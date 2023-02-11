Врачи борются за руки: Костомарову могут частично ампутировать три пальца

Олимпийский чемпион Роман Костомаров уже больше месяца находится в больнице. Сообщается, что есть угроза частичной ампутации трех пальцев на руках. Также врачей волнует эмоциональное состояние Костомарова и его близких, поскольку ожидание возможной операции дестабилизирует спортсмена.

Медики продолжают борьбу за сохранение пальцев на руках олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Федеральное агентство новостей со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что именитому спортсмену грозит частичная ампутация трех пальцев на руках, а не десяти, как сообщалось до этого.

«Костомарову планируют частично ампутировать три пальца, которые наиболее подвержены некрозу.

На остальных некроз пока можно зачистить, удалив мертвые ткани (не все десять). Удаление мертвых тканей у хирургов не считается ампутацией.

Но это пока — в процессе может измениться, к сожалению, не в лучшую сторону», — отметил источник ФАН.

При этом, по информации источника, проблемой также является состояние стопы фигуриста на правой ноге, существует вероятность, что ее также придется ампутировать. Примечательно, что изначально информация разнилась: некоторые источники сообщали, что Костомарову была ампутирована только левая стопа, другие (к примеру, ТАСС) писали об ампутации обеих стоп.

Также врачей беспокоит эмоциональное состояние Костомарова и его окружения, в первую очередь супруги спортсмена Оксаны Домниной. Издание Prozvezd.info со ссылкой на источник в больнице написало, что раньше к фигуристу пускали только жену, а в день рождения (8 февраля Костомарову исполнилось 46 лет) у него был брат.

«У него и его супруги изменилось эмоциональное состояние. Безусловно, сказывается остающийся открытым вопрос о необходимости проведения второй операции по ампутации кистей. Его состояние по-прежнему остается тяжелым. Роману то одно не нравится, то другое, его жене тоже, все с позиции «нам все должны». Но медперсонал относится к этому с пониманием, ведь у Романа и его семьи сейчас очень сложный период. И врачи, и медсестры, и санитары стараются поддерживать Костомарова как могут.

«Более того, лучшие врачи нашей больницы практически ежедневно проводят консилиумы по поводу определения дальнейшей тактики лечения.

Но надо сказать, несмотря на изменение эмоционального состояния, Роман и его родные понимают, что операция на руках нужна для спасения жизни, поэтому от нее не отказываются. Но тревожное ожидание этого, конечно, дестабилизирует Костомарова и его близких», — заявил источник.

Telegram-канал «112» 10 февраля сообщил, что операция на руках потребуется в том случае, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни фигуриста. Пальцы почернели и неактивны, Костомаров уже дал согласие на операцию, если она будет необходима. Также источник отмечает, что фигуристу действительно ампутировали левую стопу, а на правой «зачистили» часть: удалили пятку и некоторые пальцы.

Состояние Костомарова оценивается как тяжелое, и медики пока не рискуют снимать фигуриста с ИВЛ.

Первый тренер фигуриста Лидия Караваева также рассказала некоторые подробности состояние спортсмена и отметила, что операция по ампутации пальцев на руках, скорее всего, будет действительно проведена.

«Там уже все нехорошо. Температура держится, ему то лучше, то хуже. Теперь вот грозит ампутация пальцев руки. Ничего еще не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил. Если там некроз пошел, я думаю, надо было в другую больницу отправлять, специализированную. У него же не сразу начались проблемы с кровообращением, прошло какое-то время. А сейчас уже ампутированы обе ступни и, скорее всего, ампутируют пальцы на руках. Не знаю, как теперь», — приводит слова Караваевой KP.RU.

Профессор Первого МГМУ им. Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков рассказал, что ампутация пораженных участков может уберечь пациента от более тяжелых последствий, поэтому она была необходима в случае Костомарова.

«Убрать очаг воспаления — значит попытаться спасти пациента от более тяжелых последствий, в частности почечно-печеночной недостаточности. Это очень серьезно, поверьте. Взять, например, ожоговых больных. Они, как правило, погибают не от того, что у них большая площадь ожога, а от отказа внутренних органов», — цитирует Шестакова KP.RU.

Костомаров, который золото Олимпийских игр завоевал в паре с Татьяной Навкой, находится в больнице уже месяц. Сообщения о его госпитализации с тяжелой формой пневмонии появились 10 января.