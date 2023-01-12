«Домогательства и издевательства»: во Франции отстранили унизившего Зидана главу федерации

Федерация футбола Франции (FFF) досрочно прекратила полномочия своего президента Ноэля Ле Гре, который ранее в обход исполкома продлил контракт с главным тренером сборной — Дидье Дешамом — и позволил себе неуважительные высказывания по отношению к Зинедину Зидану и Кариму Бензема. Ситуацию Ле Гре усложнили обвинения в сексуальных домогательствах от нескольких женщин, включая известного агента Соню Суид.

«Сам предложил отстранение»

Скандальная ситуация вокруг президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре закончилась отстранением. Пожалуй, это был единственный возможный исход для 81-летнего функционера, много лет возглавлявшего французский футбол.

Исполнительный комитет FFF отстранил Ле Гре от исполнения обязанностей президента — по крайней мере, до результатов аудиторской проверки деятельности федерации.

Исполняющим обязанности главы FFF назначен Филипп Диалло, ранее занимавший пост вице-президента.

«Мы добрались до самой сути вещей, — цитирует RMC Sport члена исполкома FFF Эрика Боргини. — Сперва мы выслушали нашего президента, который начал с того, что заявил: «Я ничего не сделал, клянусь, что ни в чем не виноват, итоги проверки будут для меня положительными, против меня ничего не найдется».

Затем он извинился за ремарки насчет Зинедина Зидана. Он не хотел его оскорбить, он понимает, насколько Зидан важен для французского и мирового футбола.

Он понял, что совершил ошибку, не проследил за словами. Он в письменном виде извинился перед Зиданом, а также попросил прощения у нас.

Отстранение — это предложение самого Ле Гре. После извинений перед Зиданом, после небольшой формальной ошибки с продлением контракта Дешама мы откровенно побеседовали с Ле Гре, и он прекрасно понимал, что сохранить статус-кво не удастся.

Если проверка полностью снимет вину с Ле Гре, то непонятно, на каком основании он будет вынужден отойти от дел. Если он совершил проступки, требующие осуждения с уголовной, дисциплинарной, этической точек зрения, и отчет это покажет, тогда не будет никаких вопросов. Он сам нам сказал, что уйдет в отставку. Если же отчет очистит его имя, то чего ради ему уходить?»

Скандал с Дешамом и Зиданом

В последнее время Ле Гре действительно вляпался в несколько скандалов. Самым громким из них стала ситуация с продлением контракта с Дидье Дешамом по окончании чемпионата мира.

До мундиаля все ждали, что по его окончании Дешам уйдет, а новым наставником национальной команды станет Зинедин Зидан, уже несколько лет отклоняющий все предложения о работе в ожидании заветного поста.

Вот только сам Дешам никуда уходить не собирался, а выход «трехцветных» в финал турнира в Катаре, где они лишь в серии пенальти уступили Аргентине, отыгравшись по ходу встречи с 0:2 в основное время и с 2:3 в дополнительное, укрепил позиции специалиста.

В итоге Ле Гре продлил с Дешамом соглашение на четыре года, как хотел сам специалист, хотя президент FFF изначально собирался подписать только двухлетний контракт.

При этом Ле Гре все сделал сам, не поставив в известность исполком федерации. Причем продление случилось 7 января, хотя накануне прошло заседание исполнительного комитета, где речи о новом договоре с Дешамом не велось. И хотя Ле Гре имел полномочия принимать данное решение в одиночку, в FFF его не поняли.

Но скандальный оттенок все приобрело после высказываний президента в отношении Зинедина Зидана во время интервью RMC Sport.

«Зидан может пойти куда захочет, в любой клуб… или сборную, но я с трудом могу в это поверить. Пытался ли Зидан связаться со мной? Определенно нет, но я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил.

Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, стоит устроить для него специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную?» — сказал Ле Гре.

Это возмутило общественность. Причем настолько, что на защиту легенды встали президент Франции Эммануэль Макрон, министр спорта страны Амели-Удеа Кастера и главная звезда сборной Килиан Мбаппе.

«Зидан и есть Франция, нельзя с таким неуважением относиться к легенде...» — написал форвард «ПСЖ» и лучший бомбардир ЧМ-2022.

Потребовал извинений от функционера и мадридский «Реал», за который Зидан выступал как футболист и с которым добился больших успехов в качестве главного тренера.

«Я бы хотел извиниться за эти высказывания, которые совершенно не отражают ход моих мыслей, а также ничего не говорят о моем отношении к тому, каким игроком Зидан был и каким тренером он стал, — опомнился Ле Гре.

— Я дал RMC интервью, которое мне не следовало давать, потому что в ходе него пытались разжечь противоречия и противопоставить Дидье Дешама Зинедину Зидану. Это два столпа французского футбола. Признаю, что я допустил неаккуратные слова, которые привели к недопониманию. Зинедин Зидан знает, что я, как и весь французский народ, отношусь к нему с безграничным уважением».

