Блюз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:2

Обмен Владимира Тарасенко в «Рейнджерс» не сделал «Сент-Луис» сильно менее российским. В матче против лишившегося из-за травмы своего лучшего игрока Джека Хьюза «Нью-Джерси» действия Павла Бучневича, Ивана Барбашева и Алексея Торопченко помогли «музыкантам» одержать победу.

Сначала Бучневич забросил свою 16-ю шайбу в сезоне с передачи Барбашева, открыв счет в концовке первого периода. Правда, Доусон Мерсер через 58 секунд восстановил равновесие.

Но в начале второй 20-минутки Торопченко вновь вывел «Блюз» вперед своим четвертым точным броском в сезоне, и больше хозяева отыграться сопернику уже не позволили.

Другие матчи

«Коламбус Блю Джекетс» — «Виннипег Джетс» — 3:1

«Нэшвилл Предаторз» — «Бостон Брюинз» — 0:5

«Калгари Флэймз» — «Детройт Ред Уингз» — 2:5

«Сиэтл Кракен» — «Филадельфия Флайерз» — 6:2

«Вегас Голден Найтс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1

Владислав Гавриков не попал в состав «Коламбуса» на победный матч против «Виннипега», будучи здоровым, так как «Блю Джекетс» ведут переговоры об обмене своего ведущего защитника и предпочитают не рисковать его здоровьем.