Противоречия в показаниях: из-за чего подрались в Турции игроки «Шинника» и «Миная»

Ярославский «Шинник» и украинский «Минай» из Закарпатья были выселены из турецкого отеля, в котором команды находились во время сборов и где случилась нашумевшая драка с большим количеством участников с обеих сторон. Оба клуба выступили с официальными заявлениями, обвинив в случившемся противоположную сторону и опровергнув пресс-релиз отеля, в котором говорится, что все участники инцидента были в состоянии алкогольного опьянения.

Выселение из отеля

Драка между игроками ярославского «Шинника» и закарпатского «Миная», вызвавшая за двое суток большой резонанс, продолжает обрастать подробностями, хотя ясности они не добавляют, так как информация с разных сторон поступает крайне противоречивая.

Доподлинно известно, что 15 февраля обе команды покинули отель Royal Seginus, где все и произошло. При этом ранее появлялась информация, что «Шинник» собирается сменить место проживания, так как не хочет жить в подобной обстановке, а тренировочный сбор «Миная» и так подходил к концу.

По информации «Чемпионата», «Шинник» перебрался в другой отель в Анталье. Там в данный момент на своих сборах располагается женская национальная сборная России по футболу.

По данным украинского издания «Бомбардир», «Минай» изначально требовал, чтобы в одном с ним отеле не было российских команд, однако из-за землетрясения в Турции с размещением возникли проблемы, и часть оставшихся без мест проживания команд была расселена по другим отелям. Именно так в Royal Seginus оказался и «Шинник».

Правда, данная версия не сходится с тем, что заявил генеральный директор российского клуба Сергей Кулаков.

«Не знали, что украинская команда будет проживать в отеле. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы во избежание конфликтов в отеле не проживали украинские футболисты. На тот момент никого там не было. Почему в отеле появилась украинская команда – вопрос к отелю, мы разбираемся. Я все прекрасно понимаю: бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте», – заявил представитель черно-синих.

Известный журналист Илья Казаков опубликовал информацию, что ярославцы свои сборы оплатили еще чуть ли не в марте прошлого года.

При этом в Турции сами организаторы тренировочных сборов разводят клубы из России и Украины по разным отелям. Вероятно, пересечение «Миная» с «Шинником» оказалось возможно, так как до выселения украинской команды на момент приезда клуба из Ярославля оставалось всего два дня. Вероятно, организаторы решили, что за такой срок проблем не возникнет, и ошиблись.

Противоположные версии

Отель и оба клуба по итогам случившегося выступили с официальными заявлениями, противоречащими друг другу. Так, представители отеля заявили, что конфликт между футболистами команд возник на фоне сильного алкогольного опьянения как одних, так и других.

Якобы игроки весь вечер пили виски с колой, опустошив, по подсчетам представителей Royal Seginus, около пяти бутылок виски.

«Вечером 13 февраля на территории отеля Seginus, находящегося в городе Белек, Турция, в котором проживает наша команда, произошел инцидент с футболистами украинской команды «Минай», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте «Шинника».

— В связи с этим футбольный клуб «Шинник» официально заявляет, что не является инициатором данного конфликта. Наши футболисты поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение.

По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» выявлено не было. В настоящий момент наша команда находится в безопасности, и клубом было принято решение во избежание дальнейшего конфликта переместиться в другой отель.

Следует отметить, что бронирование данного отеля состоялось еще в ноябре 2022 года при соблюдении условий по безопасному нахождению нашей команды. Мы считаем неприемлемым и осуждаем любые формы насилия и будем отстаивать не только интересы клуба, но и интересы нашей страны. В ситуации разбираются правоохранительные органы».

Позиция «Миная» существенно отличается от сказанного российской стороной.

«Вчера, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла драка с участием ФК «Минай» и представителей ярославского «Шинника». Причиной столкновения стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев, — говорится в официальном заявлении украинского клуба.

