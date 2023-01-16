«Очень много слухов»: уйдут ли Дэвис и Смолкин в сборную Израиля

Серебряные призеры чемпионата России — 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин на награждении

Вице-чемпионы России по фигурному катанию в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, по данным РИА Новости, могут перейти в сборную Израиля. Катарина Гербольдт и Наталья Бестемьянова в беседе с «Газетой.Ru» усомнились в этой информации, а вот отец фигуриста не стал ее опровергать.

Как вернуться на международную арену

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, могут сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Израиля. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией.

Сообщается, что на данный момент не достигнуто каких-либо конкретных договоренностей, а окончательное решение будет принято в соответствии с политической обстановкой в мире.

Фактически это означает, что Дэвис и Смолкин не горят желанием куда-то переходить, но не готовы мириться с ситуацией, когда не могут выступать на международной арене из-за отстранения российских спортсменов от всех главных соревнований.

Источник также сообщает, что в случае допуска сборной России на международные старты пара может отказаться от любых планов по смене гражданства.

Напомним, что дочь знаменитого тренера Этери Тутберидзе и сын известного актера Бориса Смолкина еще в межсезонье отправились в США, где тренируются до сих пор, хотя и были изначально заявлены на два этапа Гран-при России.

По официальной информации, дуэт так и не прилетел назад из-за проблем с документами у партнера, хотя верят этому далеко не все.

Так, славящийся своими инсайдами популярный американский блогер Дэйв Лиз, основатель и ведущий YouTube-шоу The Skating Lesson, сообщал, что россияне планируют перейти в сборную США.

Сами спортсмены и их окружение эту информацию категорически опровергли, а переход действительно до сих пор так и не был запущен, хотя формальное право они на него имеют, поскольку Дэвис родилась в Лас-Вегасе и имеет американское гражданство.

Лучший сезон и переезд в США

Предыдущий сезон стал самым успешным в карьере молодого тандема, до того не хватавшего звезд с неба. Сначала Дэвис и Смолкин заняли второе место на челленджере U.S. Classic, затем и вовсе выиграли аналогичный турнир в Польше.

На этапе Гран-при Skate Canada пара была только пятой, но затем, после снятия перед второй частью соревнований Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова, заняла второе место на чемпионате России и забронировала себе путевку на Олимпийские игры в Пекин.

На чемпионате Европы Дэвис и Смолкин были седьмыми, а на Играх в Китае стали 14-ми.

Перед нынешним сезоном тандем считался одним из основных в сборной России, а в США спортсмены отправились, чтобы улучшить свое мастерство под руководством опытнейшего Игоря Шпильбанда. Для поддержки своей дочери и ее партнера в Штаты летала и Этери Тутберидзе.

Там не обошлось без трений, но в итоге дуэт так и работает в группе Шпильбанда, оставаясь за океаном.

«Надо спросить самого Глеба»

Для «Газеты.Ru» возможную смену спортивного гражданства вице-чемпионами страны прокомментировала знаменитая в прошлом фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании.

«Никак к этому не отношусь. Слухов очень много, и по поводу Америки, а какого-то свершенного факта нет. Это спортсмены хорошего уровня, а любые спортсмены такого уровня могут стать серьезной потерей», — рассказала Гербольдт.

А вот олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира в парном катании, а ныне знаменитый тренер Наталья Бестемьянова в реальность слухов не верит.

«Знаете, я сейчас немного почитала, что пишут. У меня такое впечатление, что это какая-то «утка», неправда. Откуда вообще эта информация пошла? Не хочу ничего комментировать, потому что у меня полное ощущение, что это все выдумано», — подчеркнула специалист в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

Отец партнера, обладающий израильским гражданством, опровергать возможный переход не стал, хоть и не подтвердил информацию о нем.

«Он (Смолкин) не является гражданином Израиля, он является гражданином России. Я не знаю, что такое спортивное гражданство, но надо быть гражданином этой страны. Другого способа нет, — рассказал Борис Смолкин агентству «Р-Спорт».

— Я не знаю, что вы читаете, я догадываюсь, что вы читаете какую-то желтую прессу и питаетесь оттуда сведениями. Ну право, ну что мы будем обсуждать с вами? О планах по смене гражданства надо, наверное, спросить у самого Глеба».