Новые рекорды «Вашингтона» и Овечкина и дубль Кузьменко: обзор игрового дня НХЛ

Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» повторить клубный рекорд по числу побед на выезде подряд, а сам капитан в шаге от великого достижения Майка Гартнера, Павел Бучневич и Иван Барбашев набрали на двоих пять баллов в матче против «Нью-Джерси», а дубль Андрея Кузьменко запустил камбэк «Ванкувера» против действующего чемпиона. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:6

«Вашингтон» набрал просто великолепную форму и прибыл в Коламбус за очередным рекордом. В матче против обретающихся на дне турнирной таблицы «Блю Джекетс» команда Питера Лавиолетта могла повторить клубный рекорд по числу выездных побед подряд. Ранее семь раз кряду в гостях «Кэпиталз» выигрывали в 1984 и уже в эру Овечкина в 2011 годах.

Впрочем, начало игры получилось для гостей очень непростым. «Коламбус» начал довольно бодро, а прессинг Эмиля Бемстрема в чужой зоне подарил возможность для броска с чистого пятака для Джонни Годро, и главная звезда «голубых мундиров», подписавшая с командой долгосрочный контракт летом, прервала свою девятиматчевую безголевую серию, расстреляв Дарси Кюмпера.

Минимальный перевес хозяев продержался до первого перерыва, а во время него было объявлено, что именно Гудро у «Блю Джекетс» и Александр Овечкин у «Вашингтона» выбраны в команду Столичного дивизиона на Всезвездный уикенд.

Ну а второй отрезок «Кэпс» начали здорово, и в итоге эти 20 минут обернулись для «жакетов» сущим кошмаром. Их перебросали со счетом 16-8, но главное, что Элвис Мерзликин вынужден был четырежды выгребать шайбу из сетки собственных ворот, в то время как за спиной Кюмпера красный свет загорелся лишь раз.

Ти Джей Оши восстановил равновесие уже на второй минуте, а в середине периода вперед «столичных» вывел Николас Обе-Кубел. Эта шайба стала для нападающего первой в 26-ти последних проведенных встречах, причем в прошлый раз он отличался еще в апреле, выступая в составе «Колорадо».

Более того, Обе-Кубел и не должен был попасть на этот матч в состав, однако заменил Ника Дауда, отправившегося к жене, которая должна родить их второго ребенка.

Своим первым точным броском в текущем чемпионате и вторым за три года в форме «Коламбуса» затем отметился Гэвин Байройтер, но в концовке второй трети защитник Мартин Фехервары и форвард Гарнет Хэтэуэй снова вывели «Вашингтон» вперед и создали ему задел. В первом случае в роли одного из ассистентов выступил российский защитник Александр Алексеев, во втором — белорусский форвард Алексей Протас.

Если хозяева и надеялись в третьем периоде как-то вернуться в игру, то у них ничего не получилось. Более того, два нарушения правил (второе на счету защитника Владислава Гаврикова) стоили «мундирам» еще двух пропущенных шайб. Сначала Евгений Кузнецов вывел на бросок Дилана Строума, а Оши сыграл на добивании, оформив дубль.

Ну а затем с передач тех же Кузнецова и Строума из своего офиса в левом круге вбрасывания в касание неотразимо пальнул Александр Овечкин! Для Ови эта шайба стала 29-й в сезоне, он отличился в четвертой встрече подряд и занимает третье место в гонке лучших снайперов, отставая на четыре точных броска от Коннора Макдэвида.

Кроме того, Александру Великому остается всего один гол до повторения рекорда Майка Гартнера с 17-ю сезонами, в которых он отличался как минимум 30 раз!

Кузнецов продлил свою результативную серию уже до семи игр, а еще один защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов также набрал балл, поучаствовав в первом голе своей команды.

В последних девяти матчах подопечные Лавиолетта неизменно берут очки, имея серию 7-0-2.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Сент-Луис Блюз» — 3:5

«Сент-Луис» находится в прекрасной форме. Даже потери капитана команды Райана О'Рейлли, сломавшего ногу во время победы над »Торонто» (6:5 Б), и его заместителя Владимира Тарасенко, получившего повреждение руки в в той же встрече, не остановили «Блюз».

Без своих вожака и ассистента они выиграли уже вторую встречу кряду, всего имея в последних 11-ти встречах прекрасный результат 7-2-2. В то же время здорово начавший сезон «Нью-Джерси» уступил на своем льду уже в восьмом матче подряд.

