Штанга испортила историческое достижение Овечкина, но он смог обойти легенду НХЛ

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду в овертайме обыграл «Детройт» — команду, в составе которой большую часть карьеры провел легендарный Горди Хоу. Именно от него лишь на одну шайбу в списке лучших снайперов НХЛ отстает лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин. В этот раз он не смог догнать знаменитого канадца, хотя этого ждали даже сыновья Хоу, специально приехавшие посмотреть матч. Тем не менее Овечкин установил другое достижение, обойдя Бобби Орра по результативным передачам. «Газета.Ru» — о новых достижениях Великой восьмерки и других успехах россиян в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:3 ОТ

Почетными гостями матча в столице США стали Марк и Марти Хоу — сыновья легендарного Горди Хоу, второго снайпера в истории НХЛ. Они прибыли в Вашингтон специально ради того, чтобы увидеть, как капитан «столичных» Александр Овечкин побьет достижение их знаменитого отца. На счету Хоу была 801 шайба за карьеру, тогда как у Овечкина на данный момент 800 голов.

Александр Овечкин, признанный перед матчем первой звездой недели, заявил, что был бы рад обойти Хоу именно в игре с «Детройтом». Но все же Ови предпочел не загадывать.

«Конечно, было бы неплохо обойти Хоу в матче против его «Детройта». Но никогда не знаешь, что может случиться.

Мы виделись с ним лишь однажды на Матче звезд, это было давно. Обсуждали клюшки и то, чем они отличаются», — рассказал Овечкин журналистам.

Матч при этом начался не под диктовку «Вашингтона» — напротив, гости чувствовали себя вольготно на «Кэпитал Уан-Арене». К первому перерыву они вели уже со счетом 2:0 благодаря голам Давида Перрона и Оскара Сундквиста. Ситуация изменилась во втором периоде: хозяева перехватили инициативу и буквально осадили ворота соперников. Овечкин мог открывать счет, но шайба после его броска с близкого расстояния попала в штангу.

Не забив, Ови выступил в качестве ассистента, на 36-й минуте выложив передачу Нику Дауду.

Тот свой шанс использовал, ну а Овечкин обошел легендарного Бобби Орра по числу результативных передач за карьеру и вышел на чистое 70-е место — теперь на счету россиянина 646 голевых пасов.

Тем временем Дауду понадобилось всего 11 секунд, чтобы оформить дубль. Отметим, что в концовке второй 20-минутки произошел эпизод, который остался без внимания судей: вратарь «Детройта» Вилле Хуссо, выставив клюшку, сбил с ног проезжавшего мимо Овечкина. Впрочем, сам Александр не особенно протестовал.

В начале третьего периода Лукас Рэймонд вновь вывел «Ред Уингз» вперед, но минуту спустя Эрик Густаффсон сравнял счет, а в овертайме победу «Вашингтону» принес российский хоккеист — но не Овечкин.

Настоящим героем матча стал защитник Дмитрий Орлов, который мощным броском зафиксировал седьмую победу «Кэпс» в последних восьми матчах.

«Когда вы уступаете 0:2, у вас два варианта: либо принять поражение, либо постараться победить. Наши ребята изо всех сил старались вернуться в игру и в итоге забили нужные голы», — подвел итоги матча главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

«Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:5

Среди прочих состоявшихся минувшей ночью матчей выделяется игра в Ванкувере, где местные «Кэнакс» крупно уступили «Сент-Луису». Гости забросили пять шайб, и самое активное участие в них приняли россияне.

Одним из героев встречи стал Владимир Тарасенко, оформивший ассистентский хет-трик. Кроме того, голевой пас в свой актив записал Иван Барбашев.

Отметим также, что единственная шайба «Ванкувера» — тоже на счету россиянина, ее автором стал Илья Михеев.

Другие матчи

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» — 7:3

«Коламбус Блю Джекетс» — «Даллас Старз» — 1:2

«Нэшвилл Предаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3 ОТ

«Колорадо Эвеланш» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:0 Б

«Вегас Голден Найтс» — «Баффало Сэйбрз» — 2:3

«Аризона Койотс» — «Монреаль Канадиенс» — 2:3 ОТ