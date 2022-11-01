«Еда превратилась в кошмар»: гимнастки обвинили тренеров в травле из-за лишнего веса

19-летняя итальянская гимнастка Нина Коррадини высказалась о жестоком отношении тренерского штаба национальной сборной. В беседе с журналистом La Repubblica спортсменка заявила, что тренеры унижали ее из-за лишнего веса, на протяжении двух лет запрещая ей питание в достаточном количестве. На фоне жестких тренировок у гимнастки развилось расстройство пищевого поведения (РПП), из-за чего теперь каждый прием пищи ей дается с трудом. Вице-чемпионка Олимпийских игр в Атланте Яна Батыршина в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила, что подобный подход со стороны тренеров неприемлем, и что в настоящее время спортсменки сами следят за своим весом.

30 октября в итальянской газете La Repubblica вышло интервью бывшей гимнастки национальной сборной Нины Коррадини. В нем спортсменка рассказала о систематических унижениях со стороны тренерского штаба во время тренировочного процесса, а также о жестком контроле питания и тотальных запретах.

«Для тренеров я была просто пешкой»

Коррадини попала в юниорскую команду Италии в 15-летнем возрасте. Вот, как она вспоминает тренировки в то время:

«Контрольное взвешивание проходило ежедневно после завтрака. Я старалась не стоять впереди, а шла в конце очереди, чтобы не быть униженной перед другими. Тренер каждый день повторяла мне: «Какой позор! Меньше ешь! Как ты можешь смотреть на себя в зеркало?».

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Я никогда не ела перед ним. Иногда я тайно перекусывала, после чего вставала на весы 15 раз за день. Я ела все меньше и меньше и каждое утро взвешивалась.

Два года я терпела каждодневные унижения. Для тренеров я была просто пешкой, не было никакого человеческого отношения», — заявила пострадавшая гимнастка.

Для увеличения количества сжигаемого жира, итальянка стала прибегать к употреблению слабительных препаратов.

«Слабительное обезвоживало, я не ела у меня совсем не было сил. В моем организме было недостаточно железа, у меня появились проблемы со здоровьем. Один раз я упала в обморок, но меня отправили на тренировку, так как это не считалось оправданием для ее пропуска», — сказала Коррадини.

После таких экспериментов у спортсменки развилось расстройство пищевого поведения (РПП), что вынудило ее в возрасте 19 лет завершить профессиональную карьеру, так и не добравшись до основной сборной страны.

«Еда превратилась для меня в кошмар, я думала о последствиях употребления каждого продукта и жидкости. Я не знаю, в курсе ли этой ситуации федерация. О контроле веса, скорее всего, да, а об унижениях — вряд ли», — заключила гимнастка.

В деле будет принимать участие федеральный прокурор

Итальянская федерация гимнастики (FGI) оперативно отреагировала на слова спортсменки, пообещав детально разобраться в произошедшем.

«FGI не терпит никаких злоупотреблений и всегда находится на стороне членов национальной сборной. Гимнастика — это уважение к человеку, торжество таланта и благополучия. Нами были приняты меры для немедленного информирования федерального прокурора и сотрудника по охране о расследованиях и действиях, входящих в их компетенцию.

Федерация стремится улучшить как информирование, так и профилактику подобных инцидентов», — говорится в тексте заявления, опубликованного на официальном портале организации.

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FGI пообещала содействие в расследовании данного дела, уведомив всех, кто мог как-либо пострадать от действий тренеров, о возможности анонимно и конфиденциально поделиться своими историями.

«Сейчас считается, что гимнастки взрослые, ответственные, могут сами отвечать за свои поступки»

Вице-чемпионка Олимпийских игр в Атланте Яна Батыршина в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила, что подобные методы подготовки спортсменок к соревнованиям недопустимы, и что в расположении российской сборной по художественной гимнастике со схожими ситуациями она не сталкивалась.

«Я шокирована, если честно. Не ожидала, что может быть такое на уровне национальной команды. Такие унижения, о которых она говорила. Она сейчас до сих посещает психолога. Такого быть не должно.

Я не буду говорить за других, но у меня такого не было. Несмотря на то, что я склонна к полноте, всю жизнь боролась с лишним весом, но все это было в рамках приличия.

На лишний вес указывали, шла бегать лишний кросс или отказываешь в себе в ужине. У нас было взвешивание три раза в день и то только у тех, у кого существовала такая проблема», — заявила Батыршина.

По ее словам, несмотря на строгий контроль со стороны наставников, до оскорбительного поведения с их стороны никогда не доходило.

«Сейчас в нашей сборной каждая гимнастка отвечает сама за себя, нет никакого контроля. Тренеры могут просто спросить о весе у спортсменок. Считается, что гимнастки взрослые, ответственные, могут сами отвечать за свои поступки.

В мое время нас взвешивали, записывали результаты в книжечку. Я могу отвечать за себя, но никаких унижений не было, к психологу никто не ходил.

Такого быть не должно», — заключила пятикратная чемпионка мира.