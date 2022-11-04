Овечкин повторил рекорд Горди Хоу, Кузьменко оформил первый хет-трик в НХЛ

В очередной игровой день Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» в гостях потерпел третье подряд поражение, уступив «Детройту» 1:3. Единственную шайбу у «столичных» забросил Александр Овечкин, повторив тем самым рекорд Горди Хоу по голам за один клуб. Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко оформил хет-трик в игре с «Анахаймом» и установил историческое клубное достижение. «Газета.Ru» — о главных событиях дня с участием российских хоккеистов.

«Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1

«Вашингтон» свалился в пике. В цело начав сезон неровно, сейчас «столичные» потерпели третье поражение кряду, и не спасает их даже Александр Овечкин, который, впрочем, тоже далек от своей идеальной статистики. Тем не менее, именно он стал автором единственной шайбы «Кэпс» в выездном матче с «Детройтом».

Россиянин открыл счет на 28-й минуте, после паса Евгения Кузнецова привычным образом поразив ворота из левого круга вбрасывания. Однако магия Ови и его «офиса» в этот раз не помогла «Вашингтону».

Иных результативных действий российский капитан команды в матче не совершил, а вот хозяева свои шансы использовали. До второго перерыва Лукас Рэймонд сравнял счет, в концовке Эндрю Копп вывел «Детройт» вперед, и уже на последних секундах Дилан Ларкин точным броском в пустые ворота подвел итог встречи.

Несмотря на неудачу, лично для Овечкина гол стал очередной вехой. Он сравнялся с рекордом легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб — россиянин забросил 786 шайб за «Вашингтон». Сам он без ложной скромности признал, что воодушевлен покорением этой планки.

«Конечно, это большое достижение. Я провел всю карьеру в «Вашингтоне», и повторить рекорд легендарного хоккеиста — это довольно круто»,

— заявил после матча Овечкин.

Марк Хоу, сын ушедшего из жизни в 2016-м году знаменитого канадца, выразил уверенность, что его отец первым бы поздравил Александра с этим достижением. Он также напомнил, что Овечкину осталось совсем немного, чтобы догнать Горди по другому показателю: Великая восьмерка на 15 голов отстает от Хоу в списке лучших снайперов лиги. У россиянина на данный момент 786 шайб, Хоу в свое время забросил 801. А рекордсменом пока еще остается великий Уэйн Гретцки с 894-мя голами, но Марк Хоу верит, что и эту планку Ови сможет покорить.

«Чтобы хотеть забивать и быть лучшим снайпером, нужно оставаться голодным до голов. У Алекса это получается, и меня это ничуть не удивляет. Знаю, что если бы папа был сейчас здесь, он бы следовал за Овечкиным. У папы были отличные отношения с Гретцки, они с мамой ездили за ним до тех пор, пока Уэйн не побил папин рекорд по очкам. Уверен, они и сейчас были бы здесь, чтобы поддержать Алекса в его великом достижении. <…>

Ови любят в «Вашингтоне», это культовый игрок, который продолжает подниматься к вершинам. Если в НХЛ и есть снайпер лучше, то я такого не встречал.

Побить любой рекорд Горди Хоу — это невероятное достижение», — цитирует Марка Хоу NBC Sports.

Если от снайперского достижения Гретцки Овечкина отделяет 108 голов, то другой рекорд легенды хоккея совсем близок. В матче с «Детройтом» капитан «Вашингтона» забросил свою 400-ю шайбу на выезде и по этому показателю отстает от Гретцки всего на два гола. Таким образом, совсем скоро Александр сможет стать новым рекордсменом лиги по голам в гостевых матчах.

Отметим также и еще один рекорд, который скоро, несомненно, покорится россиянину. Минувшей ночью он в 64-й раз открыл счет в выездном матче. По этому показателю он вплотную приблизился к историческому достижению Бретта Халла — тот 65 раз за карьеру забивал первую шайбу в гостях.

