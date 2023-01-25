Овечкин забил российскому вратарю Георгиеву и побил великий рекорд Гретцки

Александр Овечкин вернулся после травмы и забросил свою 31-ю шайбу в сезоне, сократив отставание от Уэйна Гретцки до 83 голов в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Но главной звездой этого матча стал российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев, который отразил 37 бросков из 39-ти и помог команде победить. Евгений Малкин оформил 1+2 в голевом триллере «Питтсбурга» и «Флориды» (7:6). Никита Кучеров и Кирилл Капризов отличились в очном противостоянии, где «Тампа» одержала над «Миннесотой» победу, которая стала юбилейной для голкипера «молний» Андрея Василевского. Андрей Кузьменко забросил первые две шайбы «Ванкувера» после смены наставника. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных событиях игрового дня НХЛ.

«Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, пропустивший предыдущий матч против «Вегаса» (2:6) из-за повреждения, смог принять участие в утренней раскатке «Кэпиталз». Особых cомнений в его появлении на льду не было — против набравших ход (пять побед подряд) действующих чемпионов НХЛ Александр Великий был просто необходим.

В итоге россиянин вышел на лед и смог себя проявить, а вот Никлас Бэкстрем в последний момент из-за недомогания остался в запасе, что, само собой, «столичным» на пользу не пошло.

Они и так находятся не в лучшем состоянии и до этой встречи уступили в четырех из последних шести матчей.

Зато свои первые матчи против «Колорадо» провели голкипер Дарси Кюмпер и форвард Николас Обе-Кубел, которые в прошлом сезоне выступали в составе «Эвеланш» и завоевали с командой Кубок Стэнли.

Но героем встречи не стал никто из выше перечисленных. Зато прекрасно себя проявил лидер «Колорадо» — канадский нападающий Нэтан Маккиннон, чья блестящая разрезающая передача в середине первого периода вывела на отличную позицию Арттури Лехконена. Финн не промахнулся, бросив над блокером Кюмпера (1:0).

Для лидера «лавины» этот голевой пас стал 455-м в регулярных чемпионатах НХЛ, что вкупе с 255 голами дает ему 700 набранных очков за 673 проведенные встречи!

К слову, только четверым действующим игрокам лиги удалось достичь этой отметки раньше: Коннор Макдэвид уложился в 488 матчей, Сидни Кросби успел за 497, Овечкину понадобилось 579, а Евгений Малкин справился за 580.

В начале второго периода Эндрю Кольяно переправил в сетку бросок Кертиса Макдермида (2:0), Коннор Шири вскоре забил за «Вашингтон» и снова сократил отставание до минимума (2:1), но Алекс Ньюхук опять позволил «Колорадо» убежать вперед (3:1).

В третьем периоде веское слово сказал Овечкин, который из своего «офиса» в левом круге вбрасывания в касание прошил Александра Георгиева. Этот гол стал для капитана «Кэпс» 31-м в сезоне.

Благодаря этому россиянин сократил до 83 шайб отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Напомним, Александр Великий занимает второе место по этому показателю и имеет все шансы в ближайшие годы стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Кроме того, Овечкин уже побил один из важнейших рекордов Гретцки — по голам на выезде в регулярных чемпионатах + плей-офф. Теперь на счету россиянина 447 таких шайб, а у великого канадца — 446.

Таким образом, Александр Великий официально стал главным гостевым ужасом НХЛ.

«Не могу сказать, что чувствовал себя на 100 процентов, но для участия в матче этого было достаточно. Если мы продолжим играть в том же ключе, то победы не заставят себя ждать», — сказал Овечкин журналистам по окончании встречи.

Но в этот раз трех бросков в створ и одного гола капитана «Вашингтона» оказалось недостаточно. «Колорадо» одержал победу, а первой звездой встречи был признан другой россиянин — Александр Георгиев, который провел блестящий матч в воротах «лавин», отразив 37 бросков и позволив своей команде одержать шестую победу подряд.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд» — 4:2

«Миннесота» после двух поражений подряд прибыла в гости к «Тампа-Бэй», которая перед этим тоже проиграла дважды на выезде, но при этом на родном льду Amalie Arena имела девять викторий кряду.

Кроме того, к юбилею вплотную подобрался основной страж ворот «Лайтнинг» Андрей Василевский. Он мог одержать свою 250-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ и сделал это.

Матч не получился для «молний» простым. «Миннесота» забила первой во втором периоде — причем Джоэль Эрикссон-Эк отличился в меньшинстве (1:0). Затем «Тампа» сравняла счет (1:1), но «Уайлд» во второй раз вывел вперед ее лучший бомбардир Кирилл Капризов, реализовавший большинство (2:1).

