Его рекорд с трудом повторил Роналду: иранские власти хотят казнить легенду футбола

Издание Caliber.az утверждает, что в отношении второго бомбардира на уровне сборных в истории футбола Али Даеи вынесен смертный приговор за поддержку массовых беспорядков в Иране. Известно, что футболист был задержан 27 октября, а за месяц до этого у него отобрали паспорт за активную поддержку протестов в соцсетях. Ему было запрещено покидать страну.

Известно, что спортсмен планировал принять участие в акции, посвященной памяти 22-летней девушки Махсы Амини. В сентябре этого года она была задержана полицейскими в Тегеране за «неправильное ношение хиджаба», а спустя полтора часа ее доставили из отделения полиции в больницу.

По официальной версии, у Амини случился сердечный приступ и инсульт. Однако местные правозащитники заявили, что полицейские жестоко избили девушку в участке, что привело к почечной недостаточности.

Издание Rundfunk Berlin-Brandenburg со ссылкой на курдскую правозащитную организацию Hengaw сообщало, что Даеи находился в отеле с бывшим голкипером сборной Ирана Хамедом Лаком: оба готовились выйти на митинг в городе Секкез. Однако за ними вели наблюдение спецслужбы, и они были задержаны в тот момент, когда началась акция протеста.

По информации издания Report, помимо Даеи, который сейчас находится под стражей, будут казнены еще 15 тысяч человек. Однако официального подтверждения этим данным пока нет.

Даеи активно вел свои соцсети и откровенно выражал поддержку протестному движению, которое возникло после гибели Махсы Амини.

В последней на данный момент записи в соцсетях футболист сообщил: «В эти дни, когда большинству из нас плохо, я ответил «нет» на официальное приглашение ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира с женой и дочерьми. Я остаюсь на родине и выражаю сочувствие всем семьям, которые потеряли своих близких в эти дни.

Надеюсь на светлое будущее для Ирана и иранцев».

В последнее время Али Даеи не выходил в соцсети и до сих пор не опроверг информацию о том, что его приговорили к смертной казни.

11 ноября мюнхенская «Бавария» выразила поддержку футболисту, который защищал цвета немецкой команды с 1998 по 1999 год.

«Бавария» находится в постоянном контакте с немецким послом в Тегеране, поскольку в последнее время мы беспокоимся за судьбу наших бывших футболистов. Мы проявляем к ним безраздельную солидарность», — говорилось в сообщении «Баварии» в соцсетях.

После задержания Даеи группа иранских спортсменов потребовала исключить страну из числа участников чемпионата мира по футболу, который стартует 20 ноября в Катаре. Данное обращение было направлено в Международную организацию футбола (ФИФА).

«ФИФА должна выбрать сторону. Нейтралитет со стороны ФИФА — это не вариант, учитывая, что иранская футбольная федерация не была нейтральной, а была мобилизована для усиления угнетения и систематического исключения женщин из спортивной экосистемы.

Помимо женщин, иранское правительство также заглушило голоса нескольких спортсменов в стране и ущемило их права высказываться. Игроки национальной сборной — такие, как Хоссейн Махини, Ареф Голами — и известные бывшие игроки — такие, как Али Карими и Али Даеи, — подвергались тюремному заключению, преследованиям или угрозам со стороны правительства. Настало время ФИФА принять меры», — говорится в заявлении.

Интересно, что еще до задержания у Даеи отобрали паспорт из-за поддержки акций протеста в стране. Бывшему футболисту, который тогда вернулся в Тегеран из Стамбула, также сообщили о запрете покидать территорию Ирана.

Европейским любителям футбола Даеи известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», берлинскую «Герту» и «Арминию» из Билефельда. В составе «Баварии» он стал финалистом Лиги чемпионов сезона-1998/99, где его команда в драматичном матче уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2). В том же сезоне он стал чемпионом Германии и Кубка немецкой лиги.

Также Даеи выступал за сборную страны, забив за нее 109 мячей. До 2021 года он был лучшим бомбардиром национальных команд за всю историю футбола, пока его не обогнал португалец Криштиану Роналду.

«Поздравляю Роналду, которому осталось забить один мяч, чтобы побить мой мировой рекорд по голам за сборную. Для меня большая честь, что этот рекорд будет принадлежать великому чемпиону, который вдохновляет людей и влияет на жизнь во всем мире. Вперед, Криштиану!» — написал Даеи в соцсетях, когда Роналду только повторил его рекорд.

В качестве тренера Даеи приводил местную «Сайпу» к победе в чемпионате Ирана, а также становился двукратным обладателем национального Кубка с «Персиполисом».

Также он успел потренировать сборную Ирана, с которой в 2008 году стал победителем Кубка Федерации футбола Западной Азии.

Ранее в Иране уже казнили известного спортсмена — борца Навида Афкари. По версии правительства, мужчина принимал участие в создании неких спецгрупп для свержения действующего режима и в убийстве агента безопасности.

27-летний Афкари был казнен через повешение в тюрьме Адель-Абад. Перед этим ему нанесли 74 удара плетью. Адвокат обвиняемого впоследствии рассказал, что его клиенту не дали увидеться с семьей перед смертью, как того требует иранское законодательство.