«Ванкувер Кэнакс» — «Анахайм Дакс» — 8:5

Пока Овечкин продолжает гнаться за мыслимыми и немыслимыми рекордами, в НХЛ восходит новая российская звезда. 26-летний Андрей Кузьменко закрепляется в роли лидера «Ванкувера», в очередной раз он доказал это в сверхрезультативном матче против «Анахайма», в котором он оформил хет-трик.

При этом первым результативным действием Андрея в матче стал ассист — на 30-й минуте он сделал голевую передачу Элиасу Петтерссону, а еще одним ассистентом в этом эпизоде выступил Илья Михеев.

Забивал Кузьменко уже в третьем периоде — сначала он реализовал большинство на 46-й минуте, а в концовке отличился дважды в течение двух минут, одна из его шайб оказалась победной.

Андрей очень эмоционально отметил третий гол — неудивительно, он оформил первый хет-трик в заокеанской карьере. Он также вошел в историю клуба, став четвертым игроком «Ванкувера» за минувшие 20 лет, которому удавалось трижды поразить чужие ворота в течение одного периода. Начиная с 2002 года, это делали Маркус Нэслунд, Микаэль Самуэльссон и Бо Хорват.

Кузьменко заслуженно был признан первой звездой матча и после игры в раздевалке получил от одноклубников приз лучшему игроку встречи. В отличие от празднования на льду, здесь Андрей был уже сдержан. Он поблагодарил партнеров и напомнил о следующем матче.

«Спасибо, ребята. Мы проделали хорошую работу, надо готовиться к следующей игре»,

— сказал Кузьменко.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Каролина Харрикейнз» — 3:4 Б

На своем льду «Тампа» играла с «Каролиной» и не смогла продлить победную серию до четырех матчей. Хозяевам не смог помочь и Никита Кучеров, забросивший одну из шайб. Также очко за ассист заработал Михаил Сергачев. До 53-й минуты «молнии» вели в счете 3:2, но затем пропустили от Брэди Шея. Счет остался равным до окончания основного времени, не изменился он и в овертайме, а в серии буллитов точнее оказались гости — победный бросок на счету Себастьяна Ахо. Отметим, что в составе гостей результативную передачу в актив записал Андрей Свечников.

Несмотря на поражение «Тампы», нельзя не выделить российского голкипера «молний» Андрея Василевского, отразившего невероятные 52 броска. Всего во второй раз в истории вратарь «Лайтнинг» заблокировал более 50 бросков — и это вновь оказался Василевский. Клубный рекорд он установил в 2019 году, отразив 54 броска в игре с «Вашингтоном».

По итогам матча с «Каролиной», хоть его команда и проиграла, Андрей справедливо был признан первой звездой встречи.

«Сент-Луис Блюз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:5

На своем льду «Сент-Луис» крупно уступил «Айлендерс», эта неудача стала для «блюзменов» уже шестой подряд. Тем обиднее, что старания российских игроков команды не принесли ей пользы.

Счет в матче на 9-й минуте открыл Владимир Тарасенко, и до первого перерыва хозяева удерживали лидерство.

Но в самом начале второго периода Кайл Палмьери сравнял счет, а затем в течение 10 минут «островитяне» забросили еще три шайбы.

В заключительной 20-минутке Роберт Томас после ассистов Тарасенко и Ивана Барбашева подарил «Сент-Луису» слабую надежду. Однако бросок Жана-Габриэля Пажо в пустые ворота на последних минутах вынудил хозяев смириться с очередным поражением. Пажо, к слову, ассистировал россиянин Александр Романов.

Второй звездой матча был признан российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин. Его визави из «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон по окончании второго периода был настолько раздосадован неудачным отрезком, что попытался спровоцировать оппонента на драку, толкнув его плечом по пути в раздевалку. К чести Ильи, он никак на это не отреагировал, и конфликт погас в зародыше.

«Аризона Койотс» — «Даллас Старз» — 2:7

Среди других результатов дня выделим разгромную выездную победу «Далласа» над «Аризоной». В состав гостей заброшенной шайбой и голевой передачей отметился россиянин Денис Гурьянов. Этот гол стал для него первым в сезоне. И именно Гурьянов открыл счет в матче, поразив ворота «Аризоны» уже на второй минуте.