Однако в обоих случаях равновесие довольно быстро восстанавливал суперветеран «молний» Кори Перри (2:2), а ближе к концу третьего периода капитан «Тампы» Стивен Стэмкос с передач Никиты Кучерова и Михаила Сергачева впервые вывел команду Джона Купера вперед (3:2).

Для российского защитника Сергачева этот ассист стал уже вторым в матче, в то время как Кучеров свой второй балл заработал позже, за несколько секунд до сирены поразив уже пустые ворота «дикарей» (4:2).

Василевский, проведший в чемпионатах сильнейшей лиги мира 399 матчей, стал вторым по скорости среди всех голкиперов в истории, кому удалось добраться до 250 побед. Быстрее это сделал только легендарный Кен Драйден (за 381 встречу).

Теперь «Тампа» находится в одной победе от повторения клубного рекорда по числу викторий на домашнем льду подряд. Не так давно, в сезоне-2019/20, «молнии» выиграли дома 11 раз кряду.

«Питтсбург Пингвинз» — «Флорида Пантерз» — 7:6 ОТ

Отменная игра российского форварда Евгения Малкина, который, как и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, набрал в качельной залихватской перестрелке с «Флоридой» 3 (1+2) очка, осталась в тени третьего фигуранта троицы суперветеранов «Пингвинз».

Защитник Крис Летанг не играл с 28-го декабря после смерти его отца. На этот отрезок пришлась и травма нижней части тела. А если вспомнить, что несколько месяцев назад он перенес инсульт, причем еще и второй за время карьеры...

В общем, два гола и две передачи, включая победный бросок в овертайме, в первой игре после паузы выглядят чем-то невероятно сказочным, кинематографичным.

Таким образом, Летанг, кстати, сравнялся с Эриком Карлссоном из «Сан-Хосе» на вершине списка рекордсменов НХЛ среди защитников по результативным действиям в овертаймах. На счету Криса 31 (9+22) очко!

«Ванкувер Кэнакс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2

В первом матче после отставки Брюса Будро и назначения главным тренером Рика Токкета «Ванкувер» буквально разнес одного из главных в нынешнем сезоне аутсайдеров лиги — «Чикаго».

«Кэнакс» с первых секунд бросились на штурм и давили весь матч. Уже в первом периоде «косатки» установили свой рекорд сезона по броскам в створ за период — 21.

При этом соперник не разменял и два десятка выстрелов: за все 60 минут игрового времени «Чикаго» атаковал жалкие 14 раз.

При этом для «косаток» все получилось не так уж просто. Например, первую 20-минутку они проиграли, ничего не забросив Петру Мразеку и пропустив в концовке отрезка от Патрика Кейна (1:0).

Во втором периоде Андрей Кузьменко сначала попал в штангу в большинстве, а затем смог восстановить равновесие (1:1), но «Блэкхоукс» вскоре снова вышли вперед (2:1)!

И все же звено Илья Михеев — Элиас Петтерссон — Андрей Кузьменко, вновь собранное новым тренерским штабом, играло блестяще и восстановило равновесие во второй раз, причем опять усилиями Кузьменко (2:2). Петтерссон набрал два очка, а Михеев поучаствовал передачей в первой шайбе.

«Ванкувер» обстрелял все штанги, но в итоге дожал соперника. В течение 34 секунд в третьем периоде нападающий «Кэнакс» Дакота Джошуа закопал шайбу под Мразека (3:2), а затем Шелдон Драйс удачно сыграл на добивании (4:2).

И в концовке пустые ворота «Чикаго» поразил еще и Бо Хорват (5:2). Капитан «Ванкувера» оформил свой 31-й гол в сезоне — рекордный результат в карьере. Причем канадцу потребовалось для этого всего 47 матчей.

Другие матчи

«Монреаль Канадиенз» — «Бостон Брюинз» — 2:4

«Филадельфия Флайерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4 ОТ

«Детройт Ред Уингз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2 ОТ

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вегас Голден Найтс» — 3:2 ОТ

«Сент-Луис Блюз» — «Баффало Сэйбрз» — 3:5

«Нэшвилл Предаторз» — «Виннипег Джетс» — 2:1

«Аризона Койотис» — «Анахайм Дакс» — 2:5

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов, который в последнее время мелькает на первых полосах прессы из-за отказа надеть джерси в поддержку ЛГБТ-движения, провел классный матч против «Лос-Анджелеса», отметившись двумя голевыми передачами и став третьей звездой встречи, в которой «Флайерз» все же уступили в овертайме (3:4).

Гол Ивана Барбашева не помог «Сент-Луису» в противостоянии с «Баффало» (3:5). При этом перед игрой из списка травмированных был вызван Владимир Тарасенко, а вот Павел Бучневич, наоборот, отправился туда.