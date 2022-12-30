«От нас оторвали что-то большое и сильное»: как мир прощается с Пеле

Известие о смерти короля футбола, великого бразильца Пеле, всколыхнуло весь мир. Соболезнования выражают даже те, кто не имеет непосредственного отношения к игре номер один. «Газета.Ru» — о том, как мировая спортивная общественность прощается с легендой.

Для многих людей по всему миру уход из жизни Пеле стал едва ли не личной утратой. Тем более это коснулось тех, кто хотя бы мельком пересекался с великим бразильцем. Лидия Иванова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и вдова легендарного советского футболиста и тренера Валентина Иванова, призналась, что испытывает боль от известия о кончине Пеле.

«Это сумасшедшая фигура для футбола и всего спорта. Я была с ним знакома, у нас до сих пор лежит мяч с его автографом. Я львиную часть жизни прошла рядом с футболом.

Нет такого человека, который не знал бы Пеле. Ужасные новости, будто от нас оторвали что то большое и сильное. Очень больно.

Естественно, соболезную его родственникам, а точнее, соболезную всему футболу. Пеле всегда заставлял вставать стадионы!» — цитирует Иванову «Матч ТВ».

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин также отреагировал на смерть короля футбола. Он сравнил его с другими выдающимися игроками прошлого, подчеркнув, что при всех талантах никто не мог превзойти Пеле.

«Король умер — но нового Короля нет, и никто не да здравствует тем самым. Пеле Король, а Марадону, вне всякого сомнения, вообще стоит сравнивать с другим человеком. И такой человек был в карьере Пеле — рядом. Был помощником, но никак не оруженосцем. Это был Гарринча. Марадона — это всемирный Гарринча около Пеле.

Именно он — Король. Никто из потенциальных соперников не был одарен так всесторонне. У Марадоны была только левая нога, и никакого сравнения в мощи. У Круиффа была слишком особенная мотивация. Он не король, он Леннон футбола. Месси гений. Короновать его незачем.

Король — именно он. Могучий. Первый из звезд, ставший брендом. Синтез мощи и гения. И мозга…

Если б при этом не надо было быть умным, Роналдиньо мог бы побить. Феноменальный атлет со скиллами и космическим игровым мышлением, но… Но дурак. А Пеле был умный.

И все, что можно сказать об этом… Король умер. И никто не да здравствует», — написал Уткин в Telegram-канале.

Среди звезд мирового спорта скорбь выражают не только футболисты, смерть Пеле стала трагедией для всех. Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан напомнил, что футбол стал таким, каким мир его знает, именно благодаря Пеле.

«Легенда футбола, но, в первую очередь, мужчина. Поистине замечательный человек, с которым я имел честь быть знакомым.

Помните: все, что вы сейчас наблюдаете в футболе, первым сделал Пеле»,

— написал англичанин в соцсетях.

Благодарность великому бразильцу выразил 20-кратный победитель турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер. Он, как и многие, припомнил личную встречу с Пеле, который, по его словам, стал для него примером.

«Спасибо за вдохновение для миллионов спортсменов и любителей спорта. Мне невероятно повезло встретить вас, у меня была возможность у вас учиться. Вы стали одной из первых икон мирового спорта. Покойтесь с миром, король Пеле», — говорится в заявлении Федерера.

Среди хоккеистов одним из первых на трагическую новость отреагировал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. «Покойся с миром, король», — написал он в соцсетях, прикрепив совместное фото с бразильцем.

close 100% aleksandrovechkinofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фотографией с королем футбола поделился и легендарный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон. Он признался, что хранит о личном знакомстве с Пеле только самые теплые воспоминания.

«Мне был 21 год, и я мечтал встретиться с одним из величайших спортсменов.

Это был очень теплый и добрый человек, который не мог сказать ни о ком плохого слова. Покойся с миром»,

— написал Тайсон.

close 100% miketyson/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Английская премьер-лига решила по-особенному почтить память Пеле. В честь великого футболиста все матчи турнира с 30 декабря по 1 января будут начинаться с минуты аплодисментов – об этом сообщается в официальном заявлении лиги.

Не обошли вниманием трагедию и политики. Президент России Владимир Путин направил соболезнования своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонаро. Текст телеграммы приводится на официальном сайте российского лидера. Путин подчеркнул, что личное знакомство с Пеле стало для него ярким событием в жизни.

«Уважаемый господин президент,

Примите глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни великого бразильского футболиста Пеле.

Эдсон Арантес до Насименто был выдающимся сыном бразильского народа.

Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России.

Мне посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем. Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким легендарного Пеле, а также всем гражданам вашей страны», - говорится в заявлении Путина.

Высказался о случившемся и президент США Джо Байден, выразив соболезнования также от лица своей супруги Джилл. Он назвал жизнь Пеле примером того, что любые преграды можно преодолеть и любые цели достижимы.

«Для спорта, который объединяет мир как никакой другой, дорога Пеле от скромных первых шагов до легенды футбола – это история о том, что все возможно. Наши с Джилл мысли – с его семьей и со всеми, кто его любил», — сказано в сообщении Байдена.

Самым необычным образом простилось с Пеле американское космическое агентство NASA. Обращение с соболезнованиями представители агентства сопроводили изображением спиральной галактики характерной цветовой гаммы.

«Мы скорбим об уходе легендарного Пеле, короля прекрасной игры. На этой фотографии спиральной галактики в созвездии Скульптора можно увидеть цвета флага Бразилии», — говорится в сообщении.