— Информация российских СМИ о том, что минайцы заставляли представителей «Шинника» петь гимн и избили игрока в лифте, – традиционный бред. Драка действительно состоялась, но уже на этаже, где остановились русские, и в равных составах.

Уже после окончания схватки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили драку между собой. Тех, кто пытался остановить схватку, обвинили в поддержке Украины. Местной полиции пришлось вмешаться, чтобы успокоить россиян.

Перед началом собрания главным требованием ФК «Минай» к организаторам было отсутствие в отеле российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить «Шинник» согласился отель.

Интересно, что вызванная в отель полиция Антальи только развела противоборствующие стороны, но не стала составлять протоколов и кого-либо задерживать. Представители полицейского департамента заявили позднее, что с правовой точки зрения повода для разбирательств не случилось.

Свидетельства очевидцев

Уже 15 февраля в информационное пространство постепенно стали просачиваться комментарии непосредственных участников конфликта.

«Честно, полностью всей истории не знаю, я вообще спал у себя в номере. Потом услышал крики и фразу «Слава Украине», выбежал в коридор, сказал: «Нет, слава России», — рассказал «РБ Спорт» защитник «Шинника» Артем Семейкин.

– Вкинулся в толпу просто. Человек 20 там было. Понятное дело, что я не Геракл, но когда оскорбляют мою страну, считаю, что по-другому поступить нельзя. Как только увидел неподобающее поведение, то вступился за Россию. Ребята говорят, что это была спланированная акция со стороны украинского клуба. Они толпой зашли в наш корпус. Еще был случай в лифте. Наш пацан возвращался с ужина, был один. В лифте несколько человек с украинской стороны к нему подошли, начали провоцировать и бить».

Семейкин считается одним из четырех игроков российского клуба, кому в драке досталось сильнее других.

«Сказали, что будем драться, да и все. Что делать? Жизнь такова сейчас. Одним из главных условий нашей команды было то, чтобы в гостиницах, где мы будем жить, не было ни одной российской команды, потому что 100% будет конфликт. Организаторы за этим не проследили. Считаю, что это большая проблема, — рассказал Sport.ua защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов.

— Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стена на стену в коридоре. Не было один на десять или иначе. То, что они пишут – полный бред. Никто никого не заставлял петь украинский гимн. Как ты можешь заставить [человека] петь наш гимн, если он даже слов не знает? Это невозможно. То, что кого-то там избивали в лифте – тоже не было. Из нашей команды однозначно никто не пострадал. Дали ли мы им? Дали».

Кого должны отстранить

«Обращение в УЕФА? Это не в компетенции футбольного клуба «Шинник». Это должны делать РФС или ФНЛ. В нашей компетенции только обращение по договору с агентом. Политические истории – это не наша сфера. Если будет запрос в УЕФА, это только право РФС», – заявил гендиректор «Шинника» Сергей Кулаков.

А вот почетный президент Российского футбольного союза и бывший вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков считает, что наказания быть должны.

«Не может ли УЕФА рассмотреть вопрос о дисквалификации украинских команд с учетом того, что в том инциденте украинская команда первой напала на игроков «Шинника»? Россияне только отвечали, судя по тому, что кому-то из них сломали ребро, а футболисты были вынуждены уехать в другой отель. Я вот этого не понимаю, как можно не ответить на вызов, который тебе бросили, — рассказал Колосков ТАСС.

— Надо ставить вопрос о том, чтобы Украину исключили из еврокубков. Мы сейчас говорим не о реализме, а о конкретных вещах. Это все категории, которые к конкретному случаю не имеют никакого отношения. В любой схватке Россия должна выходить победителем».

В то же время у действующего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко позиция прямо противоположная:

«Во-первых, разговаривал с руководством ФК «Минай». Заверил в готовности УАФ оказать юридическую защиту и любую другую поддержку в связи с провокацией. Во-вторых, обратился в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов не только как можно дальше наших команд, но и футболистов других стран также», — рассказал Павелко.