«Нет ничего страшнее смерти ребенка»: трагически погиб юный хоккеист СКА

14-летний хоккеист системы СКА Всеволод Малков погиб после попадания шайбы в грудь на тренировке. В комментариях «Газете.Ru» олимпийский чемпион Валерий Каменский констатировал, что экипировка не дает стопроцентной защиты, старший врач ХК СКА Дмитрий Богдашевский допустил, что у мальчика были проблемы со здоровьем, а адвокат по уголовным делам Максим Калинов назвал тренера ответственным за случившееся. В свою очередь отец погибшего мальчика заявил, что никого не винит в трагедии.

«Шайба попала в область сердца»

Хоккейный клуб СКА сообщил о трагедии: погиб 14-летний игрок системы клуба Всеволод Малков. Он скончался после того, как на тренировке шайба попала ему в грудь.

«В результате несчастного случая, произошедшего на тренировке команды школы СКА 2008 г.р., скончался юный хоккеист Всеволод Малков.

Во время одного из упражнений после щелчка защитника шайба попала игроку в грудь в область сердца.

Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось», — говорится в сообщении на официальном сайте питерских армейцев.

Клуб подчеркнул, что будет проведено внутреннее расследование. Кроме того, с комментарием выступил главный тренер команды, вице-президент и генеральный директор клуба Роман Ротенберг. Он пообещал, что клуб окажет финансовую помощь семье погибшего.

«Трагичная новость о гибели воспитанника СКА потрясла каждого из нас. Всю ночь не спал и думал о мальчике. Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю горечь и боль утраты, это невосполнимая потеря для нашей Академии, для клуба, для всей большой хоккейной семьи. Нет ничего страшнее смерти ребенка.

Мы обязательно окажем любую необходимую финансовую поддержку семье Всеволода.

Каждый из нас глубоко скорбит вместе с близкими мальчика, он навсегда останется в наших сердцах. Светлая память», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело

По факту гибели 14-летнего спортсмена возбуждено уголовное дело. Как сообщается на сайте городского управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, «в настоящее время следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается».

Примечательно, что медицинский допуск к тренировкам и физическим нагрузкам мальчик получил совсем недавно. Как утверждает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Малков всего за месяц до гибели проходил медобследование.

«Уголовную ответственность понесет тренер»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов прокомментировал «Газете.Ru» возбуждение уголовного дела в связи с гибелью Всеволода Малкова. Он выразил мнение, что ответственность за произошедшее с высокой долей вероятности понесет тренер команды.

«Что касается уголовного дела, возбужденного после смерти 14-летнего хоккеиста по ст. 109 ч. 2 УК РФ, следует отметить, что в случае признания лица виновным в совершении преступления, реального лишения свободы ему не светит, он получит условный срок. Важный момент: дела, предусмотренные статьей 109, всегда сложны в расследовании. В данном случае при смерти хоккеиста мы можем говорить о том, что есть причинно-следственная связь между его гибелью и бездействием или действием тренера или лиц, которые были ответственны за тренировки. Может быть, был не должного качества спортивный инвентарь. Или отсутствие инвентаря, каких-то инструктажей.

Скорее всего, именно тренер будет нести уголовную ответственность.

Уверен, что каких-либо действий, связанных с проведением инструктажей, сделано не было. Кроме того, надо понимать, что большая часть уголовных дел в России направляется в суд и по большинству выносятся обвинительные приговоры — это факт, статистика. Поэтому маловероятно, что дело будет прекращено», — заявил Калинов.

Он также рассказал, какое наказание может понести виновный в гибели спортсмена.

«Надо учитывать, что прежде чем возбуждается дело, оценивается, смогут ли доказать виновность того или иного лица. Смотрят, какие есть данные, какие доказательства, где и какие есть нарушения. Поэтому, если бы не было каких-то нарушений, то и дела бы не было. Соответственно, велика вероятность, что докажут виновность.

Для виновного максимальное наказание — три года, но, повторюсь, оно будет на 100 процентов условным.