Высказался о случившемся скандале и сам Дешам. «Прежде чем кто-нибудь задаст вопрос на этот счет, я предпочел бы сам сказать пару слов про заявления президента.

Как он сам отметил и признал, его комментарии были неуместны. Думаю, здорово, что он извинился перед Зизу, — подчеркнул наставник сборной Франции.

— Спортивная ситуация привела к возникновению спортивной конкуренции между мной и Зинедином за одну должность. Я всегда буду с огромным уважением относиться к нему, учитывая все то, через что мы вместе прошли как игроки, учитывая то, кем он стал, что он значит для французского футбола и спорта в целом».

Обвинения в домогательствах

Исполком FFF изучил детали нового контракта Дешама и, несмотря на слухи о возможном пересмотре ряда его условий, утвердил соглашение. Но проблемы Ле Гре на этом не закончились.

Аудиторская проверка, которая проводится сейчас, вызвана обвинениями в отношении функционера от нескольких женщин. Предполагается, что Ле Гре виновен в сексуальных домогательствах.

Еще осенью прошлого года издание So Foot рассказало в своей публикации о том, что Ле Гре отправлял подчиненным непристойные сообщения и обсуждал грудь женщин с коллегами.

При этом бывшие сотрудницы Федерации футбола Франции на условиях анонимности заявили о прямых домогательствах со стороны отстраненного ныне президента и привели другие примеры его неподобающего поведения.

Та история была спущена на тормозах, но после скандала с Зиданом авторитетный футбольный агент Соня Суид выступила по ситуации десятилетней давности:

«Мне было тогда 28 лет, а ему 72 года. Он должен иметь уважение. Он никогда не смотрел на меня как на агента — только как на конфетку, которую нужно пожевать. Грубо говоря, он видел во мне две груди и задницу.

Я одна из редких женщин-агентов, стараюсь проявить себя. Несмотря на это, я понимала, что единственное, что его интересовало — это моя грудь и задница. Это унизительно».

Суид рассказала, как Ле Гре пригласил ее к себе домой на вроде бы официальный ужин для рассмотрения ее предложений по женскому футболу. На сам ужин, вопреки заявлениям президента, кроме агента и самого Ле Гре, никто не явился, а там последовали прямые домогательства, закончившиеся пощечиной со стороны женщины.

Теперь же с обвинениями в адрес 81-летнего функционера выступили две бывших сотрудницы федерации. Одна из них занимала руководящий пост и заявила, что почувствовала себя униженной, так как президент часто вел себя неподобающе под воздействием алкоголя.

Женщина сообщила, что получала от руководителя упреки за то, что «не хочет с ним спать».

Другая женщина, проработавшая в FFF около десяти лет, обвинила исполнительный комитет организации в том, что тот закрывал глаза на происходящее: «Были соответствующие докладные записки, и исполком был в курсе, однако последствий никаких не было. Да, в федерации случались и сексуальные домогательства, и психологические издевательства. Об этом знали все!»

Так что теперь судьба Ле Гре действительно зависит от результатов проверки, которая может привести не только к отставке, но и к уголовному преследованию.

«Жалко Зидана»

«Мы не знаем всех тонкостей. Официально нигде не объявлялось, что Зидан станет главным тренером сборной после мундиаля, — отметил в беседе с «Газетой.Ru» экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко. — Но, возможно, это обсуждалось, и сам Зидан ждал, с ним было какое-то общение, мол, сейчас посмотрим, что будет дальше, примем решение. Некрасиво, что Ле Гре вот так начал высказываться. Одно могу сказать: это Франция, это политика, у них такое считается нормальным. Сначала одно сказать, потом по-другому высказаться, потом другие моменты начинаются.

По отношению к Зидану жалко, что все так сложилось. Он, конечно, ждал, были другие предложения. От сборной Бразилии отказался, в Португалии его хотели видеть... Все вышло некрасиво.

Дешам после того как стал чемпионом мира, а сейчас вышел в финал мундиаля, не будет смотреть на всю эту шумиху. Он будет выполнять свою работу, его все устраивает, и здесь проблем нет. Другое дело, какие дальше пойдут результаты. Болельщики, эксперты, общественность будут давить. Но если бы он изначально не хотел, то просто ушел бы после чемпионата мира.

С одной стороны, у Дешама четырехлетний контракт, но с другой, это все равно до ошибки. Одна какая-то неудача — и этот вопрос может быть закрыт.

Думаю, это должна быть какая-то все же большая неудача. Но и слова Дешама о том, что у него в финале играли пять футболистов, а пять не играли, будут отражаться на ситуации. До чемпионата Европы он будет работать точно, это сто процентов. А вот после — большой вопрос...»