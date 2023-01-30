«Оставьте его в покое»: украинцы пытались запретить Овечкину въезд в Канаду

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» крупно уступил на выезде «Торонто Мэйпл Лифс». Российский форвард «столичных» Александр Овечкин остался без набранных очков, не сумев приблизиться к Уэйну Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Перед этой игрой местная политическая организация «Конгресс украинцев Канады» обратилась к правительству с просьбой ограничить Овечкину въезд в страну, но поддержки эта инициатива не нашла.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:1

Предпоследняя игра перед длинной паузой, которая составит десять дней, для вашингтонской команды прошла крайне неудачно. После отличного матча с «Питтсбургом», где Александр Овечкин сумел отличиться и помог клубу одержать победу (3:2 по буллитам), крупное поражение от «кленовых листьев» поставило под сомнение выход «Кэпс» в плей-офф.

До окончания сезона еще два месяца, в течение которых клубы НХЛ проведут порядка 30 игр, однако ситуация у «Вашингтона» пограничная — команда находится вне топ-3 Столичного дивизиона и пока проходит в кубковую восьмерку через уайлд-кард.

Правда, у преследующих «Кэпс» «Питтсбурга» и «Баффало» на три игры меньше, и по потерянным очкам они коллектив Питера Лавиолетта обходят.

Игре на «Скоттиабанк Арене» в Торонто предшествовал скандал, связанный с позицией организации «Конгресс украинцев Канады» (входит в список нежелательных в России — прим. «Газеты.Ru). Она потребовала от правительства запретить въезд на территорию страны Александру Овечкину.

На защиту Овечкина встал один из самых популярных хоккейных экспертов НХЛ Дон Черри. 88-летний канадец заявил, что фанаты должны относиться к российскому нападающему более уважительно.

«Оставьте его в покое. Он хоккеист и не имеет отношения к ситуации в Украине.

Такая же толпа преследовала когда-то и меня. Ей наплевать на хоккей, дело не в нем. Алекс — отличный игрок и человек, он заслуживает лучшего отношения.

В центре внимания должна быть его погоня за Гретцки. Нужно поддерживать Овечкина и забыть о других вещах», — передает слова Черри Toronto Sun.

Реакции от властей на призыв активистов не последовало — капитан «Вашингтона» был допущен в Канаду, прибыл на игру в отличном настроении и был готов показать мощный хоккей.

Дополнительным поводом для этого стало появление на арене Уэйна Гретцки. В предматчевой студии легендарный канадский форвард пообещал лично проследить за рекордным голом Овечкина — правда, при выполнении одного условия.

«Он потрясающий. Я постоянно говорю, что Овечкин — великий и в НХЛ, и в «Вашингтоне», и в России. Это очень важный человек для хоккейного сообщества. У него есть шанс побить мой рекорд, и я надеюсь, что он сделает это. Это будет очень здорово для хоккея.

Последую ли я за Ови, когда он приблизится к моему рекорду? Если мистер Тед Леонсис (владелец «Вашингтон Кэпиталз» — прим. «Газеты.Ru») даст мне свой самолет, то я полечу куда угодно», — сказал Гретцки в эфире NBC Sports Washington.

Матч начался для «Вашингтона» как нельзя лучше: под конец первого периода шведский форвард Никлас Бэкстрем выкатился на свободную позицию и реализовал большинство, а в качестве ассистентов выступили его соотечественник Маркус Йоханссон и американец Конор Шири.

Однако на этом успехи «Кэпс» в матче закончились — дальше забивали только хозяева. Началось все на первых минутах второго периода с удаления форварда «столичных» Николаса Обе-Кубеля за задержку соперника. За 49 секунд это большинство реализовал Майкл Бантинг после передач Джона Тавареса и Митча Марнера (1:1).

Дальше последовала серия из трех заброшенных шайб в исполнении Моргана Райлли, Вильяма Нюландера и Пьера Энгвалла. Счет стал 4:1 в пользу «Торонто», и главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт произвел замену голкипера. Оставшуюся часть матча вместо Дарси Кемпера провел Чарли Линдгрен.

Поменять ситуацию на льду это не помогло — забросить вторую шайбу «Кэпс» так и не сумели, а вот «Торонто» успел огорчить американского вратаря и в третьем периоде за три с небольшим минуты до финальной сирены: окончательный счет матча установил Зак Астон-Риз (5:1).

Овечкин покинул лед без набранных очков. Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 51 матче.

За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю, отставая от Гретцки на 82 гола.

Свой следующий матч «Мэйпл Лифс» проведут дома против лидера Восточной конференции — «Бостона». Матч пройдет в ночь с 1 на 2 февраля и начнется в 03.30 по московскому времени.

«Вашингтон» свой следующий матч сыграет на выезде против «Коламбуса». Встреча пройдет в ночь с 31 января на 1 февраля, а стартовое вбрасывание состоится в 03.00 мск.