«Не было хронических проблем»: российский боец ММА умер от отравления

Российский боец смешанного стиля Александр Писарев скончался в возрасте 33 лет. По предварительным данным, причиной смерти спортсмена послужило отравление опиоидами. Следователи начали проверку по факту гибели Писарева.

О смерти 33-летнего российского бойца ММА Александра Писарева сообщили в команде самого спортсмена. Предварительным диагнозом стало токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в пищевых продуктах, которое привело к смерти.

«Александр Писарев умер во сне, у него не было каких-либо хронических проблем со здоровьем. По предварительным данным смерть наступила в результате пищевого отравления», — рассказали ТАСС в команде спортсмена.

Сообщалось, что боец и его супруга жаловались на сильные боли в животе, из-за чего им дважды пришлось вызывать скорую медицинскую помощь к себе домой. Женщину госпитализировали, она находится в больнице, а Писарева спасти не удалось – медикам оставалось только констатировать смерть.

По информации Telegram-канала «112», позднее медицинская бригада, прибывшая на место, провела ряд анализов и сделала вывод, что причиной смерти бойца стало отравление опиоидами.

Супруга спортсмена также сообщила, что накануне перед трагедией они вместе с друзьями пили алкогольные напитки, в том числе вино, и употребляли сушеные грибы. Окончательные результаты проведенной экспертизы, которые укажут на точную причину смерти спортсмена, будут готовы через две-три недели.

Пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале сообщила, что в Балашихе организована проверка по факту гибели Писарева. Также сообщается, что боец и его супруга почувствовали недомогание в присутствии родственников 30 октября. По предварительным данным экспертов смерть Писарева наступила в результате отравления неустановленным веществом. Жена погибшего продолжает оставаться в больнице под наблюдением специалистов.

«Следователями с участием криминалиста проводится дополнительный осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для следствия, планируется назначение судебно-химической экспертизы. По результату комплекса, проведенных проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — отмечено в сообщении ГСУ СК.

Писарев в своей спортивной карьере выигрывал чемпионат Москвы по рукопашному бою, а также становился победителем столичного первенства по грэпплингу. Боец был чемпионом центрального федерального округа по ММА и доходил до финала чемпионата Европы по ММА.

Всего на счету Писарева в смешанных боевых искусствах пять проведенных поединков, в которых он трижды выходил победителем и дважды терпел поражения. Выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Последний раз в октагон спортсмен выходил больше двух лет назад – в феврале 2020 года он сразился с Максимом Усояном и проиграл.

Николай Клименко, глава промоушена RCC, в котором проводил поединки Писарев, прокомментировал внезапную смерть бойца и поделился своими воспоминаниями о спортсмене, отметив его выдающиеся способности.

«Трагедия. Всегда больно от такого. Александр классный парень. Я помню его еще когда он выступал по любителям по тайскому боксу, когда он дошел до финала Кубка России. Уже тогда он мне запомнился», — приводит слова Клименко «РБК Спорт».