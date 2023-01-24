Экс-футболисту и блогеру Савину грозит наказание за дискредитацию Вооруженных сил России

Бывший российский футболист, блогер Евгений Савин может быть наказан за дискредитацию ВС РФ. Материалы в отношении спортсмена находятся в Тверском суде Москвы. Ранее обращение в ГУ МВД по действиям и высказываниям спортсмена направлял депутат Госдумы, экс-министр спорта Московской области Роман Терюшков. Савин еще весной прошлого года уехал из России. Он зарегистрировал на Кипре свой футбольный клуб «Красава», а недавно стало известно, что блогер вошел в состав медиакоманды из Казахстана. «Газета.Ru» — о том, что может грозить экс-игроку олимпийской сборной России.

Тверским судом Москвы будет рассмотрен протокол в отношении известного в прошлом футболиста, а ныне блогера и владельца профессионального клуба Евгения Савина. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Ему грозит штраф до 50 тыс. руб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что протокол в отношении Савина был зарегистрирован в суде 23 января. Дата заседания пока не назначена.

Сам Савин саркастически отреагировал на эту информацию. Свой комментарий он опубликовал в соцсетях.

«Всем салют! Редкий случай, когда горжусь собой», — написал Савин.

Спортсмен покинул Россию весной 2022 года. По его словам, такое решение он принял, основываясь на своей гражданской позиции. Савин критически высказывался в отношении специальной военной операции на Украине, а в апреле 2022 года на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. В том выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна (хорватский экс-игрок донецкого «Шахтера», футбольный директор клуба — «Газета.Ru»), Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию.

Вскоре после этого клубу Савина запретили тренироваться в Красногорске, после чего он принял решение покинуть Россию.

За плечами Савина серьезная профессиональная футбольная карьера. Он выступал в том числе за «Химки», «Крылья Советов» и «Урал». Также в его активе шесть матчей и три гола в составе олимпийской сборной России. В 2015 году он завершил карьеру и занялся работой в медиа. Сейчас большинство болельщиков знает его как блогера КраСаву.

В 2020 году Савин создал футбольный клуб «Красава», который выступал в ФНЛ-2. Однако с отъездом владельца за границу клуб также сменил место прописки. Летом 2022 года спортсмен сообщил об успешной регистрации клуба на Кипре. Команда теперь принимает участие во втором по силе дивизионе страны.

«Два месяца ожидания, нервов и оформления документов. Организация FC Krasava Ltd вчера прошла регистрацию на Кипре и достигла договоренности о покупке клуба из Лимасола FC Eny Ypsonas, выступающего во втором дивизионе Кипра.

В этом году команда будет выступать под названием FC Krasava — Eny Ypsonas, но уже к следующему сезону мы полностью «перекрасим» клуб. Четыре пальца, цвета и наше название продолжат свою историю. Единственный клуб в истории кипрского футбола, который переехал на остров и сохранил свою историю, а не выступает только инвестором.

Философия останется той же, и мы будем давать молодым ребятам со всего бывшего СНГ возможность развиваться — теперь уже в Европе! Не обсуждая, какой у кого паспорт.

В следующем году планируем просмотры во многих столицах стран бывшего СНГ. А в этом сезоне надо решить задачу. Готовьтесь — все продолжается», — рассказывал Савин в соцсетях.

Вместе с тем видео с украинскими футболистами не осталось незамеченным. Так, депутат Госдумы, экс-министр спорта Московской области Роман Терюшков в августе 2022 года в Telegram-канале обнародовал ответ от начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова на обращение, которое парламентарий направил ранее. Терюшков просил рассмотреть факты предоставления Савиным заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, а также о совершении публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ.

В ответе на обращение сказано, что в материалах содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса РФ.

Подчеркивалось также, что материал направлен в Главное следственное управление СК РФ для принятия решения.

Но, судя по всему, уголовного дела в отношении Савина возбуждено не было. Он продолжил заниматься делами «Красавы» на Кипре, а уже после того, как стало известно, что протокол в его отношении рассмотрит Тверской суд, президент медиаклуба SD Family Дидар Сыдыкбек сообщил, что Савин стал футболистом его команды.

«Встретились с Красавой! С Жекой обсудили совместные проекты касательно частного и медийного футбола. ФК «Красава» приедет в Казахстан, и мы собираемся в гости на Кипр.

И официально можно объявить, что Савин — новый футболист SD Family!

Очень приятно, что футбольный блогер №1 с нами. Его знания и опыт очень помогут в продвижении SD Family. Одним словом, мы с ним будем пересекаться и работать над одним большим футбольным проектом. Остальное чуть позже», — написал Сыдыкбек в Telegram-канале.

Примечательно, что команда из Казахстана принимала участие в прошлом розыгрыше Медиалиги, матчи которой проходят в России. Пока неясно, поедет ли Савин на родину, если его новой команде вновь предстоит выступать на российских полях.