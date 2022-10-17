«Абаскаль набросился? Так, рядом что-то прыгало»: разбор всех скандалов дерби ЦСКА — «Спартак»

Московское дерби или Дерби всея Руси, как называют противостояние ЦСКА и «Спартака», получилось захватывающим. Команды разошлись боевой ничьей (2:2), а матч вместил в себя несколько спорных и даже скандальных эпизодов. Валерий Гладилин в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что армейцы абсолютно законно открыли счет, и восхитился игрой обеих команд.

Неудаление Квинси Промеса

Вспыхнуло уже на шестой минуте, когда нидерландский лидер «Спартака» Квинси Промес перед штрафной ЦСКА без мяча ударил сзади по ноге защитника армейцев Виллиана Рошу. Игрок ЦСКА стал корчиться от боли, VAR проверил эпизод, и Сергей Иванов позвал своего тезку Карасева, работавшего главным арбитром, посмотреть момент лично.

Это означает, что видеосудьи рекомендовали судье в поле изменить решение и показать Промесу за удар красную карточку. Однако Карасев, внимательно рассмотрев момент, этого не сделал, предъявив спартаковцу «горчичник».

Ситуация действительно выглядела неоднозначной. С одной стороны, движение ногой со стороны Промеса было явным и умышленным, с другой, Роша тоже очевидно приукрасил последствия удара, который не был сильным.

Покажи Карасев в том эпизоде красную карточку, вряд ли кто-то мог это решение оспорить, но и обычное предупреждение выглядело вполне адекватным решением. А уж с точки зрения духа игры удаление в таком эпизоде ключевого игрока одной из команд в самом начале встречи могло испортить матч. К счастью, этого не произошло.

Подкат Соболева

Чуть позже тому же Роше досталось уже посерьезнее — другой ведущий форвард красно-белых Александр Соболев от души подкатился под защитника в попытке выбить мяч.

Карасев без сомнений показал лучшему игроку Российской премьер-лиги в сентябре желтую карточку, хотя некоторые и сейчас считают, что там нужно было удалять игрока.

Правда, необходимо отметить, что подкат Соболева, хоть и был жестким, не нес в себе чрезмерной грубости. Нападающий опоздал, но он пытался сыграть в мяч, а его нога, как и нога оппонента, была внизу. Так что решение Карасева выглядит абсолютно верным.

Гол ЦСКА

Скандалом обернулся эпизод с первым в матче голом. В какой-то момент на газоне оказался полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, игра при этом некоторое время продолжалась, но потом Роман Зобнин решил ее остановить, чтобы игроку соперника оказали медицинскую помощь.

Вот только оппонировавший хавбеку красно-белых в тот момент Милан Гайич игру продолжил и передал мяч вперед. В итоге тот попал к штрафной «Спартака», где Федор Чалов выиграл борьбу у Михи Мевли и в первый раз в матче пробил Александра Селихова (1:0).

Какое-то время взятие ворот проверялось на легитимность, но видеопомощники Карасева никаких оснований для отмены гола не нашли, а сам арбитр только пожал плечами на претензии спартаковцев и указал на центр.

И действительно — гол засчитан абсолютно по правилам, а претензии подопечных Абаскаля выглядят странно. Роман Зобнин остановился прямо во время ведения мяча и поднял руки, но кто мешал ему, коли уж он хотел остановить игру, выбить мяч за боковую?

По нынешним правилам остановка игры из-за травм — прерогатива главного арбитра. Конечно, иногда это делают сами игроки, но в данном случае нет никакой уверенности, что Гайич вообще понял в динамике эпизода намерения соперника.

В итоге для «Спартака» гол армейцев получился с душком, а ЦСКА уверен, что забил не только по правилам, но и по духу, но градус игры этот момент, конечно, поднял прилично.

И все же главные вопросы тут надо задавать не Карасеву или Гайичу, а Зобнину, сделавшему максимально нелепое действие, что привело к голу в ворота его команды.

Возможный пенальти на Соболеве

На исходе получаса игры случился куда более спорный эпизод. Александр Соболев, приняв мяч в чужой штрафной, упал после толчка сзади со стороны Бактийора Зайнутдинова.

Против голеадора красно-белых, конечно, говорит его репутация по части падений в штрафной, но в данном случае эпизод выглядел очень похожим на 11-метровый, тем более Зайнутдинов и руками оппонента обхватил, и сверху на него упал.

