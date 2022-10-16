Нападающий «Барселоны» Жерар Пике против Луки Модрича из «Реала» во время полуфинального футбольного матча за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом» на стадионе «Король Фахд» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Hassan Ammar/AP
Украшением 9-го тура испанской Примеры станет легендарное дерби: «Реал» принимает «Барселону». Обе команды идут в лидерах турнирной таблицы, набрав по 22 очка. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера. 9-й тур
Матч не начался
16 октября 17:15
Реал Мадрид
Мадрид
0:0
Барселона
Барселона
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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17:20
Стартовые составы команд выглядят следующим образом:
Состав «Барселоны»: Тер Штеген, Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде, Бускетс, Педри, Ф. де Йонг, Рафинья, Дембеле, Левандовски.
17:05
Матч начнется в 17.15 по московскому времени.
17:00
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию легендарного «эль класико»: в 9-м туре Ла Лиги «Реал» принимает «Барселону». Обе команды лидируют в турнирной таблице, набрав по 22 очка.
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