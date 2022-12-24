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Спорт

Валиева догоняет лидеров: женщины катают произвольную программу на ЧР. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

На чемпионате России женщины выявляют сильнейшую и показывают произвольные программы. Лидерство после коротких прокатов захватила ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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16:10

София Захарова покажет свой прокат.

16:09

Фролова набирает за свой прокат 126,88 балла. Общая сумма — 194,72 балла.

16:07

В шикарном черном платье катает Фролова. С каскада начинает Анна, шикарные тройной риттбергер + двойной тулуп у нее получаются. Следом чисто исполнен каскад тройной лутц + тройной тулуп. А вот тройной флип, к сожалению, с недокрутом, но двойной аксель выполнен чисто. Анна очень колоритно смотрится на льду, прекрасные у нее движения, шикарная программа. Сольный тройной сальхов во второй части программы получается, каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов не самый лучших, но исправляется чистым риттбергером в три оборота Фролова. Здесь стоит вспомнить, что вчера Анна после проката держалась за ногу, может, беспокоит ее какое-то повреждение, но сейчас она справилась, пусть не идеально, но справилась.

16:02

Анна Фролова на льду.

16:02

Судьи оценивают произвольный прокат Гущиной в 135,50 балла. Ее общая сумма — 203,14 балла.

16:00

Гущина свой прокат под «Фриду» начинает с каскада двойной аксель + тройной тулуп, который получается отличным, следом очень качественно выполнен тройной флип. Долго заходит на тройной лутц спортсменка, но в итоге отлично с ним справляется, также легко ей покоряется и сольный двойной аксель. Вращения смотрятся элегантно, очень играет яркое, красное платье, которое только подчеркивает красоту проката. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов выходит здоровским, как и тройной риттбергер + двойной тулуп. Сольный тройной риттбергер также выполнен безукоризненно. Никаких проблем с хореографией, с движениями, очень эффектно Гущина смотрится на льду, и это восхищает. Отличный прокат!

15:55

Открывает вторую разминку Ксения Гущина.

15:54

Ой, не очень приятное столкновение у нас на разминке: Самоделкина столкнулась с Яметовой при выходе из прыжка, но подхватила Вероника Софью, без чего-то криминального обошлось.

15:48

Вторая разминочная группа выходит на лед.

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15:48

Горбачева набирает за свою произвольную программу 142,00 балла. Общая сумма — 209,22 балла.

15:45

Ох, как обидно и больно! Падает с четверного сальхова Горбачева, приложившись всем телом об лед... Но следом каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов выполнен идеально! Тройной флип выходит с недокрутом, а вот двойной аксель чисто выполнен. Прекрасно фигуристка справляется и со своей хореографией, высокие уровни у нее, каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнен здорово, очень пролетно, как и тройной лутц + двойной аксель. С сольным риттбергером в три оборота не возникает проблем, как и с вращениями — четвертый уровень. Какая молодец, как она поборолась»! Пошла после больного падения с четверного сальхова на еще один в каскаде — это дорогого стоит. Да, были ошибки, но молодец все равно!

15:41

Алина Горбачева закрывает первую разминку.

15:40

Парамонова набирает за свой произвольный прокат 120,87 балла. Общая сумма — 188,01 балла.

15:38

Первым элементом у Парамоновой стоит тройной лутц, но подводит ось, и падает с прыжка фигуристка, прикладываясь об лед. Каскад тройной лутц + тройной тулуп зато получается хорошо, как и сольный двойной аксель. Хорошие вращения у Парамоновой на четвертый уровень, красиво она смотрится на льду, очень изящно. Тройной флип — красивый, уверенный, с каскадом тройной риттбергер + двойной тулуп проблем не возникает, как и с каскадом двойной аксель + ойлер + тройной сальхов. Тройной риттбергер тоже у нее получается. И в целом хорошо справляется со своей программой Парамонова, если бы не стартовая ее ошибка...

15:35

Мария Парамонова выходит на лед.

15:35

115,55 балла — именно столько набирает Федянина за произвольную программу, что дает ей в общей сумме 176,51 балла.

15:32

Федянина в интересном черном блестящем костюме начинает свой прокат с каскада тройной лутц + тройной тулуп, который получается отличным. а вот дальше срыв, не выходит у фигуристки флип. Зато каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов просто замечательно у нее получается. Хорошая хореография у Виктории, вращения на четвертый уровень, спокойно она чувствует себя на льду. Тройной лутц не получается: сначала касается льда рукой фигуристка, но это не помогает удержаться от падения. Зато каскад тройной риттбергер + двойной тулуп хорошим выходит, как и сольный риттбергер в три оборота. Двойной аксель получается тоже. Да, не все получилось сегодня у Виктории, но очень старалась она, и в целом весьма и весьма достойное выступление.

15:27

Виктория Федянина покажет свою произвольную программу.

15:26

Латушкина получает за произвольную программу 92,26 балла. Ее общая сумма — 145,10 балла.

15:24

Ох, как эффектно начинает Латушкина и делает колесо на льду! А первый элемент она, к сожалению, срывает — «бабочка» на лутце, к сожалению. Зато тройной флип чисто прыгает спортсменка, покоряется и каскад двойной аксель + тройной тулуп. А вот следом вновь ошибка — падение после тройного риттбергера. К тройному лутцу в каскаде только двойной тулуп прикреплен, и аксель + ойлер + тройной сальхов получается с одинарным первым прыжком. Еще и тулуп сольный оказывается только в два оборота. К сожалению, совсем не пошла программа у Агнеты, а ведь достаточно интересно в целом эта фигуристка смотрится на льду, но, увы, не сегодня.

15:20

Агнета Латушкина на льду.

15:19

Нестерова за произвольную программу набирает 110,39 балла. Общая сумма — 161,89 балла.

15:17

Нестерова начинает свое выступление с каскада тройной лутц + тройной тулуп, хорошим он получается, без ошибок, как и сольный тройной флип. Покоряются Виктории и тройной риттбергер и двойной аксель. Осторожничает фигуристка при исполнении прыжковых элементов, но эта осторожность играет ей на руку — в первой части программы все четко. Во второй части Нестерова исполянет каскад тройной риттбергер + двойной тулуп, следом каскад тройной лутц + двойной тулуп + двойной риттбергер. Сольный тройной сальхов тоже получается. Да, не самая высокая базовая стоимость у ее программы, но зато чисто откатывает спортсменка, и это важно.

15:13

Виктория Нестерова открывает соревнования.

15:07

Первая разминочная группа выходит на лед.

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14:55

А вот так выглядят итоги короткой программы, которая состоялась вчера.

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100%
14:50

Соревнования начнутся в 15.00 по московскому времени.

14:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у женщин на чемпионате России.

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