А можно отделаться и судебным штрафом без назначения судимости», — заключил специалист.

«Экипировка не дает стопроцентной защиты»

Олимпийский чемпион — 1988 по хоккею, трехкратный чемпион мира, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский выразил соболезнования в связи с гибелью Малкова. Он констатировал, что подобные случаи происходят редко, однако никто от них не застрахован.

«Естественно, на моей памяти были такие случаи, но очень мало. В основном, синяки и переломы. А летальные исходы крайне редки. Не так давно в Ярославле мальчику шайба в горло попала. Случается так.

Я знаю, что экипировочные центры уделяют большое внимание защите хоккеиста. Но если его целиком и полностью «запаковать», он не сможет играть.

Мои соболезнования родным, близким и клубу СКА», — сказал Каменский.

Прославленный хоккеист подчеркнул, что экипировка не обеспечивает абсолютную защиту и несчастные случаи возможны.

«Это дело случая. Наверное, один из миллиона моментов, что так получилось — случайность. Экипировка ведь не защищает на 100 процентов, она не может ничего гарантировать. Смотря какие обстоятельства — какой был бросок, куда он попал.

Будет целое расследование. Такое очень редко происходит.

Вы же видите: в каждой игре хоккеисты ложатся под шайбу и встают. Да, синяки и шишки в любом случае есть, хоккей — контактный спорт. Конечно, очень печально, мы все соболезнуем. Но избежать этого? Маленький процент риска всегда есть, хоккей — рискованный вид спорта», — констатировал эксперт.

«В 14 лет не бывает такого сильного броска, чтобы такое случилось»

«Газета.Ru» связалась со старшим врачом хоккейного клуба СКА Дмитрием Богдашевским. Он обратил внимание, что ему сложно оценивать ситуацию, поскольку он не видел случившегося. Однако, по его мнению, к трагедии могли привести несколько причин.

«Я плохо знаю, что было, какой это был бросок. Но мне кажется, что это какая-то казуистика.

Или он был плохо обследован и случилось такое совпадение, или же это недостаток экипировки. В 14 лет не бывает такого сильного броска, чтобы такое случилось.

Мне очень тяжело комментировать, поскольку я не был на месте. Так же, как и вы, я знаю, что произошло, но чтобы комментировать, надо видеть ситуацию и знать мальчика, его здоровье — а я его совершенно не знал», — подчеркнул Богдашевский.

Медик также указал, что в других видах спорта юные атлеты часто получают удары в незащищенные области и спокойно после этого выступают.

«Давайте так судить: в этом же возрасте в боксе сколько мальчики получают ударов в область сердца без защиты? И ничего. В контактных видах спорта — ногами, руками. Я все-таки думаю, что мальчик был не совсем здоров — наверное. Мне тяжело говорить, потому что я его не знал. Хотя сейчас очень хорошо обследуют ребят, но все может быть. Мне сложно комментировать, мы сейчас находимся на сборе в Сочи — я знаю, что был такой факт. Но, не видя ситуации, я не могу быть компетентным», — заключил врач.

«Не вижу смысла кого-то обвинять»

Отец мальчика Игорь Малков рассказал «Газете.Ru», что считает инцидент несчастным случаем.

«Я не вижу каких-то виноватых в этом. Кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошел чисто несчастный случай.

Это была обычная тренировка, они наигрывали меньшинство: пятерка атакует, четверка обороняется. Был бросок, щелчок защитника с синей линии, как мне рассказали, я не присутствовал, так как родителей не допускают до тренировок. Шайба попала в область сердца, и произошла остановка сердца. Дальше была реанимация, но, к сожалению, безуспешно», — сказал он.

По словам Игоря Малкова, директор детско-юношеской хоккейной школы СКА Санкт-Петербурга Анатолий Янкевич пообещал оказать семье помощь с организацией похорон.

«Мне уже звонил директор хоккейного клуба Анатолий Михайлович Янкевич, сказал, что окажет любую помощь: финансовую и так далее, все содействие в организации похорон», — заключил мужчина.