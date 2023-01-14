«До конца года нас не вернут»: сборная России запланировала пять игр

Российский футбольный союз (РФС) в календаре на 2023 год наметил пять товарищеских матчей национальной сборной страны по футболу. Бывший игрок главной команды России, а ныне политик Дмитрий Булыкин считает, что эти матчи важны, но в ближайший год вернуться в международный официальный календарь будет нереально.

Пять товарищеских матчей

Сборная России по футболу планирует провести пять товарищеских матчей в 2023 году. Об этом стало известно из календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Российского футбольного союза (РФС) на текущий год, опубликованного ТАСС.

В данный момент РФС запланировал пять окон для матчей национальной команды. Первая игра подопечных Валерия Карпина в текущем году может состояться с 25 по 28 марта, затем Россия должна сыграть с 17 по 20 июня, дальше с 31 августа по 8 сентября, а также с 15 по 18 октября и с 19 по 22 ноября.

При этом неизвестно, не планируется ли в какой-то из этих периодов организовать более одной встречи. Например, такое вполне возможно в третьем слоте, составляющем аж девять дней.

Болезненное отстранение

Сборная России по футболу не выступает на международной арене с февраля прошлого года, когда была отстранена от участия в турнирах после начала военной спецоперации России на территории Украины.

Из-за этого национальная команда лишилась завоеванного ранее в отборочном турнире права участия в стыковом турнире за попадание на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Главная команда страны должна была провести полуфинальный матч против сборной Польши, а затем в случае победы сыграть в финале против Швеции или Чехии. В итоге же в полуфинале россиянам было засчитано техническое поражение, а поляки затем одолели шведов в игре за выход на мундиаль и поехали в Катар.

Исключена была сборная России и из Лиги наций УЕФА, где должна была выступить вол второй группе лиги В с Израилем, Исландией и Албанией, которые провели двухкруговой турнир на троих. Таким образом, именно россияне как последняя команда квартета заработали понижение в классе и при возвращении на международную арену стартуют не выше, чем в Лиге С.

Не выступит российская команда и в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2024, так как ФИФА и УЕФА подтвердили отстранение.

Все это было одной из причин, почему Российский футбольный союз был готов инициировать переход в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), но в конце декабря этот вопрос был отложен на три месяца, а затем совместно с УЕФА была создана рабочая группа по возвращению российских сборных и клубов на международную арену.

Три матча за прошлый год

За время простоя в официальных турнирах команда Валерия Карпина провела несколько товарищеских матчей. Соперниками стали бывшие республики Советского Союза из Средней Азии.

Сначала со счетом 2:1 была обыграна команда Киргизии, а затем главная команда страны разошлась нулевым миром сначала с Таджикистаном, а затем и с Узбекистаном.

Первая игра была проведена в неофициальном режиме, а вот встречи с Таджикистаном и Узбекистаном вошли в реестр официальных товарищеских встреч и пошли в зачет рейтинга ФИФА.

В то же время из-за серьезного давления общественности сорвались обговоренные и запланированные игры со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины, о которых уже было официально объявлено.

«Сборная должна радовать болельщиков»

Для «Газеты.Ru» ситуацию вокруг сборной России прокомментировал ее бывший нападающий (15 матчей, семь забитых мячей), а ныне политик Дмитрий Булыкин.

«Я думаю, пока рано рассчитывать на сильных соперников. Конечно было бы здорово, если бы были сделаны какие-то серьезные шаги со стороны УЕФА по поводу российского футбола. Но пока об этом думать рано. И в то же время хочется, чтобы наша российская сборная играла. Чтобы не терялось поколение молодых футболистов, чтобы у них была мотивация попадать в сборную. Потому что это очень серьезное подспорье для молодежи, которая попадает в главную команду страны. Потом эти ребята возвращаются в свои клубы и хотят прогрессировать и снова играть в сборной, — рассказал экс-форвард московских «Локомотива» и «Динамо», а также клубов Германии, Бельгии и Нидерландов.

— Сборная должна играть. Хотелось бы, чтобы на хорошем уровне, но даже если со средними соперниками, она все равно должна радовать и болельщиков, и футбольных специалистов. Сборная — это витрина российского футбола».

Высказался Булыкин и об играх с командами из Средней Азии, а также оценил уровень возможных будущих оппонентов:

«Считаю можно и с ними играть, тем более матчи шли в зачет таблицы коэффициентов. Можно и с такими соперниками встречаться, просто нужно не играть вничью, а выигрывать, показывать силу, показывать новых футболистов, ну и радовать болельщиков. Это прежде всего. А потом это же уровень российского футбола. Если ты играешь вничью с Таджикистаном и Узбекистаном, это говорит не о том, что есть на самом деле. Хотелось бы их обыгрывать и показывать что такое российский футбол. Что российские футболисты находятся на высоком уровне».

Также рассказал знаменитый нападающий о том, какое значение могут иметь товарищеские встречи для штаба Валерия Карпина и самой команды.

«Конечно физически ты не успеешь всех подравнять. Но те, кто приезжают, получают мотивацию, им передаются традиции сборной, какие-то связи наигрываются, все знакомятся друг с другом. Безусловно, очень много положительных моментов. Главное, чтобы вызывались сильные футболисты. Которые реально сильные, а не просто знакомы тренерскому штабу. И тогда болельщикам будет нравится сборная, которая будет обыгрывать и Таджикистан, и Узбекистан,» — считает Булыкин.

По мнению политика, для выступающих за рубежом Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Торино») приезд в сборную во время ее отстранения от официальных игр может иметь смысл только в случае отсутствия постоянной игровой практики.

«Все зависит от того, готовы они приехать или не готовы. Если сидят в запасе, то, конечно, могут приехать в сборную и проявить себя. А если играют в хорошем недельном цикле, то, конечно, им нет смысла прилетать. Без них молодежь должна доказать, что она тоже может хорошо сыграть на уровне сборной России», — уверен Булыкин.

«Думаю, сначала нам разрешат регулярно проводить товарищеские матчи, а в конце года уже будут разговоры о том, что делать с нами дальше», — высказался экс-футболист и политик о дальнейшем развитии событий.