«Серега не отпустил ситуацию»: Большунов и Устюгов столкнулись до крови

Две главных звезды лыжного спорта России Александр Большунов и Сергей Устюгов во второй раз столкнулись в спринте на пятом этапе Кубка России в Красногорске. На этот раз борьба в полуфинале свободным стилем закончилась обоюдным падением и кровью.

Второй инцидент лидеров

Во время полуфинального заезда в спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске Александр Большунов и Сергей Устюгов лидировали и боролись за позицию, но, заходя в поворот, столкнулись и упали.

Большунов в этот момент находился немного впереди, однако отрыв от соперника было минимальным, и в итоге в жестком сражении произошел контакт, в результате которого оба лыжника упали.

Хотя соперники довольно быстро поднялись, какое-то время им понадобилось, чтобы прийти в себя.

Устюгов сначала смотрел в сторону еще только поднимавшегося Большунова, а потом поехал к финишу. Что до Александра, то тому потребовалось больше времени. Но в итоге и он направился к финишу и даже ускорился в концовке, показав зрителям, что с ним все в порядке.

При этом у Большунова после падения была рассечена переносица. Спортсмен рассказал, что на какое время потерял сознание.

Первое столкновение

Это столкновение, кажется, стало продолжением истории двухдневной давности, когда в борьбе на выходе в финишный створ между Большуновым и Устюговым случился контакт.

В итоге Устюгов потерял равновесие и лишился шансов не только на победу, но и на медаль, приехав в финале пятым. Большунов в свою очередь закончил гонку, однако пропустил вперед Александра Терентьева и финишировал вторым.

Главные звезды российского лыжного спорта были крайне недовольны друг другом, но жюри, разбиравшее инцидент, в качестве виновника назвало Большунова, выписав ему предупреждение и желтую карточку.

Интересно, что и свободным стилем спринт в итоге выиграл Терентьев, а участвовавший в нашумевшем полуфинале Федор Назаров финишировал с серебром.

Кто что сказал

Оба участника столкновения прокомментировали второй инцидент. Первым выступил выглядевший пострадавшим Большунов.

«Да все нормально, просто Серега, видимо, не может отпустить ситуацию. На спуске вышел первым, потом Серега вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали. Я его слева стал обгонять, и в этот момент он начал специально лыжами толкаться, после чего я упал, — цитирует слова обладателя «Большого хрустального глобуса» «Чемпионат».

— Даже, как я понял, немного сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился. Очень мутно все было. Мне долго пришлось приходить в себя».

Устюгов тоже предпочел не нагнетать давление, но с оппонентом в оценке случившегося не согласился.

«Сегодня пытался работать чуть пожестче, в пределах правил. Я в дальний поворот всегда по большому радиусу проходил. В первый раз, когда мы зашли с Александром в поворот, попытался его ножкой чуть-чуть подбодрить, чтобы он чуть пошире встал. Но он маленько меня не понял. Я шел по своей траектории, и получилось так, что мы завалились. Получается, был контакт лыж, а может, и ботинок. В одном месте мы переступали поворот, и получился завал, — рассказал Устюгов.

— Это произошло так быстро, что я до сих пор не понял. Надо посмотреть повтор, спросить Саню. Но, когда мы упали, он ругался на меня. Я думал, что все в пределах правил. Не знаю. Надеюсь, что это было именно так, потому что умышленно я этого делать не хотел. Я просто хотел сегодня выступить немного пожёстче, нежели остальные спринты. Не получилось.

Думаю, если бы мы вышли из того поворота, то все было бы нормально. Надо было немного пошире траекторию взять. Все свои забеги я здесь всегда проходил по широкому радиусу, но тут получилось так, что меня Александр вытеснял. Я не хотел уходить прямо на внутренний радиус, потому что там был лёд. Но ничего уже не изменить. Если судьи увидят мою вину, значит, оно так и есть. Но умышленного не было».

Гоночный инцидент

Что касается арбитров, то они довольно оперативно разобрались в ситуации, проведя заседание с разбором видео столкновения.

Инцидент был признан рабочим столкновением, и ни один из участников не был признан виновным. Особенно это актуально для уже имеющего теперь карточку Большунова.

«По падению Большунова и Устюгова уже совещалось жюри — все материалы были изучены. Это обычный инцидент, повлёкший падение обоих спортсменов», — рассказал технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов.