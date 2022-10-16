Спорт

Встреча непримиримых: ЦСКА принимает «Спартак». LIVE

Футбол. РПЛ, 13-й тур. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН

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Игрок ПФК ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, игрок ФК «Спартак» Наиль Умяров и игрок ПФК ЦСКА Фёдор Чалов (слева направо) в матче 8-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги против ФК «Спартак», 20 сентября 2021 года

Игрок ПФК ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, игрок ФК «Спартак» Наиль Умяров и игрок ПФК ЦСКА Фёдор Чалов (слева направо) в матче 8-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги против ФК «Спартак», 20 сентября 2021 года

Александр Вильф/РИА «Новости»
13-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) венчает главное дерби страны: ЦСКА принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
Матч не начался
16 октября 20:00
ЦСКА
Москва
0:0
Спартак М
Москва
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура РПЛ, по определению — праздника футбола: ЦСКА принимает «Спартак».

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