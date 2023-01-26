«Мерзкая ситуация»: МОК выставил условия для возвращения россиян на соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинул требования к российским и белорусским спортсменам для участия в международных соревнованиях. Те атлеты, которые не поддерживали специальную военную операцию России на Украине, могут получить право участвовать в турнирах после тщательной индивидуальной проверки. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии «Газете.Ru» сочла это предложение провокационным, а ситуацию, в которой оказались российские спортсмены, — мерзкой.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит вопрос допуска к международным соревнованиям российских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой спецоперации на территории Украины, сообщает пресс-служба МОК.

В случае допуска россияне будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Каждый спортсмен должен будет пройти индивидуальную проверку на соответствие всем требованиям МОК — в том числе и на допинг.

Подавляющее большинство членов исполкома МОК считает: правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях, а какие нет. Кроме того, ни один атлет не должен быть отстранен от соревнований только из-за своего паспорта.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов на любые турниры.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК Томаса Баха, пока остается открытым. При этом сам Бах уже неоднократно выступал с заявлениями о необходимости продления санкций против российских атлетов.

Примечательно, что на этом фоне МОК приветствовал намерение Олимпийского совета Азии (ОСА) допустить россиян к соревнованиям, проходящим в азиатском регионе.

В релизе МОК отмечается, что к соревнованиям в Азии будут допускаться только те спортсмены, которые следуют Олимпийской хартии и не были замечены в нарушении санкций.

Новая инициатива МОК вызвала резкую реакцию в российском спортивном сообществе. Глава Минспорта Олег Матыцин назвал такие условия неприемлемыми.

«Считаем недопустимым определять для спортсменов особые условия участия, не соответствующие Олимпийской хартии, принципам равноправия и справедливости.

Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО», — приводит заявление Матыцина пресс-служба спортивного ведомства.

Отреагировали на заявление МОК и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что очередное предложение по российским спортсменам носит политический характер.

«Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно — даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи», — сказал Песков журналистам.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев возмутился предложением Международного олимпийского комитета.

«Заявление МОК — это абсолютная демагогия. Хотели бы допустить — допустили бы.

Ерунду какую-то сказали — и довольные сидят. Никто нас никуда не допустит. Выдвигают какие-то условия, потом создадут рабочую группу — кто-то и что-то там будет выяснять. Какой-то бред!» — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии «Газете.Ru» назвала идею МОК провокационной. По ее мнению, российские и белорусские спортсмены оказались в «мерзкой» ситуации.

«Это просто провокационное предложение — понятное дело, что мы его никогда не примем. Это попытка расколоть спортсменов, расколоть общество.

Если у нас уже была история, когда мы выступали без флага и без гимна, то мы пошли на это, потому что понимали: у нас были проблемы, было отобрано достаточное количество медалей из-за положительных допинг-проб. Понимая свою ответственность и вину, мы пошли на такие шаги.

Но сейчас, конечно, мерзкая ситуация. Спортсмены вообще ни в чем не виноваты. Плюс в Олимпийской хартии совершенно четко сказано, что неважно, какой паспорт имеет спортсмен.

Уже не только хартия, а вообще все международные стандарты, законы и договоренности никем не соблюдаются. Я понимаю, что больно это слышать нашим спортсменам, которые в надежде готовятся, и мы стараемся создавать им всяческие условия для тренировок, для выступлений, потому как в спорте жизнь слишком коротка. Но нам необходимо понимать, что мы должны выступать командой — с единым решением», — сказала Роднина.

Однако есть и противоположная точка зрения. Так, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что с требованиями МОК можно согласиться, поскольку главное для спортсменов — участие в соревнованиях.

«Очень важные для нас новости. Очень хорошо, что они рассмотрят это, потому что мы хотим участвовать в соревнованиях.

И в их интересах тоже, чтобы мы участвовали. Потому что без нашего участия соревнования теряют в зрелищности. Чемпионат Европы сейчас смотреть очень грустно. Я не считаю, что эти требования позорны», — приводит слова Тарасовой Sport24.

В ряде европейских стран к инициативе МОК отнеслись скептически. Так, глава Спортивной федерации Норвегии Берит Кьелль заявила, что считает неприемлемым допуск россиян и белорусов до соревнований. По ее мнению, даже мнение большинства участников исполкома не должно привести к смягчению санкций.

«В нынешней ситуации недопустимо разрешать российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

Большинство участников исполкома заявили, что национальность спортсмена не должна определять его право участвовать в турнирах. Но в случае с россиянами и белорусами мы должны придерживаться жесткой позиции»,

— сказала Кьелль в интервью NRK.

В Олимпийском комитете Швеции отреагировали более сдержанно. Операционный менеджер организации Петер Рейнебо констатировал, что рано или поздно такое предложение прозвучало бы.

«Неудивительно, в том или ином виде это решение было бы принято. В последние месяцы обсуждалось, как можно организовать квалификации и прочие процедуры. Так что нас это не удивляет, даже если мы придерживаемся иного мнения», — приводит слова Рейнебо SVT.