Сергей Карасев на поле уверенно предложил продолжить матч, на что вполне имел право. Вопросы тут вызывает разве что отсутствие какой-либо проверки в остановке. Эпизод явно требовал серьезного рассмотрения с помощью VAR, но игра просто быстро возобновилась, и все было заиграно.

Неудаление Ермакова

ЦСКА тоже мог остаться в меньшинстве в этом матче. На 81-й минуте молодой полузащитник красно-синих Никита Ермаков в жестком подкате сыграл против Данила Пруцева.

Да, игрок ЦСКА выбил мяч, но затем прямой ногой и открытыми шипами врезал в голеностоп сопернику, что легко могло привести к серьезной травме.

Сергей Карасев не стал надолго останавливать игру, чтобы разбираться с помощью VAR, а сам оценил действие игрока ЦСКА только желтой карточкой.

Кажется, вот здесь главный арбитр и его бригада допустили ошибку. По крайней мере, так считает целый ряд коллег Карасева, бывших судей Российской премьер-лиги: Игорь Федотов, Сергей Хусаинов, Сергей Лапочкин.

«Абаскаль? Да, прыгало рядом что-то»

Скандалы в этом дерби были не только вокруг судейства. В перерыве повздорили главные тренеры команд. Гильермо Абаскаль, очевидно недовольный первым голом армейцев, подбежал к Владимиру Федотову и эмоционально заговорил про «честную игру». После матча наставник армейцев на вопрос о случившейся стычке сказал, что на него никто не набрасывался, а действия коллеги оценил словами: «Так, прыгало рядом что-то».

Такая реакция вызвала сарказм со стороны спутницы бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой. «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека», — цитирует ее слова «Спорт-Экспресс».

В ЦСКА заявили, что Федотов своими словами не хотел оскорбить Абаскаля, хотя при этом поведение главного тренера армейцев и выглядит несколько провокационным. Но, пожалуй, главное, что тренеры пожали друг другу руки после окончания встречи.

«Одно из лучших дерби»

Для «Газеты.Ru» матч и все его спорные моменты проанализировал знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Гладилин, игравший за «Спартак» и работавший там тренером.

«Обе команды были настроены на победу, на борьбу.

Это было одно из лучших дерби, бескомпромиссное. Да, было достаточно много ошибок, но мы увидели много самоотдачи и борьбы — это очень хорошо и для зрителей, и для нашего футбола.

Возможно, кто-то ожидал, что матч будет более зрелищным, но он оказался таким, каким должен быть. Дерби проходят в борьбе, здесь выплескивается много эмоций, — считает Гладилин. — А результат закономерен, обе команды были достойными. В первом тайме лучше смотрелся ЦСКА, у них получалась игра. «Спартак», может, перенервничал, это помешало команде показать свою игру. А во втором тайме после перестроений «Спартак» заиграл ярче, полностью владел инициативой и вел в счете 2:1. Но результат логичен: обе команды показали хороший, боевой, темповой футбол.

Критична ли ничья для обеих команд с учетом погони за «Зенитом»? Никакой критичности нет. Обе команды боевые, видно, что они работают, много молодежи. Они идут вперед и стараются. Думаю, что еще придет время, когда они поставят игру — пока ни у той, ни другой команды игра не поставлена, в отличие от «Зенита». Я имею в виду игру, которая позволяет в каждом матче добывать победы.

Пока «Зенит» недосягаем. Цель надо ставить, но пока командам, которые будут претендовать на чемпионство, надо разобраться с собой.

Слова Федотова про Абаскаля? Это эмоции. Абаскаль еще молодой специалист, мог бы и сам играть. Молодой, эмоциональный, у него это естественный порыв.

У него, наверное, впервые в жизни такое дерби. Не сдержал нервишки — можно простить парню. Наберется опыта, это придет. Федотов — тоже не сказать, что старый. Для него это первый год с такой командой, как ЦСКА, и тоже нервишки пошаливали. Это нормальный процесс, иногда и более именитые тренеры не выдерживают напряжения.

Апелляции «Спартака» к fair play? Это абсолютно неуместно. Fair play — это хорошая тема, и я в душе понимаю, что Зобнин хотел показать перед миллионной аудиторией, какой он джентльмен.

Но он опытный игрок и должен понимать, что здесь надо играть до свистка, и никаких выключений быть не должно. Гайич выполняет свою работу, он, может, и русский язык-то не знает. Он просто боролся за мяч.

В этой ситуации полностью вина Зобнина. Опытный футболист допустил такой ляп. А fair play — это все оправдания. Это грубая ошибка Зобнина, надо играть по моменту».