Ко всем неприятностям «Дэвилз» добавилась полученная на утренней раскатке травма голкипера Маккензи Блэквуда, который должен был выйти в этом поединке в старте. Спешно вызванный вместо него из фарм-клуба Акира Шмид сразу же попал в старт, но не выручил.

В этой встрече ярко проявили себя лидеры «Блюз» Роберт Томас (2+1) и Павел Бучневич, оформивший три голевые передачи. Российский нападающий вообще прекрасен с тех пор, как восстановился от повреждения. Пропустив четыре игры подряд, Бучневич в следующих десяти набрал 12 (3+9) очков.

Продлил свою результативную серию и другой форвард «Блюз» Джордан Кайру, отметившийся в отчетном матче голом. Теперь на его счету 16 (9+7) очков в девяти последних поединках.

Также в числе героев матча прописался Иван Барбашев. Еще один российский нападающий «музыкантов» и сам забил, восстановив в конце второго периода равновесие (2:2), и помог Брэндону Сааду вывести в начале третьего «Сент-Луис» вперед.

Ну а в составе «Нью-Джерси» дублем отметился, доведя свой лицевой снайперский счет до 24-х точных бросков, лидер команды Джек Хьюз. Во время матча он был назван в качестве участника Матча всех звезд от Столичного дивизиона.

У «Блюз» в команду Центрального дивизиона выбрали не игравшего Владимира Тарасенко.

«Ванкувер Кэнакс» — «Колорадо Эвеланш» — 4:2

39 сейвов российского голкипера Александра Георгиева не спасли «Колорадо» в матче против «Ванкувера» на выезде. Действующий чемпион переживает очевидный кризис, имея лазарет из семи основных хоккеистов и потерпев пять поражений подряд.

«Кэнакс» и сами подошли к игре с серией из трех фиаско кряду и впреддверии тяжелейшего пятиматчевого выездного турне, в том числе к командам Восточного побережья.

Подопечные Брюса Будро в целом играли в этот вечер по-хозяйски, но пропустили под занавес первого периода от Микко Рантанена, когда играли в меньшинстве, а в начале второго позволили защитники Сэму Жирару дальним броском через трафик удвоить перевес.

Но большего «Эвеланш» добиться не удалось, в то время как сами «косатки» выдали блестящий отрезок длиной в две с половиной минуты, когда перевернули все с ног на голову.

Начал камбэк классным голом с неудобной руки из-под ворот в большинстве Андрей Кузьменко, причем ассистировал ему соотечественник Илья Михеев. Две минуты спустя Андрей же оформил дубль после шикарных прохода и передачи выбранного на Матч всех звезд Элиаса Петтерссона.

И тут же «косатки» спровоцировали Девона Тэйвза на потерю в своей зоне, и Брок Бэсер добавил шайбу в сетку после броска капитана Бо Хорвата. На этом нервы Георгиева сдали, и он со всей мочи опустил клюшку на перекладину ворот. Правда, орудие труда россиянина выдержало.

В третьем периоде «Колорадо» не был достаточно энергичным, чтобы отыграться, и в итоге Петтерссон отправил в концовке на пустые ворота Джей Ти Миллера, и тот установил окончательный счет.

«Монреаль Канадиенз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:4

Очень спокойную победу, ставшую для команды третьей подряд, одержали «Рейнджерс». В выездном матче с «Монреалем» все решилось во втором периоде после первого безголевого.

Сначала Крис Крайдер в меньшинстве поразил ворота «Канадиенз», пока Виталий Кравцов отбывал командный штраф за нарушение численного состава, а затем Брэйден Шнайдер и Филип Хитил нанесли еще по одному точному броску, причем защитнику ассистировали Кравцов и Артемий Панарин.

В третьем периоде Йоэль Армия отквитал одну шайбу, единственный раз за матч пробив Ярослава Галака, но Хитил, оформив в большинстве дубль, вернул перевес в три шайбы, а заодно и установил окончательный счет.

Для «Монреаля» это поражение стало седьмым подряд, а единственной приятной новостью стал выбор капитана Ника Сузуки в качестве участника Всезвездного уикенда. От «Рейнджерс» туда отправится голкипер Игорь Шестеркин.

Другие матчи

«Филадельфия Флайерз» — «Аризона Койотис» — 6:2

«Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:5

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Сиэтл Кракен» — 1:5

«Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2

«Вегас Голден Найтс» — «Питтсбург Пингвинз» — 5:2

«Лос-Анджелес Кингз» — «Бостон Брюинз» — 2:5