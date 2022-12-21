«Золотую перчатку» — к паху, лицо Мбаппе — на куклу». Вратарь Аргентины повел себя вызывающе после победы

Эмилиано Мартинес получил «Золотую перчатку» чемпионата мира по футболу в Катаре, 18 декабря 2022 года

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, признанный лучшим вратарем чемпионата мира по футболу в Катаре, во время празднования заветного титула совершил множество оскорбительных действий по отношению к сборной Франции, ее лидеру Килиану Мбаппе и даже врученной ему «золотой перчатке».

Лучший вратарь турнира

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем чемпионата мира по футболу в Катаре. И это решение ни у кого не вызывало никаких сомнений и вопросов.

Мартинес играл очень хорошо весь турнир, но кроме того был надежен в решающих ситуациях, что позволило Аргентине прийти к чемпионскому титулу.

Голкипер «Астон Виллы» в четвертьфинале выиграл послематчевую серию пенальти у сборной Нидерландов, отразив два удара «оранжевых».

Ну а в главном матче турнира против сборной Франции уже в добавленное ко второму дополнительному тайму время аргентинский вратарь успел сократить угол обстрела и ногой потащить убойный удар Рандаля Коло-Муани, чем спас «альбиселесте» от катастрофы.

Ну а дальше была серия пенальти, в которой голкипер проявил себя мастером психологических трюков, причем далеко не в первый раз. Ранее на чемпионате мира он таким же образом в послематчевой серии морально уничтожал голландцев.

Против Франции его поступки разбирал спортивный психолог Гейр Жордет, отметивший продуманность и эффективность действий вратаря.

Сначала он ушел в штрафную первым и там встретил визави и коллегу Уго Льориса, как бы показав, что это его дом. Затем пожал руку Килиану Мбаппе, пытаясь сбить того с толку дружелюбием.

Дальше, исследуя границы дозволенного арбитром, аргентинец попросил проверить точку установки мяча. Когда Шимон Марчиняк посмотрел и сказал, что Мбаппе поставил мяч правильно, Эмилиано поднял большой палец.

Лидера сборной Франции все это не смутило, а вот бивший следующим Кингсли Коман после еще одной проверки установки мяча с нервами не справился и не переиграл оппонента.

Дальше перед ударом Орельена Тчуамени вратарь Аргентины сначала забрал мяч себе в руки, заводил с ним болельщиков за воротами, а потом выбросил снаряд на угол штрафной так, что полузащитнику «Реала» пришлось идти за ним самому.

За этот явный акт неуважения аргентинец удостоился только устного внушения от Марчиняка, что вряд ли как-то повлияло на поведение игрока, а вот Тчуамени не попал с точки в створ. И Мартинес к тому же еще и угадал направление удара, после чего отпраздновал промах француза танцем.

Ну и перед последним ударом сборной Франции вратарь кричал Коло-Муани, что наблюдает за ним, в конце концов вынудив Марчиняка достать запоздалый «горчичник». И хотя форвард немецкого «Айнтрахта» забил, победила все равно Аргентина, чьи футболисты реализовали все четыре попытки.

«Игры разума Эми Мартинеса серьезные, непредсказуемые и просчитанные. Он Макиавелли в футболе, и он побуждает других копировать его и предпринимать контрмеры. После такого перформанса на самой большой сцене в мире любопытно посмотреть, как это будет развиваться в будущем», — подытожил Жордет.

Дерзость и трофей у гениталий

Но по-настоящему раскрылся Мартинес уже во время празднования чемпионского титула. Вся Аргентина пустилась во все тяжкие после выигранного спустя 36 лет титула чемпионов мира, и первыми это сделали игроки сборной. Но голкипер выделялся даже на их фоне.

Сразу после окончания серии пенальти и первой радости на поле Мартинес подошел к сидевшему убитым горем на газоне Мбаппе. Форварда «трехцветных» в этот момент утешал президент Франции Эммануэль Макрон.

Вратарь присел на корточки и пожал сопернику, забившему ему в финале три мяча, а потом еще и послематчевый пенальти, руку, как бы тоже утешая. Однако при этом аргентинец трепал форварда «ПСЖ» по щекам столь сильно, что это не выглядело дружеским жестом.

Затем во время награждения, получив приз лучшего вратаря турнира, он зачем-то приложил «золотую перчатку» перпендикулярно к паху и потряс трофеем.

«Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает», – рассказал потом вратарь «Астон Виллы» для радио La Red, объясняя свое поведение.

Ну а уже в раздевалке радостные аргентинцы по-разному сходили с ума, например, делая сальто в мусорный контейнер. Среди прочего вся команда затянула песней слова «минута молчания», на что Мартинес добавил: «Для Мбаппе, который умер».

Все это попало на видео и разлетелось по интернету. При этом у вратаря действительно особое отношение к звездному нападающему. Виной всему, видимо, слова Килиана, сказанные в интервью до турнира.

«У европейцев есть преимущество, потому что мы играем матчи высшего уровня – у нас есть Лига наций, например. А у Аргентины и Бразилии этого нет. В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Поэтому, если посмотреть на последние чемпионаты мира, постоянно побеждали европейские сборные», — высказался Мбаппе еще в мае.

«Он недостаточно разбирается в футболе. Никогда не играл в Южной Америке. Если у тебя не было такого опыта, не стоит давать комментарии», — парировал Мартинес перед стартом ЧМ-2022, когда журналисты напомнили о тех словах нападающего.

Глумление над Мбаппе

Не отпустил вратарь Килиана и на чемпионском параде. Еще ночью после прилета в Аргентину, когда вся сборная каталась на автобусе по улицам Буэнос-Айреса, Мартинес нашел куклу черепашки-ниндзя и отдал ее Месси. Это явная отсылка к лучшему бомбардиру мундиаля, которого давно сравнивают с Микеланджело из знаменитого мультфильма за внешнее сходство.

Ну а на дневном параде Мартинес пошел еще дальше и принес куклу младенца, на голову которой наклеил лицо плачущего Килиана. Аргентинцы отмечали с болельщиками свой титул, размахивая этой куклой.

Очевидно, что противостояние с Мбаппе может выйти на новый уровень, вот только 30-летний Мартинес выступает в «Астон Вилле», где впервые стал основным вратарем в команде топ-чемпионата, и не играет в Лиге чемпионов.

За свою карьеру он провел за шесть лет в АПЛ 15 матчей за лондонский «Арсенал», и это самый большой его клуб. Далеко не факт, что его пригласят в команду сильнее.

Также нет уверенности, что через четыре года Мартинеса позовут в сборную Аргентины на чемпионат мира в США, Канаду и Мексику. А если и позовут, не факт, что он там будет основным.

Стыд или памятник

К поведению лучшего голкипера катарского мундиаля в футбольном мире отнеслись по-разному. У многих его оскорбительные и непоследовательные действия вызывают недоумение.

«Эмилиано Мартинесу не надоело выставлять себя дураком? Сперва он утешил Мбаппе, потом спел, что он «умер», хотя Мбаппе забил четыре гола. Потом наклеил лицо Мбаппе на куклу младенца.

И все это после того, как он приложил трофей к гениталиям, когда за ним наблюдали миллионы людей. Это прискорбно», – написал Хуанфе Санс из El Chiringuito TV.

Другие, напротив, хвалят харизматичность и непримиримость голкипера.

«Памятник для Эмилиано Мартинеса, пожалуйста», – попросил бывший форвард сборной Италии и «Вильярреала» Джузеппе Росси.