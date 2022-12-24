«Отправлюсь в бар за хот-догами и начос»: как Овечкин празднует второе место в списке снайперов НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал дубль и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории. По ходу матча Овечкин оставил пожелание своей семье на родном языке, а после выдал трогательную речь, поблагодарив партнеров за игру. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что погоня за Гретцки будет успешной, если 37-летнему россиянину удастся обойтись без травм.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипег Джетс» и поднялся на чистое второе место в списке снайперов лиги за всю историю.

О том, что происходило на льду в этой игре, можно прочесть здесь:

В этом тексте мы разберем все то, что окружало очередной рекорд Ови за пределами игровой площадки.

«Величайший гол в пустые ворота в истории

Практически каждый матч на «Кэпитал Уан арене» на время погони Овечкина за достижением Уэйна Гретцки превращается в маленький спектакль. Никто не знает, забьет ли Александр, а если забьет, то сколько? Минувшей ночью все сложилось — посмотрите, как стадион встретил 802-й гол Овечкина в регулярке.

Первые слова капитана «Кэпс» зрители услышали прямо по ходу игры — Овечкин в прямом эфире на русском языке поблагодарил семью за поддержку.

«Мамочка, папочка, Настя, Сережа, Илюша — я вас очень люблю! Мишаня, спасибо большое!» — сказал бомбардир.

Немного поиронизировали над рекордным голом авторы подкаста Spittin' Chiclets, подколов Овечкина за заброшенную шайбу в пустые ворота.

«Величайший гол в пустые ворота в истории. Ови вышел на единоличное второе место по количеству голов в НХЛ», — говорится в сообщении.

Сразу после гола на медиакубе «Кэпитал Уан Арены» появилось видеопоздавление от Марка Хоу, сына Горди Хоу, достижение которого по голам и превзошел Овечкин.

«Ты один из очень немногих хоккеистов, которые вызывают у меня вау-эффект. Ты объединяешь фанатов. Ты сделал то, чем гордились бы мои мать и отец, и я знаю, что если бы они были с нами, они находились бы сегодня на этом хоккейном матче.

Они были бы первыми, кто поздравил тебя. Итак, от имени семьи Хоу мы хотим поздравить тебя с отлично выполненной работой, и теперь пришло время поставить новые цели. Поздравляю!» — сказал Хоу-младший.

После сирены об окончании игры хоккеисты «Виннипега» в полном составе поздравили Александра Овечкина с рекордным голом. Главный тренер «Джетс» Рик Боунесс назвал поведение своих подопечных отличным примером хоккейной этики.

«Ребята знали, что так будет правильно поздравить Ови. Это говорит о его стойкости и характере, о его рабочей этике. Он молодец, правда», — приводит слова Боунесса пресс-служба НХЛ.

Россиянин в свою очередь заявил, что не ожидал благодарностей от целого состава «Виннипега».

«Нет, я не думал, что их команда останется на льду. Но это уважение к другим ребятам, которые играют. Это история, которая происходит сейчас. Дай бог, чтобы кто‑то ее творил. Мне было очень приятно», — передает слова Овечкина «Матч ТВ».

В раздевалке после матча Александр сказал трогательную речь и едва сдержал слезы.

«Я сейчас расплачусь. Я люблю вас, ребята! Спасибо вам огромное!» — сказал Овечкин.

В общении с журналистами главный страйкер НХЛ был расслаблен. Среди ближайших планов игрока — вкусно поесть и отдохнуть после важной победы.

«Шаг за шагом, ребята! Теперь впереди меня только один игрок. Но не будем торопиться. Впереди еще и Рождество. Я хочу провести это время с семьей, насладиться этим моментом, немного расслабиться и отдохнуть.

Прямо сейчас отправлюсь в бар. Хот-доги, начос, ну, вы знаете. Почему бы и нет?» — передает слова Овечкина журналист Сэмми Силбер в соцсетях.

Анастасия Шубская, супруга Александра Овечкина, в своих соцсетях показала, что фанаты клуба оставили баннер прямо у дома россиянина после его исторического достижения.

Поклонники «Кэпиталз» повесили баннер прямо на воротах перед домом Овечкина, порадовав жителей района.

Татьяна Овечкина, мама Александра и двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, также следила за прошедшим матчем.

«Хороший матч, «Вашингтон» победил, молодцы. Конечно, мы с папой Саши смотрели игру. Очень довольны, праздничная церемония тоже получилась очень красивой. Сашка – молодец, что превзошел очередное достижение.

Мы рады, что болельщики к нему так хорошо относятся, в том числе и наши, которые его всегда поддерживают, болеют за него.

Желаю продолжать болеть и аплодировать в том же духе! После игры как обычно созвонились с сыном, поздравили друг друга, у нас это традиция. Мы всегда общаемся», — заявила Овечкина «Чемпионату».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что главным фактором в успешности погони за Уэйном Гретцки является отсутствие травм.

«Поздравляю Александра! Теперь дорога к рекорду Гретцки открыта! Когда он сможет его побить? Тут нельзя прогноз дать, такое не прогнозируешь. Главное, чтобы травмы обошли его стороной, а с голами все у него будет хорошо. Он уже вошел в историю мирового хоккея», — заявил Кожевников.