Суперфинты Панарина и первый балл Кучерова: обзор игрового дня НХЛ

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ набирает обороты. Минувшей ночью встретились «Рейнджерс» и «Тампа», для обеих команд это был первый официальный матч сезона. Игра, завершившаяся со счетом 3:1 в пользу команды из Нью-Йорка, ознаменовалась блестящим выступлением Артемия Панарина и травмой Виталия Кравцова.
«Панарин — волшебник и демон»
Панарин провел на льду почти 20 минут и все это время носился по площадке как заведенный, приводя в восхищение зрителей. Россиянин финтил, бросал, радовался и негодовал от неудачных действий. Одним из таких эпизодов стал нереализованный выход один на один — голкипер «Тампы» Андрей Василевский показал, что он находится в блестящей форме на старте сезона.
А в другом случае Панарин заставил трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» взреветь от восторга, в ходе одной атаки великолепными финтами оставил не у дел лидеров «Лайтнинг» Виктора Хедмана и Брэйдена Пойнта.
В конечном итоге Артемий не ушел со льда без результативного действия. На 46-й минуте он сделал голевой пас на Мику Зибанеджада. Таким образом, россиянин набрал 570 очков за карьеру в НХЛ и оформил 250-й балл в составе «Рейнджерс». Также он подтвердил выбор портала Daily Faceoff, который назвал Панарина лучшим распасовщиком лиги. К такому мнению авторы портала пришли, проанализировав статистику 18 игроков в прошлом сезоне — российский форвард оказался вне конкуренции.
Первая же игра Панарина в сезоне вызвал шквал восторженных отзывов. Пользователи соцсетей не скупились на комплименты в адрес Артемия.
«Панарин — настоящий волшебник», «Он просто демон» — эти комментарии являются лучшей оценкой действиям хоккеиста на льду в матче против «Тампы».
Травма Кравцова после двух смен и первый балл Кучерова
На этом фоне остается лишь посочувствовать одноклубнику Панарина Виталию Кравцову. Проводящий первый полноценный сезон в НХЛ 22-летний форвард успел отыграть лишь две смены в первом периоде и получил травму в столкновении с Хедманом.
Что касается россиян в составе «Молний», для них встреча сложилась не столь радужно. Василевский, хоть и отразил 36 бросок, не сумел уберечь команду от трех пропущенных голов: дубль оформил Зибанеджад, еще одну шайбу забросил Баркли Гудроу.
Не слишком позитивные впечатления от игры, вероятно, остались и у Михаила Сергачева, который после почти 24 минут на льду остался с коэффициентом полезности «-2».
По «минус 1» набрали Владислав Наместников и Кучеров. Тем не менее, Никита все же поучаствовал в единственной голевой атаке своей команды, став не только соавтором заброшенной шайбы, но и оказавшись причастным к историческому событию. Стэмкос, поразивший ворота «Рейнджерс» после ассистов Кучерова и Пойнта, проводил свой первый матч в 15-м для него сезоне за «Тампу» — это клубный рекорд. Ранее рекордсменом по количеству сезонов в составе «Молний» был Венсан Лекавалье — у него таковых набралось 14.
Возвращаясь же к Кучерову, отметим также, что он первым из россиян заработал очки в новом розыгрыше «регулярки».
Кто из россиян стартует завтра
В ночь на 13 октября путь за Кубком Стэнли начнет еще ряд команд, и в их числе «Вашингтон» во главе с Александром Овечкиным.
И еще неизвестно, что волнует любителей хоккея больше: то, насколько далеко «столичные» пройдут в борьбе за трофей, или то, сколько шайб в «регулярки» забросит Ови и насколько приблизится к снайперскому рекорду
Уэйна Гретцки. Интригует, пожалуй, и то, и другое. Вместе с Овечкиным, разумеется, в сезон вступают Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Кузнецов, кстати, как и Панарин, вошел в топ-18 распасовщиков по версии Daily Faceoff, заняв в этом списке девятое место. «Вашингтону» предстоит сыграть с «Бостоном».
Ждут россияне и начала сезона для «Колорадо» Валерия Ничушкина и Александра Георгиева. «Лавинам» предстоит домашний матч с «Чикаго».
«Каролина» с Петром Кочетковым и Андреем Свечниковым в ростере примет на своем льду «Коламбус» Даниила Тарасова, Владислава Гаврикова и Егора Чинахова — дебюта в НХЛ обладателя Кубка Гагарина — 2021 в составе «Авангарда» российские болельщики, несомненно, ждут с особым трепетом.
Наконец, «Ванкувер» с Андреем Кузьменко, Ильей Михеевым и Василием Подколзиным отправится в гости к «Эдмонтону».