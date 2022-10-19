Экс-футболист «Локомотива» выпал из окна и разбился насмерть

О гибели футболиста Максима Артемова сообщил Telegram-канал KPsport. Как рассказал источник, тело было найдено на козырьке подъезда жилого дома на Госпитальном валу в Басманном районе Москвы. По информации очевидцев, футболист выпал из пожарного окна, расположенного на 17-м этаже жилого многоэтажного дома. Артемов скончался на месте из-за тяжелых травм.

По данным SHOT, полиция начала проверку в связи с произошедшим.

Артемову было 26 лет. Он был воспитанником столичного клуба ФМШ и академии московского «Спартака». Максиму Артемову так и не довелось сыграть за основной состав красно-белых. В своей карьере он представлял такие клубы, как нижегородский «Олимпиец» и смоленский «Днепр». С 2014 по 2015 год игрок входил в состав любительского футбольного клуба «Локомотив», а последней командой Артемова был как раз «Олимпиец», выступления за который он завершил в 2017 году.

Около двух лет назад произошла похожая трагедия с представителем спорта. 18 июля 2020 года погибла чемпионка мира среди юниоров в парном катании Екатерина Александровская. Тело фигуристки, которая сначала выступала за Россию, а после сменила спортивное гражданство на австралийское, было найдено возле дома на улице 1905 года.

В квартире спортсменки была найдена записка всего с одним словом «люблю».

До 2011 года Александровская занималась одиночным катанием: тренировалась сначала у Инны Гончаренко, а затем — в группе Светланы Соколовской. Когда достичь больших успехов в одиночном катании не удалось, фигуристка приняла решение уйти в парное и какое-то время выступала вместе с Александром Епифановым. А в 2016 году Александровская приняла предложение Австралийской федерации фигурного катания поработать с Харли Уиндзором, с которым в итоге ей удалось выиграть титул чемпионки мира среди юниоров в 2017 году.

В начале 2020 года стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у фигуристки. Тренер спортсменки Андрей Хекало рассказал, что Александровской поставили диагноз эпилепсия, что фактически означало завершение карьеры, поскольку кататься и выступать с таким заболеванием практически невозможно.

«В последний раз я общался с ней еще в середине января. У ребят был перерыв в новогодние праздники, плюс у Кати день рождения 1 января. Мы готовились к турниру четырех континентов, это серьезный старт, и вдруг Катя не приехала на тренировку, на телефон не отвечала. Я созвонился с мамой и узнал — у Кати был приступ эпилепсии, такой серьезный, что она чуть не умерла», — приводит слова Хекало ТАСС.

В СМИ появилась информация, что в день своей гибели Александровская вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения (об этом сообщил телеканал РЕН ТВ), также сообщалось, что фигуристка боролась с депрессией, которая была вызвана возвращением в Россию и состоянием здоровья.

По информации телеканала, спортсменка уже пыталась ранее свести счеты с жизнью.

О психологических проблемах Александровской в комментарии ТАСС заявил и бывший партнер фигуристки Уиндзор, однако спортсмен при этом отметил, что ничего не указывало на то, что она может совершить самоубийство.

Чемпионка России Елена Радионова, которая хорошо знала Александровскую, отметила, что парница обладала очень сильным характером и подавала большие надежды в фигурном катании.

«Она всегда была позитивной девочкой. Может быть, за последние годы что-то и изменилось. Как я поняла, она должна была закончить карьеру, что-то не складывалось в этот момент, ей было очень тяжело это переживать.

Для каждого спортсмена это действительно очень болезненный момент, потому что, когда ты отдаешься полностью одному делу, то после спорта у тебя начинается абсолютно другая жизнь, и нужно суметь переключиться.

Многим тяжело это сделать», — сказала Радионова в интервью Sport24.