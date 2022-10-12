Суперфинты Панарина и первый балл Кучерова: обзор игрового дня НХЛ

На старте нового розыгрыша регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» дома одержали победу над «Тампой» со счетом 3:1. В составе хозяев результативной передачей отметился Артемий Панарин, а у гостей ассист оформил Никита Кучеров, заработавший первый «российский» балл сезона. Также травму получил форвард команды из Нью-Йорка Виталий Кравцов. «Газета.Ru» — о главных событиях матча.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ набирает обороты. Минувшей ночью встретились «Рейнджерс» и «Тампа», для обеих команд это был первый официальный матч сезона. Игра, завершившаяся со счетом 3:1 в пользу команды из Нью-Йорка, ознаменовалась блестящим выступлением Артемия Панарина и травмой Виталия Кравцова.

«Панарин — волшебник и демон»

Панарин провел на льду почти 20 минут и все это время носился по площадке как заведенный, приводя в восхищение зрителей. Россиянин финтил, бросал, радовался и негодовал от неудачных действий. Одним из таких эпизодов стал нереализованный выход один на один — голкипер «Тампы» Андрей Василевский показал, что он находится в блестящей форме на старте сезона.

А в другом случае Панарин заставил трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» взреветь от восторга, в ходе одной атаки великолепными финтами оставил не у дел лидеров «Лайтнинг» Виктора Хедмана и Брэйдена Пойнта.

В конечном итоге Артемий не ушел со льда без результативного действия. На 46-й минуте он сделал голевой пас на Мику Зибанеджада. Таким образом, россиянин набрал 570 очков за карьеру в НХЛ и оформил 250-й балл в составе «Рейнджерс». Также он подтвердил выбор портала Daily Faceoff, который назвал Панарина лучшим распасовщиком лиги. К такому мнению авторы портала пришли, проанализировав статистику 18 игроков в прошлом сезоне — российский форвард оказался вне конкуренции.

Первая же игра Панарина в сезоне вызвал шквал восторженных отзывов. Пользователи соцсетей не скупились на комплименты в адрес Артемия.

«Панарин — настоящий волшебник», «Он просто демон» — эти комментарии являются лучшей оценкой действиям хоккеиста на льду в матче против «Тампы».

Травма Кравцова после двух смен и первый балл Кучерова

На этом фоне остается лишь посочувствовать одноклубнику Панарина Виталию Кравцову. Проводящий первый полноценный сезон в НХЛ 22-летний форвард успел отыграть лишь две смены в первом периоде и получил травму в столкновении с Хедманом.

Что касается россиян в составе «Молний», для них встреча сложилась не столь радужно. Василевский, хоть и отразил 36 бросок, не сумел уберечь команду от трех пропущенных голов: дубль оформил Зибанеджад, еще одну шайбу забросил Баркли Гудроу.

Не слишком позитивные впечатления от игры, вероятно, остались и у Михаила Сергачева, который после почти 24 минут на льду остался с коэффициентом полезности «-2».

По «минус 1» набрали Владислав Наместников и Кучеров. Тем не менее, Никита все же поучаствовал в единственной голевой атаке своей команды, став не только соавтором заброшенной шайбы, но и оказавшись причастным к историческому событию. Стэмкос, поразивший ворота «Рейнджерс» после ассистов Кучерова и Пойнта, проводил свой первый матч в 15-м для него сезоне за «Тампу» — это клубный рекорд. Ранее рекордсменом по количеству сезонов в составе «Молний» был Венсан Лекавалье — у него таковых набралось 14.

Возвращаясь же к Кучерову, отметим также, что он первым из россиян заработал очки в новом розыгрыше «регулярки».

Кто из россиян стартует завтра

В ночь на 13 октября путь за Кубком Стэнли начнет еще ряд команд, и в их числе «Вашингтон» во главе с Александром Овечкиным.

И еще неизвестно, что волнует любителей хоккея больше: то, насколько далеко «столичные» пройдут в борьбе за трофей, или то, сколько шайб в «регулярки» забросит Ови и насколько приблизится к снайперскому рекорду

Уэйна Гретцки. Интригует, пожалуй, и то, и другое. Вместе с Овечкиным, разумеется, в сезон вступают Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Кузнецов, кстати, как и Панарин, вошел в топ-18 распасовщиков по версии Daily Faceoff, заняв в этом списке девятое место. «Вашингтону» предстоит сыграть с «Бостоном».

Ждут россияне и начала сезона для «Колорадо» Валерия Ничушкина и Александра Георгиева. «Лавинам» предстоит домашний матч с «Чикаго».

«Каролина» с Петром Кочетковым и Андреем Свечниковым в ростере примет на своем льду «Коламбус» Даниила Тарасова, Владислава Гаврикова и Егора Чинахова — дебюта в НХЛ обладателя Кубка Гагарина — 2021 в составе «Авангарда» российские болельщики, несомненно, ждут с особым трепетом.

Наконец, «Ванкувер» с Андреем Кузьменко, Ильей Михеевым и Василием Подколзиным отправится в гости к «Эдмонтону».