Битва россиян: Медведев сражается с Рублевым на Итоговом чемпионате. LIVE

Двойная ошибка у Даниила, при этом Рублев потребовал челлендж, который подтвердил, что первой подачей Медведев пробил в аут. 0:30.
Шикарная волевая победа Медведева в первой партии, Даниил уступал 1-4, но довел игру до тай-брейка, где также проигрывал. Однако в итоге он взял сет, и это, не исключено, мощно ударит по Рублеву с психологической точки зрения. Андрей привычно пошел выяснять отношения с судьей, но на текущие расклады это не повлияет.
Линейные вновь ошиблись, не засчитав первую подачу Даниила. Он берет челлендж, и вновь на повторе видно, что мяч в линии.
Рублев, казалось бы, принял в аут, но запросил челлендж, и повтор показал, что линейный ошибся! Очко переигрывается.
С трудом Даниил принимает очень мощную подачу, Рублев в ответ укоротил — Медведев успел, но мяч от троса улетел за корт. 3:1.
Вынудил Рублев оппонента ошибиться, Медведев бьет в сетку, и у Андрея двойной сетбол на приеме. 15:40.
Рублев вышел к сетке, но не сумел навязать борьбу, Медведев отправил мяч ему за спину. Обратный брейк! 5-4.
Далеко за задней линией принимает Медведев, мяч от троса переваливается на половину Рублева. 15:30.
Андрей не справляется с приемом, второй гейм Медведев берет под ноль и не отпускает соперника далеко. 4-2.