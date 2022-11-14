Овечкина удалили после удара клюшкой по лицу соперника, Сергачев вошел в историю НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел сокрушительное поражение от «Тампы-Бэй Лайтнинг», проигрывая 0:4 уже после первого периода. Все четыре гола «Тампы» организовал российский защитник Михаил Сергачев, который благодаря такой результативности побил исторический рекорд своего клуба и повторил уникальное достижение НХЛ. Александр Овечкин отличился только ударом клюшкой в лицо сопернику, удалением и катастрофически низким показателем полезности.

Александр Овечкин до сих пор не может вернуться в свою лучшую форму и вытащить «Вашингтон» со дна турнирной таблицы Восточной конференции.

На счету россиянина сейчас восемь голов в 17 матчах — он занимает лишь 30-е место в гонке снайперов НХЛ этого сезона.

В матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг» Овечкин снова не отличился голами и вообще не набрал никаких очков, закончив встречу с показателем полезности «-2».

Более того, нападающий подвел «Вашингтон», когда удалился на целых четыре минуты во втором периоде — высоко поднял клюшку и зарядил по лицу форварду «Тампы» Стивену Стэмкосу.

Всего в текущем сезоне у Великой Восьмерки показатель полезности «-14», что является катастрофой. Хуже него помогает своей команде только нападающий «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайру, у которого «-16».

Зато приятно порадовали российские игроки «Тампы», и больше всего — защитник Михаил Сергачев, который внезапно исполнил роль заправского нападающего.

Только в первом периоде россиянин набрал четыре (!) очка — два гола и два ассиста.

Сергачев открыл счет уже на второй минуте идеальным броском с дальней дистанции, а на 17-й оформил дубль — снова выстрелил практически от синей линии.

Между двумя голами он еще и успел отдать две голевые передачи. Сначала аккуратно отдал пас в правый круг вбрасывания, откуда Никита Кучерова в касание поразил створ ворот.

А затем Сергачев помог отличиться американскому защитнику Нику Пербиксу, начав атаку в своей зоне. Аналитики НХЛ засчитали действия россиянина как предголевой пас.

Таким образом, Сергачев чуть ли не единолично организовал счет 4:0 в пользу «Тампы» к перерыву.

Россиянин стал первым защитником «молний» за последние 16 лет, которому удалось набрать четыре очка всего за один период.

Более того, Сергачев вообще первый защитник «Тампы» в истории, который смог показать такую результативность именно в стартовом периоде матча.

Наконец, россиянин повторил рекорд НХЛ по числу баллов, набранных защитником в любую 20-минутку матча. В последний раз четыре очка за один период набирал защитник «Сент-Луис Блюз» Морган О'Райлли в октябре 2019 года.

После такого перформанса становится понятно, почему летом «молнии» продлили контракт с Сергачевым, подняв ему зарплату с $4,8 млн до $8,5 млн в год.

Россиянин был признан первой звездой этого матча, а также всего игрового дня НХЛ.

Ассистент главного тренера «Вашингтона» Кевин Маккарти, который исполнял обязанности Питера Лавиолетта, попавшего в COVID-протокол, после матча эмоционально высказался о проваленном первом периоде.

«Мы вышли на лед, но показали себя совершенно не готовыми к игре. Казалось, будто мы пытаемся запрыгнуть в вагон поезда, который уже набрал ход. Игроки «Тампы» постоянно выигрывали борьбу за шайбу. Это были ужасные, кошмарные 20 минут», — приводит слова Маккарти официальный сайт НХЛ.

Благодаря этой победе «Тампа» набрала 17 очков и поднялась на седьмое место Восточной конференции, а «Вашингтон» с 16 баллами остался на 12-м.