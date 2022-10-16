Первый балл и незасчитанный гол: Овечкин помог «Вашингтону» победить «Монреаль»

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершились матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал первый балл в сезоне и помог своей команде победить «Монреаль» со счетом 3:1. При этом Овечкин не забивает уже третью игру на старте подряд, что ранее с ним случалось лишь однажды за всю карьеру в НХЛ. «Газета.Ru» — о главных событиях матча и о достижениях других россиян в лиге.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» — 3:1

«Столичные» проиграли два первых матча на старте сезона, и неудача в третьем могла бы стать если не катастрофой, то, по крайней мере, поводом руководству клуба всерьез задуматься о возможных перестановках в тренерском штабе. Неприятным «бонусом» здесь становится и голевая засуха лидера «кэпс» Александра Овечкина, который продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки и от которого болельщики уже по определению ждут феерии в каждой игре.

Пока что Ови не удается распечатать чужие ворота в новом сезоне.

Подобное с ним происходило ранее лишь раз за 18-летнюю карьеру в НХЛ — в сокращенном из-за локаута сезоне-2012/13, когда он на старте чемпионата не забивал четыре игры подряд.

Впрочем, в итоге в том «розыгрыше» регулярки он забросил 32 шайбы и получил «Морис Ришар Трофи». Так что паниковать, однозначно, рано.

Но и не переживать за Александра невозможно. Так что остается лишь порадоваться тому, что в игре с «Монреалем» он набрал первое очко в сезоне. «Столичные» на своем льду выиграли со счетом 3:1, хоть и пропустили первыми. На гол Ника Судзуки «Кэпиталз» ответили шайбами Конора Шири, Энтони Манты и Ти Джея Оши. Последнему как раз ассистировал Овечкин. Отметим также, что Манта отличился после ассиста Евгения Кузнецова. А Овечкин в одном из эпизодов еще и не поразил пустые ворота, попав в штангу.

Капитан «Вашингтона», впрочем, все же отправил шайбу в сетку чужих ворот в этой игре, еще в первом периоде. Однако засчитана она не была: после просмотра повтора судьи пришли к выводу, что гол надо отменить из-за офсайда.

Обидно, но будем надеяться, что это «пристрелка», и в следующей встрече, где соперником «Кэпс» будет «Ванкувер», Ови наконец откроет счет голам в этом сезоне.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 3:2

«Торонто» одержал вторую победу в сезоне, и одним из главных ее творцов стал российский вратарь команды, перешедший из «Вашингтона» Илья Самсонов. Хоть он и пропустил две шайбы, но при этом отразил 26 бросков и удостоился комплиментов от главного тренера команды Шелдона Кифа.

«Он выглядел спокойным и уверенным в воротах. Могу сказать, что он растет от матча к матчу.

И парень, с которым кофмортно, - это то, что нужно. Он не был готов выйти в стартовом составе, но команду не подвел, было приятно наблюдать за ним», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Действительно, предполагалось, что ворота «кленовых листьев» будет защищать в этой игре Мэтт Мюррей. Но, на его беду, он травмировал бедро и выбыл как минимум на месте. При всем сочувствии к Мюррею, это блестящий шанс для Самсонова.

«Это хоккей. У команды иногда случаются неприятности, но я всегда в готовности. У меня была тяжелая тренировка, но не имеет значения, что происходит: нужно быть готовым в любой момент выйти на лед», — заявил Илья.

«Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:2

Неудачным для лидера «Тампы» Никиты Кучерова и его одноклубников оказался выезд в «Питтсбург». При этом сам россиянин выступил достойно, записав в свой актив два ассиста. «Тампа» открыла счет — отличился Стивен Стэмкос. Но затем гости пропустили пять шайб подряд – по очереди голами отметились Сидни Кросби, Дэнтон Хайнен, Джейк Гюнцель, Джефф Картер и Брайан Раст, которому ассистировал Евгений Малкин. В концовке «молнии» отыграли еще одну шайбу благодаря голу Брэйдена Пойнта, но точку в матче поставил Рикард Раккель — 6:2.

Кучеров по итогам встречи, несмотря на два ассиста, заработал коэффициент полезности «-1». С таким же показателем закончили матч Владислав Наместников и Михаил Сергачев. Вратарь Андрей Василевский провел игру на скамейке.

«Миннесота Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз» — 6:7

Самый результативный матч дня состоялся в Миннесоте, где местные «дикари» принимали «королей» из Лос-Анджелеса и уступили 6:7. В составе хозяев вновь блистал россиянин Кирилл Капризов, забросивший первую в сезоне шайбу и сделавший результативную передачу, но его двух очков команде не хватило для успеха.

Впрочем, пожалуй, самое важное то, что Капризов в принципе играет. В межсезонье он испытывал затруднения с въездом в США, ему несколько раз было отказано в праве попасть на территорию страну. В итоге он решил эти проблемы, но в клубе теперь намерены перестраховаться и не отпускать его в Россию.

«Мы сделаем все, чтобы у него было желание остаться здесь. Надеюсь, и его семья сюда приедет — хотя сейчас это не входит в наши планы.

Возможно, кто-то занимается этим вопросом, но не я. Тем не менее, мы бы, несомненно, хотели оставить его здесь, чтобы следующим летом мы не столкнулись с теми же проблемами», — сказал владелец «Миннесоты» Крейг Леопольд.

«Сент-Луис Блюз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 5:2

Настоящий бенефис россиян случился в Сент-Луисе, где «блюзмены» достаточно уверенно переиграли «Коламбус». Четыре из пяти шайб хозяев были заброшены или российскими хоккеистами, или при их непосредственном участии. Счет на шестой минуте открыл Павел Бучневич, а в начале второго периода Владимир Тарасенко упрочил преимущество своей команды. Гости минуту спустя отыгрались, забросив две шайбы за 17 секунд — отличились Густав Нюквист и Шон Курали. Но это оказался максимум «жакетов» в конкретной игре.

Развязка наступила в концовке. На 52-й минуте Иван Барбашев после ассиста Бучневича вновь вывел хозяев вперед, вскоре шайбу забросил Джейк Нейборс, а окончательный счет установил Тарасенко.

Совершенно естественным образом тройка лучших игроков матча была составлена из россиян. Бучневич признан первой звездой встречи, Тарасенко — второй, Барбашев — третьей.

В составе «Коламбуса» на лед вышли Владислав Гавриков и Егор Чинахов, заработавшие показатели полезности «-1» и «-2» соответственно. Голкипер Даниил Тарасов остался в запасе.