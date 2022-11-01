«ИВЛ, переломы — ересь какая-то». Что известно о состоянии шахматиста Карпова

Вечером 31 октября газета «Известия» сообщила, что именитый гроссмейстер Анатолий Карпов после госпитализации был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких Однако супруга шахматиста Наталья Буланова заявила, что ее муж находится в сознании, а образовавшаяся из-за падения гематома уже рассасывается. Помощник гроссмейстера Альберт Степанян также опроверг сообщения о подключении к ИВЛ и отметил, что врачи в скором времени могут выписать Карпова из больницы.

Российский гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов попал в больницу в ночь на 29 октября, однако о произошедшем стало известно только утром 31-го числа. К вечеру понедельника появились новые подробности о состоянии здоровья именитого шахматиста. По информации издания «Известия», которое ссылается на свой источник, врачи подключили Карпова к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отмечается, что у гроссмейстера диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. При этом его состояние осложняется наличием у него хронических заболеваний.

Однако в этот же день супруга Карпова Наталья Буланова рассказала, что травму ее супруг получил, когда они вместе шли за кофе в магазин. По ее словам, на месте произошедшего есть неприятный спуск, где всегда лужи, что и послужило причиной падения и получения повреждения. При этом Буланова отметила, что все произошло около их подъезда (изначально сообщалось, что Карпов был найден без сознания у Госдумы).

«Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: «Слушайте, — говорят. — У вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил (и сказал — Ред.), что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три и все — я так думаю, надеюсь», — приводит слова Булановой газета «Известия».

Буланова также отметила, что ее супруг находится в удовлетворительном состоянии, а гематома – в положительной динамике.

Изначально версий произошедшего возникло сразу несколько, и некоторые из них серьезно противоречили друг другу. Telegram-канал «112» опубликовал информацию, согласно которой шахматист 29 октября был найден без сознания у Госдумы в Москве, после чего оказался в реанимации, а врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение. Также источник ссылается на бизнесмена Андрея Ковалева, отмечая, что на Карпова могли напасть. Однако позднее сам Ковалев в комментарии «Газете.Ru» заявил, что гроссмейстер не находился в состоянии алкогольного опьянения, а пиар-директор ФШР Кирилл Зангалис пояснил «Газете.Ru», что информация об избиении является недостоверной, а 1 ноября заявил, что новых данных о состоянии Карпова у федерации нет.

Дочь гроссмейстера Софья 31 октября в интервью Telegram-каналу Mash также заявила, что травма ее отца является бытовой, и никто на Карпова не нападал. При этом Mash отмечает, что шахматист был введен в состояние искусственной комы из-за тяжести травм. Помимо закрытой черепно-мозговой травмы и закрытого перелома шейки левой бедренной кости, у него диагностировали ушиб головного мозга и кровоизлияние в субарахноидальное пространство, что может быть следствием перенесенного инсульта.

1 ноября член наблюдательного совета Федерации шахмат России и помощник гроссмейстера Альберт Степанян также заявил, что никакого нападения на Карпова не было, а сам гроссмейстер в скором времени может быть выписан из больницы.

«Действительно, произошел неприятный инцидент. Анатолий Евгеньевич поскользнулся, упал и ударился головой. Его увезли в больницу, где врачи оказали помощь.

Переломов нет, Анатолий Евгеньевич в сознании, но получил сотрясение мозга. Врачи сказали, что в течение недели его выпишут. Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы — это ересь какая-то», — заявил Степанян ТАСС.

Федерация шахмат России готова оказать пострадавшему гроссмейстеру любую поддержку. Об этом заявил президент организации Андрей Филатов.

«От всех любителей шахмат и от себя лично желаю Анатолию Евгеньевичу скорейшего выздоровления. Надеюсь, что процесс восстановления будет быстрым и успешным, ведь Анатолий Карпов — прирожденный боец и настоящий спортсмен. Федерация шахмат России, конечно же, готова оказать ему любую поддержку, которая может потребоваться», — приводит слова главы ФШР официальный сайт организации.